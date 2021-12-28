Идеологический блок стал самым коррумпированным в нашем государстве - блогер

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Случайные жертвы авиаударов: как Пентагон скрывает их число. Главное из расследования NYT
21.12.2021, 17:33 12186
Фото: tass.ru
Не ошибка, а закономерность
В конце минувшего августа, после нападения смертников на кабульский аэропорт, американские военные сообщили, что предотвратили еще одну атаку. По их заявлению, они нанесли точечный удар с воздуха по террористу, который направлялся в аэропорт на заминированной машине.
Однако вскоре выяснилось, что убитый в Кабуле 43-летний Земари Ахмади не был террористом — он работал инженером в американской НКО. При взрыве, помимо самого Ахмади, погибли еще десять человек, в том числе семь детей. О деталях инцидента стало известно после расследования, проведенного газетой The New York Times. В Пентагоне признали, что совершили "трагическую ошибку", и пообещали изучить все обстоятельства случившегося.
Я приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибших", — заявил журналистам на пресс-конференции в Пентагоне генерал Кеннет Маккензи-младший, глава Центрального командования США.
При этом, желая докопаться до причин такой грубой ошибки, журналисты NYT продолжили изучать похожие случаи. В результате они выяснили, что речь идет вовсе не о единичной истории, а скорее о закономерности.
Издание проанализировало более 1,3 тыс. секретных документов из архивов Пентагона объемом в 5,4 тыс. страниц. В них также есть конфиденциальные оценки военных сообщений о жертвах среди гражданского населения. Кроме того, журналисты лично посетили более 100 мест, по которым США наносили авиаудары, опросили местных жителей и бывших американских чиновников.
Число жертв отличается от официальных цифр
Как показали итоги расследования, американские военные минимум с 2014 года (с этого периода началось изучения досье) регулярно скрывают реальную информацию о жертвах среди мирных жителей в Афганистане, Ираке и Сирии.
По подсчетам армии, за годы авиаударов по террористам в Ираке и Сирии погибло около 1,5 тыс. мирных жителей. С 2018 года не менее 188 гражданских стали жертвами воздушных операций США в Афганистане.
При этом журналисты NYT утверждают, что реальное число погибших мирных жителей в обоих случаях гораздо выше. Издание пока не может точно установить, насколько действительное количество жертв превышает официальное, но, по данным газеты, речь идет о сотнях скрытых смертей. Разночтения обнаруживались при отдельном изучении каждой воздушной операции.
Один из примеров — бомбардировка сирийской деревни Тохар в 2016 году.
Тогда американские силы нанесли удар по трем перевалочным пунктам ИГИЛ (запрещено в РФ). Военные были уверены, что уничтожили одновременно десятки боевиков, но дальнейшее разбирательство показало, что среди жертв оказалось от семи до 24 гражданских. При этом, по информации NYT, гражданских на самом деле было минимум 120 человек. Многие из них прятались в оказавшихся под обстрелом домах.
Военные выгоды важнее, чем невинно пострадавшие
Как пишет NYT, американские военные регулярно пренебрегают жизнями мирного населения. Командование, которое определяет и отвечает за цели, лишь несколько раз официально признавало свои ошибки, объясняя их возможными сбоями. Однако даже в таком случае за этим не следовало ни дисциплинарных, ни правовых последствий.
Журналисты считают, что в армии не пытаются как-либо выявлять и предотвращать такие инциденты. Расследованием последствий ударов занимаются те же люди, что и подготовкой целей. Только один раз на месте удара проходил разбор полета. Лишь в двух случаях были опрошены выжившие свидетели.
По логике военных, удар оправдан, если ожидаемый риск для гражданского населения должным образом сопоставили с военной выгодой", — пишет издание.
Журналисты отмечают, что зачастую военные интерпретируют ситуацию на земле в свою пользу. То есть их понимание случившегося всегда подкрепляло уже существующие убеждения.
