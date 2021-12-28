Идеологический блок стал самым коррумпированным в нашем государстве - блогер

Фото: КНБ РК

Предновогоднее настроение конца декабря 2012 года уже витало в кристально прозрачном воздухе столицы. Повсюду слышался скрип снега под ногами спешащих домой прохожих. Вид роскошных снежных шапок на зданиях города вкупе с гирляндами и украшениями дарил атмосферу загадочности и предвосхищения волшебной новогодней ночи.

Но это спокойствие было обманчивым. В стенах столичного департамента КНБ методично и без суеты, но в ограниченные сроки разрабатывались детали операции "Снежная вьюга". Группа радикалов решила взорвать знаковое здание столицы – Дворец Мира и Согласия, больше известный в народе как Пирамида. Радикалами двигал циничный расчет. Они понимали, что это здание, с момента появления ставшее одной из визитных карточек столицы, уже своим предназначением имеет сакральное значение для казахстанцев.

Обращал на себя крайний радикализм взглядов членов группы, их фанатичная убежденность в собственной правоте и готовность идти на крайние меры. "Братья" не намеревались останавливаться на подрыве здания и планировали убийства ряда сотрудников КНБ и государственных служащих.

Информация об этом поступила в департамент в канун Нового года.

Далеко за полночь, сверив последнюю информацию с полученными оперативными сводками, Ербол закрыл папку под грифом "Секретно". Ему предстояло установить все связи пособников террористов, а главное не допустить совершения теракта.

По пути домой Ербол размышлял: "Террористам нужны сообщники, средства, оружие и деньги. Как они будут нападать? Кто из них будет искать и покупать оружие?"

Из последней прочитанной сводки стало известно о телефонных переговорах лидера группы Абдулы с одним из боевиков в Афганистане - Файзуллой. Зарубежный террорист был давно известен органам. В свое время покинул Казахстан, примкнул к террористам в Вазиристане. С тех пор находился в международном розыске. Теперь он пытался реанимировать скрытую радикальную ячейку в Казахстане. "Спящие" боевики, которые поддержали своего кумира, дали ему клятву верности, так называемый байат, на крови с кухонными ножами в зубах и, троекратно прокричав "Аллах акбар!", были готовы действовать. Теперь им предстояло доказать свою приверженность вере и кумиру.

Среди шестерых радикалов Абдула был амиром. Все фанатично верующие. Любой приказ амира выполнялся беспрекословно. Постоянное промывание мозгов Абдулой и Файзуллой сделало свое дело. Нравственные ценности в головах преступников извратились до неузнаваемости. Три месяца хватило на то, чтобы разжечь огонь ненависти к другим людям только из вымышленных религиозных побуждений. Обычные человеческие радости, общение с близкими, смех ребенка, красота природы, синее небо перестали представлять для них какую-либо ценность.

Сам Абдула женился по религиозному обряду. Девочке было всего 16 лет, когда она вышла замуж за боевика, надев хиджаб и тайно сбежав от родителей. Она еще не знала, что члены группы, включая её мужа, приготовили ей страшную и чудовищную участь - стать смертницей, шахидом. Ее обработка уже шла полным ходом.

Тем временем разработка операции под кодовым названием "Снежная вьюга" в ДКНБ набирала обороты.

Фигуранты и их мотивы нам известны, осталось выяснить способ исполнения и не допустить трагедии. Время ограничено. Давайте обсудим предложения!", – начал утреннее оперативное совещание руководитель.

Ерболу нужен был человек внутри группы. Опыт старших товарищей по оперативному ремеслу подсказывал: начать нужно с бывших знакомых и одноклассников теперь уже зарубежного боевика Файзуллы.

Счет шел на часы и минуты. Помимо того что нужно найти надежного человека, надо еще постараться уговорить его помочь в этом опасном и нелегком деле. Ведь кому захочется участвовать в операции, когда на кону жизнь и благополучие родных и близких?

Ербол тщательно изучил около тридцати досье. Это те, кто когда-то знал Файзуллу либо давным-давно общался с ним.

Подобрав кандидата, оперработник выехал на встречу с ним. Состоялся сложный разговор. Его респондент ни за что не хотел рисковать. Однако Ерболу удалось убедить его, буквально заразить своей смелостью, непоколебимостью в успехе и святой верой в правое дело. Подготовка к внедрению заняла несколько дней. Легенда прикрытия, атрибуты - всё на месте.

Источник был готов для ввода в группу преступников. Дело осталось за малым: как внедрить его туда? Помогло удачное обстоятельство.