Например, если на месте взрыва наблюдалось скопление людей, то по умолчанию считалось, что это, скорее всего, боевики-исламисты, а не, например, добровольцы-спасатели. Обычные водители мотоциклов в отчетах военных могли превратиться в "строй мотоциклистов, демонстрирующих признаки готовящейся атаки".
50 тыс. незапланированных авиаударов
Америка начала отдавать военный приоритет воздушным кампаниям после вторжения в Афганистан. К 2014 году экс-президент США Барак Обама взял курс на завершение наземной части операции, переключив основные задачи на авиаудары и инструктаж афганских военных.
Примерно тогда же США начали оказывать воздушную поддержку военным и ополченцам в Ираке и Сирии, которые сражались с боевиками ИГИЛ на земле. В течение следующих пяти лет, когда администрация Обамы сменилась администрацией Дональда Трампа, американские войска нанесли более 50 тыс. авиаударов в Афганистане, Ираке и Сирии.
С усилением боевых действий расширялось и число людей, которые получали полномочия на команды о нанесении авиаударов. Возможность отдавать такие приказы опускалась все ниже по иерархической военной цепочке, что приводило к тому, что цели проверялись все хуже, а решения принимались все быстрее.
Порой радиус поражения от ударов оказывался гораздо сильнее, чем планировали военные. Например, когда целью становились склады с оружием, где хранились взрывчатые материалы, то после удара следовали и другие взрывы. Часто к вторичным взрывам приводила бытовая инфраструктура — баллоны с газом или электростанции. Как отмечает NYT, этим можно объяснить почти треть всех официально признанных жертв среди гражданского населения. При этом результаты работы журналистов на местах говорят о том, что на самом деле это половина всех погибших.
Высокоточные операции не всегда высокоточны
Еще одной причиной, из-за которой авиаудары приводили к большому числу гражданских жертв, газета называет их неточность. То есть военные часто били по целям, не убедившись, что это и есть тот самый объект. Нередко это происходило из-за низкого качества добытых разведданных, в том числе видеозаписей или снимков.
Сообщения о жертвах среди гражданского населения часто не принимались во внимание, поскольку на видео с мест ударов нельзя было рассмотреть тела. Но, как отмечает NYT, такие кадры часто получаются слишком некачественными и короткими, чтобы сделать однозначное заключение
Иногда видеозаписи ударов длились не более нескольких секунд, что не позволяло оценивать возможное присутствие гражданских. Часто это случалось из-за "сбоя оборудования" или даже из-за потери отснятого материала.
Так, в 2016 году представители вооруженных сил сообщили, что в результате удара по дому в Восточном Мосуле они уничтожили Нила Пракаша, печально известного австралийского вербовщика ИГИЛ. По данным Пентагона, в результате операции погибли четыре мирных жителя. Спустя же несколько месяцев Пракаш был арестован при переходе из Сирии в Турцию.
В комментарии газете капитан Билл Урбан, представитель Центрального командования США, сказал, что "даже при использовании лучших в мире технологий ошибки все же случаются, будь то на основе неполной информации или неправильного толкования имеющейся информации. И мы пытаемся извлечь уроки из этих ошибок".
Он также добавил, что военные усердно работают, чтобы избежать таких ситуаций.
Мы исследуем каждый заслуживающий доверия случай. И мы сожалеем о каждой потере невинных жизней", — добавил он.
Однако NYT указывает, что невинные жертвы стали регулярным явлением в небрежно спланированных военных операциях.
Даже при военных кампаниях с высокоточным оружием нет никаких способов гарантировать отсутствие невинных жертв. Однако до того, как одобрить удар, военные обязаны составить подробные протоколы для оценки и предотвращения ущерба гражданскому населению", — отмечает издание. Журналисты также указывают, что американское оружие технически способно точно поражать заданные цели, все остальное остается на совести тех, кто планирует операции.
Материал tass.ru
Шэнь Хайсюн: те Флойды, которых задушила полиция, пользовались ли они вашей "демократией" и "правами человека"?
06.12.2021, 18:07 99417
Фото: russian.cgtn.com
Далее полный текст выступления Шэнь Хайсюна:
Будучи человеком, проработавшим в СМИ более 30 лет, я каждый год выделяю время на то, чтобы поездить по стране и узнать информацию из первых рук. Повсюду - в городах и селах, на восточном побережье, во внутренних и приграничных районах страны - я вижу, что всепроцессная народная демократия приносит китайскому народу счастье и чувство выгоды. Те глубокие изменения, которые произошли в стране после того, как мы вступили в новую эру, вселили в меня глубочайшее чувство уверенности в том, что выдвинутая Си Цзиньпином демократическая концепция "народ превыше всего" пропитывает весь Китай, она - повсюду, словно воздух.
От вывода всего 1,4-миллиардного населения Китая из бедности до лидерства страны в борьбе с пандемией в глобальном масштабе, до создания зрелого механизма ограничения власти чиновников на всех уровнях по всему Китаю, я даже видел, как выплачивались компенсации по 200-300 долларов жителям деревень, земли которых используются для общественного блага, объявления об этих компенсациях висели на стенах - все это показывает насколько эффективна и справедлива всепроцессная демократия в Китае, простые люди чувствуют, что общество демократично, что их права на самом деле защищают.
В Китае есть пословица: мандарины, которые растут в Хуайнане, называют "цзю", а мандарины, которые растут в Хуайбэе, называют "чжи", то есть они - совсем другие. Еще у нас говорят: по размеру ли человеку обувь - об этом знает только он сам. США на протяжении многих лет - от Ирака до Афганистана, от так называемой "демократизации" в Африке и Латинской Америке до "арабской весны" - не учитывая огромную разницу в истории, традициях и обычаях разных государств, продвигали "демократию американского типа", что приводило к невыносимым тяготам и экономической разрухе в этих странах и приносило местным жителям несчастья одно за другим, нанося большой урон миру и стабильности на планете. Особенно в последние годы. От погрома Капитолия до постоянного обновления мировых рекордов по смертности от коронавируса.... Маяк американской демократии явно потускнел. Демократия американского типа - это болезнь, и она - тяжелая.
В освещении последних событий в Афганистане, уникальные кадры и данные Медиакорпорации Китая с мест событий, стали важным источником информации для мировых СМИ, раскрыли правду об убийствах невиновных людей американскими военными и о том, какую боль это причиняет афганскому народу, мир получил объективную информацию из первых рук. Глядя в несчастные глаза отчаявшихся людей, потерявших близких в результате так называемых "точечных ударов", я думал: неужели это и есть та демократия, которой США торгуют по всему миру? Почему же они не пытаются пользоваться ей у себя в стране?
Сегодня все больше проницательных людей по всему миру понимают: о том, насколько демократично государство, может судить только его народ, а не небольшая группа иностранцев. Демократия - это не украшение, она нужна не для декорации, важно ее применять! Если вы не можете поставить народ во главу угла, если вы не можете повысить уровень их жизни, то все ваши речи, как бы красиво они не звучали, - это самообман и обман других. Позвольте спросить, те Флойды, которых задушила полиция, пользовались ли они "демократией" и "правами человека", о которых так любят рассуждать американские политиканы?
В настоящее время мир претерпевает беспрецедентные изменения, по всему земному шару продолжает бушевать пандемия, судьбы людей в разных уголках планеты становятся связанными еще более тесно, чем раньше. На этом фоне международные СМИ должны брать на себя больше ответственности. Вчера исполнилось 80 лет с момента создания иновещания в Китае. Председатель Си Цзиньпин в своем поздравительном письме выразил надежду на то, что журналисты внесут еще более весомый вклад в строительство сообщества единой судьбы человечества. Будучи самым крупным и самым авторитетным государственным средством массовой информации в Китае, Медиакорпорация Китая должна и будет выполнять обязательства международного СМИ.