Главарь группировки Абдула приобрел учебный автомат Калашникова, надеясь изготовить из него настоящее боевое оружие. И теперь он подыскивал надежного человека, который мог бы ему помочь в этом.

Ербол решил использовать эту ситуацию для внедрения. У него созрел план. Зимним утром Абдула как обычно остановил такси. Водителем был человек Ербола. В пути таксист похвастался маленьким самостоятельно выточенным ножом с вычурными завитушками и узорами. Амира заинтересовало искусство таксиста. Все прошло как по маслу. Абдула обратился к источнику за помощью и, узнав, что имеют общего знакомого, уговорил его участвовать в их "амолиете" (так называемые действии во имя Аллаха).

В короткие сроки через свой источник Ербол смог выяснить, что члены группы срочно ищут деньги для закупа оружия в соседней стране. У них также имелся свой курьер, который готов выехать туда и доставить весь арсенал. В день, когда оружие привезут в город, боевики планировали совершить террористический акт.

После теракта преступники планировали скрыться и тайно пересечь границу Казахстана и Кыргызстана. Обуреваемые мечтой попасть на земли обетованные, члены группы замыслили выехать дальше, в Сирию, и принять участие в гражданской войне на стороне террористов.

Оперативникам было не до Нового года. Круглые сутки на ногах. Чтобы не допустить страшных событий, нужно постараться собрать все доказательства, изобличающие преступников. Ербол уже владел информацией о местах, где они собираются, где планируют спрятать оружие.

Но тут в игру вступил Его Величество случай. Внезапно амир меняет курьера. Им становится тот самый внедренный Ерболом источник. Новоиспеченный курьер покидает Казахстан. Оперативники остаются в городе "без глаз и ушей". Местные боевики выходят из-под контроля. Оперативная разработка находится на грани срыва: ведь теперь их некому контролировать.

Ербол принимает решение самостоятельно внедриться в группу террористов. В городе он сравнительно недавно, его никто не знает. Под видом друга источника, тщательно подготовившись и отрастив короткую бородку, Ербол безболезненно вливается в их банду.

И это оказалось очень даже своевременно. Дело в том, что Абдула решил тайно проникнуть в ювелирный магазин и вытащить все ценные вещи и драгоценности, для того чтобы расплатиться за оружие, отправить часть денег на поддержку боевиков Имарата Кавказ и "заработать" на дорогу в Сирию. Во всяком случае так описывал своим бойцам эту задачу амир. На самом деле речь шла о тривиальном ограблении магазина.

На выбор подходящего объекта Абдула дал двадцать дней.

Радикалы старались постоянно держаться вместе. Мечети не посещали, опасаясь слежки. Намаз читали строго под руководством своего старшего наставника. Ночью спали в одной комнате. В одну из глубоких ночей Ерболу послышался шорох вблизи него. Ему удалось рассмотреть, что в его сумке и одежде копается один из его названных братьев. Боец догадался, что это проверка и сейчас ищут прослушивающие устройства. Ничего не обнаружив, все участники предстоящего ограбления затихли и уснули.

Утром "братья" продолжили подготовку к ограблению и терактам.

На общем собрании заинтересованно перебирали варианты будущих операций. Террористы предлагали расстрелять всех в мечети, напасть на полицейских в городе либо убивать прохожих на улице. Однако их старший оставил первоначальный план без изменений: смертница должна попасть в здание Дворца мира и согласия и там привести взрывное устройство в действие. На том и остановились.

Потом наступил момент распределения ролей в ходе ограбления ювелирного магазина. Ерболу, как самому молодому из них, доверили проникнуть в помещение вместе с основным исполнителем грабежа.

В один из дней внезапно у всех отобрали сотовые телефоны. "Это для нашей безопасности! Нам следует беречь себя, "братья"!" - сказал амир и передал новые сим-карты. "Менять каждые два дня!"

Напряжение в банде, а их уже смело можно было называть так, росло. Главарь нашел подходящий ювелирный магазин. Стали готовить план нападения.

В это время от источников из-за рубежа поступила еще одна информация о готовящемся террористическом нападении в столице: "В ближайший месяц готовится теракт в городе. Файзуллу назначили главным по терактам в Казахстане".

Никаких других подробностей о способах и исполнителях теракта, точных дат нет. Времени на уточнение за рубежом тоже нет. Так часто происходит в оперативной практике. Из нитей и обрывков информации предстояло создать четкую картинку.