Мы верим в силу правды и будем привержены распространению фактов, будем рассказывать миру о демократии в Китае. В этом году Медиакорпорация Китая выпустила ряд спецпроектов, в числе которых "Ликвидация бедности", "Среднезажиточное общество", "Пересекая Синьцзян", "Руководить Китаем: всепроцессная демократия в Китае". В них говорится о процессе развития и успехах демократии в Китае, они получили широкое распространение. Мы приглашаем друзей из медиасферы из разных стран приехать в Китай и вместе с нами засвидетельствовать и зафиксировать по крупицам частички демократии в китайском стиле.
Мы верим в силу справедливости и будем привержены распространению справедливой и объективной информации о демократии, будем продвигать построение позитивной и здоровой экосистемы мирового общественного мнения. В этом году в ответ на распространение американскими СМИ фейкового "рейтинга в борьбе с пандемией" Медиакорпорация Китая 3 раза проводила опросы общественного мнения среди Интернет-пользователей за рубежом, которые вызвали отклик у более чем 100 млн жителей зарубежных стран. Мы будем защищать правду, отстаивать справедливость, всеми силами противостоять "гегемонии дискурса", нельзя допускать того, чтобы личные политические интересы, гегемонизм, расовая дискриминация, идеологическая предвзятость вводили в заблуждение людей по всему миру!
Мы верим в силу солидарности, мы будем продолжать продвигать взаимодействие и обмены между различными цивилизациями, чтобы внести еще больший вклад в построение сообщества единой судьбы человечества. В последние годы Медиакорпорация Китая создала Платформу телевизионного сотрудничества со странами Шелкового пути, Европейское партнерство, Латиноамериканское партнерство, Партнерство АСЕАН, Африканское партнерство, Арабское партнерство и другие механизмы сотрудничества между СМИ разных регионов и стран, мы постоянно расширяем гуманитарные обмены между странами, продвигаем платформы дружеского взаимодействия между народами. Эти платформы открыты, мы надеемся, что в ним вступит еще больше наших друзей!
Зима уже пришла, так далеко ли до весны? Уважаемые гости, уважаемые друзья! Медиакорпорация Китая готова укреплять обмены с друзьями из всех стран, чтобы продвигать строительство сообщества единой судьбы человечества, вносить еще более весомый вклад в построение лучшего будущего для человечества!
"Снежная вьюга" накрыла саваном
18.11.2021, 18:17 240897
Фото: КНБ РК
Но это спокойствие было обманчивым. В стенах столичного департамента КНБ методично и без суеты, но в ограниченные сроки разрабатывались детали операции "Снежная вьюга". Группа радикалов решила взорвать знаковое здание столицы – Дворец Мира и Согласия, больше известный в народе как Пирамида. Радикалами двигал циничный расчет. Они понимали, что это здание, с момента появления ставшее одной из визитных карточек столицы, уже своим предназначением имеет сакральное значение для казахстанцев.
Обращал на себя крайний радикализм взглядов членов группы, их фанатичная убежденность в собственной правоте и готовность идти на крайние меры. "Братья" не намеревались останавливаться на подрыве здания и планировали убийства ряда сотрудников КНБ и государственных служащих.
Информация об этом поступила в департамент в канун Нового года.
Далеко за полночь, сверив последнюю информацию с полученными оперативными сводками, Ербол закрыл папку под грифом "Секретно". Ему предстояло установить все связи пособников террористов, а главное не допустить совершения теракта.
По пути домой Ербол размышлял: "Террористам нужны сообщники, средства, оружие и деньги. Как они будут нападать? Кто из них будет искать и покупать оружие?"
Из последней прочитанной сводки стало известно о телефонных переговорах лидера группы Абдулы с одним из боевиков в Афганистане - Файзуллой. Зарубежный террорист был давно известен органам. В свое время покинул Казахстан, примкнул к террористам в Вазиристане. С тех пор находился в международном розыске. Теперь он пытался реанимировать скрытую радикальную ячейку в Казахстане. "Спящие" боевики, которые поддержали своего кумира, дали ему клятву верности, так называемый байат, на крови с кухонными ножами в зубах и, троекратно прокричав "Аллах акбар!", были готовы действовать. Теперь им предстояло доказать свою приверженность вере и кумиру.