Мысль о возможной второй ячейке террористов в городе не давала Ерболу покоя. Ночью перед сном Ербол решил пойти на отчаянный шаг: напрямую обратиться к Файзулле от имени главаря. Но как это сделать? Ведь телефон боевик всегда держит при себе. Вместе с ножом. В случае промаха Абдула легко может прикончить. На прошлой неделе он чуть не задушил одного из своих просто за то, что тот не мог выговорить слова молитвы на арабском языке. Придется рискнуть.

Дождавшись, когда все уснут, оперативник подполз к кровати амира. Стараясь не шуметь, медленно и очень аккуратно вытащил телефон главаря из-под подушки. Не задев никого на полу, оперработник тихо перебирался к выходу из помещения. Внезапно кто-то его схватил за ногу. Ербол замер. "Я за водой!" Хватка ослабла, и Ербол, облегченно вздохнув, покинул комнату.

Так, теперь надо найти контакт Файзуллы. Время словно замедлилось, удары сердца гулко отдавались в висках. В темноте лицо Ербола осветилось синеватым отблеском телефона. Пальцы, обгоняя мысли в голове, шустро бегали по экрану, листая телефонную книгу. Нужный контакт нашелся сразу. "Так теперь СМС: "Брат мой, мы готовы! Хотел спросить, в этом городе мы одни "братья"?" - написал Ербол адресату от имени главаря, рискуя всем в эту минуту.

Узнав, что других нет, Ербол стал спокоен.

По замыслу амира проникнуть в ювелирный магазин нужно в новогоднюю ночь. В это время все отвлечены. Заранее были закуплены строительные резаки, перчатки, сварочный аппарат, молоток, присоски для стекла, отвертки.

Наступил последний декабрьский день. Весь город, как улей: шумел, сновали туда-сюда машины, люди торопились к домашнему очагу и к своим близким.

Тем временем участники банды собрались неподалеку от ювелирного магазина. Ербол был максимально собран.

- А вдруг мы не успеем и нас схватят? - заволновался один из них.

- У тебя же есть нож, делай! - гневно ответил амир.

Мыслями он уже гулял на берегу Евфрата в Сирии с четырьмя женами в обнимку и покуривал кальян. Его раздражала мнительность его сподвижников прямо перед делом. Ербол, услышав это, переместился за спину главаря, чтобы в момент атаки сбить его с ног и не дать воспользоваться оружием.

Недалеко от них, в темноте дома, расположились бойцы спецназа. Они должны были начать действовать после проникновения банды в магазин.

В 23.58 под вспышки и грохот новогодних фейерверков радикалы, а по совместительству еще и грабители, проникли в магазин. Это все, что они успели сделать. Команда: "Всем оставаться на местах, работает КНБ!" ввела их в ступор. Оказавшись прижатыми к полу прямо на месте преступления, они и не помышляли сопротивляться.

Несмотря на пресечение деятельности фигурантов, их оперативная разработка не прекращалась. Очень скоро стало понятно, что эта мера была не лишней, позволив предотвратить попытку побега с применением оружия из следственного изолятора КНБ.

Эпилог вполне закономерен: вся группа Абдулы была приговорена к различным срокам заключения. Жене главаря понадобилась психологическая поддержка, которую оказали специалисты Комитета.

Спустя три дня незавидная участь постигла и главного координатора террористов за рубежом Файзуллу. В ходе боев с правительственными силами Афганистана террорист был ликвидирован прямо в машине ударом беспилотника в пустыне.

Снежная вьюга" улеглась, накрыв своим саваном радикалов.

P.S.

Ну а что Ербол, офицер-разработчик группы "Абдула".

Ерболу повезло с наставниками, с которыми он встретился в оперативном подразделении столичного департамента, куда попал по распределению после окончания Академии КНБ в 2010 году. Опытные сотрудники департамента всегда были готовы помочь и поддержать "зеленых" лейтенантов, иногда беззлобно подшучивая над ними.

Высоко отзывается молодой офицер и о годах учебы в академии: "К будущей профессии нас готовили добротно. Многих преподавателей, щедро делившихся с курсантами личным опытом, часто вспоминаю добрым словом".

И еще один важный фактор: быстрому профессиональному росту вчерашних выпускников способствовала и сложная оперативная обстановка. На рубеже первого десятилетия нового века казахстанское общество, известное своей толерантностью, подверглось испытанию на прочность со стороны религиозных радикалов.

Оперативник успешно продолжает службу, став одним из руководителей подразделения. Он почти ровесник Комитета, ему чуть больше 30 лет.