Среди шестерых радикалов Абдула был амиром. Все фанатично верующие. Любой приказ амира выполнялся беспрекословно. Постоянное промывание мозгов Абдулой и Файзуллой сделало свое дело. Нравственные ценности в головах преступников извратились до неузнаваемости. Три месяца хватило на то, чтобы разжечь огонь ненависти к другим людям только из вымышленных религиозных побуждений. Обычные человеческие радости, общение с близкими, смех ребенка, красота природы, синее небо перестали представлять для них какую-либо ценность.
Сам Абдула женился по религиозному обряду. Девочке было всего 16 лет, когда она вышла замуж за боевика, надев хиджаб и тайно сбежав от родителей. Она еще не знала, что члены группы, включая её мужа, приготовили ей страшную и чудовищную участь - стать смертницей, шахидом. Ее обработка уже шла полным ходом.
Тем временем разработка операции под кодовым названием "Снежная вьюга" в ДКНБ набирала обороты.
Фигуранты и их мотивы нам известны, осталось выяснить способ исполнения и не допустить трагедии. Время ограничено. Давайте обсудим предложения!", – начал утреннее оперативное совещание руководитель.
Ерболу нужен был человек внутри группы. Опыт старших товарищей по оперативному ремеслу подсказывал: начать нужно с бывших знакомых и одноклассников теперь уже зарубежного боевика Файзуллы.
Счет шел на часы и минуты. Помимо того что нужно найти надежного человека, надо еще постараться уговорить его помочь в этом опасном и нелегком деле. Ведь кому захочется участвовать в операции, когда на кону жизнь и благополучие родных и близких?
Ербол тщательно изучил около тридцати досье. Это те, кто когда-то знал Файзуллу либо давным-давно общался с ним.
Подобрав кандидата, оперработник выехал на встречу с ним. Состоялся сложный разговор. Его респондент ни за что не хотел рисковать. Однако Ерболу удалось убедить его, буквально заразить своей смелостью, непоколебимостью в успехе и святой верой в правое дело. Подготовка к внедрению заняла несколько дней. Легенда прикрытия, атрибуты - всё на месте.
Источник был готов для ввода в группу преступников. Дело осталось за малым: как внедрить его туда? Помогло удачное обстоятельство.
Главарь группировки Абдула приобрел учебный автомат Калашникова, надеясь изготовить из него настоящее боевое оружие. И теперь он подыскивал надежного человека, который мог бы ему помочь в этом.
Ербол решил использовать эту ситуацию для внедрения. У него созрел план. Зимним утром Абдула как обычно остановил такси. Водителем был человек Ербола. В пути таксист похвастался маленьким самостоятельно выточенным ножом с вычурными завитушками и узорами. Амира заинтересовало искусство таксиста. Все прошло как по маслу. Абдула обратился к источнику за помощью и, узнав, что имеют общего знакомого, уговорил его участвовать в их "амолиете" (так называемые действии во имя Аллаха).
В короткие сроки через свой источник Ербол смог выяснить, что члены группы срочно ищут деньги для закупа оружия в соседней стране. У них также имелся свой курьер, который готов выехать туда и доставить весь арсенал. В день, когда оружие привезут в город, боевики планировали совершить террористический акт.
После теракта преступники планировали скрыться и тайно пересечь границу Казахстана и Кыргызстана. Обуреваемые мечтой попасть на земли обетованные, члены группы замыслили выехать дальше, в Сирию, и принять участие в гражданской войне на стороне террористов.
Оперативникам было не до Нового года. Круглые сутки на ногах. Чтобы не допустить страшных событий, нужно постараться собрать все доказательства, изобличающие преступников. Ербол уже владел информацией о местах, где они собираются, где планируют спрятать оружие.
Но тут в игру вступил Его Величество случай. Внезапно амир меняет курьера. Им становится тот самый внедренный Ерболом источник. Новоиспеченный курьер покидает Казахстан. Оперативники остаются в городе "без глаз и ушей". Местные боевики выходят из-под контроля. Оперативная разработка находится на грани срыва: ведь теперь их некому контролировать.
Ербол принимает решение самостоятельно внедриться в группу террористов. В городе он сравнительно недавно, его никто не знает. Под видом друга источника, тщательно подготовившись и отрастив короткую бородку, Ербол безболезненно вливается в их банду.
И это оказалось очень даже своевременно. Дело в том, что Абдула решил тайно проникнуть в ювелирный магазин и вытащить все ценные вещи и драгоценности, для того чтобы расплатиться за оружие, отправить часть денег на поддержку боевиков Имарата Кавказ и "заработать" на дорогу в Сирию. Во всяком случае так описывал своим бойцам эту задачу амир. На самом деле речь шла о тривиальном ограблении магазина.
На выбор подходящего объекта Абдула дал двадцать дней.
Радикалы старались постоянно держаться вместе. Мечети не посещали, опасаясь слежки. Намаз читали строго под руководством своего старшего наставника. Ночью спали в одной комнате. В одну из глубоких ночей Ерболу послышался шорох вблизи него. Ему удалось рассмотреть, что в его сумке и одежде копается один из его названных братьев. Боец догадался, что это проверка и сейчас ищут прослушивающие устройства. Ничего не обнаружив, все участники предстоящего ограбления затихли и уснули.
Утром "братья" продолжили подготовку к ограблению и терактам.
На общем собрании заинтересованно перебирали варианты будущих операций. Террористы предлагали расстрелять всех в мечети, напасть на полицейских в городе либо убивать прохожих на улице. Однако их старший оставил первоначальный план без изменений: смертница должна попасть в здание Дворца мира и согласия и там привести взрывное устройство в действие. На том и остановились.
Потом наступил момент распределения ролей в ходе ограбления ювелирного магазина. Ерболу, как самому молодому из них, доверили проникнуть в помещение вместе с основным исполнителем грабежа.
В один из дней внезапно у всех отобрали сотовые телефоны. "Это для нашей безопасности! Нам следует беречь себя, "братья"!" - сказал амир и передал новые сим-карты. "Менять каждые два дня!"
Напряжение в банде, а их уже смело можно было называть так, росло. Главарь нашел подходящий ювелирный магазин. Стали готовить план нападения.
В это время от источников из-за рубежа поступила еще одна информация о готовящемся террористическом нападении в столице: "В ближайший месяц готовится теракт в городе. Файзуллу назначили главным по терактам в Казахстане".
Никаких других подробностей о способах и исполнителях теракта, точных дат нет. Времени на уточнение за рубежом тоже нет. Так часто происходит в оперативной практике. Из нитей и обрывков информации предстояло создать четкую картинку.
Мысль о возможной второй ячейке террористов в городе не давала Ерболу покоя. Ночью перед сном Ербол решил пойти на отчаянный шаг: напрямую обратиться к Файзулле от имени главаря. Но как это сделать? Ведь телефон боевик всегда держит при себе. Вместе с ножом. В случае промаха Абдула легко может прикончить. На прошлой неделе он чуть не задушил одного из своих просто за то, что тот не мог выговорить слова молитвы на арабском языке. Придется рискнуть.
Дождавшись, когда все уснут, оперативник подполз к кровати амира. Стараясь не шуметь, медленно и очень аккуратно вытащил телефон главаря из-под подушки. Не задев никого на полу, оперработник тихо перебирался к выходу из помещения. Внезапно кто-то его схватил за ногу. Ербол замер. "Я за водой!" Хватка ослабла, и Ербол, облегченно вздохнув, покинул комнату.
Так, теперь надо найти контакт Файзуллы. Время словно замедлилось, удары сердца гулко отдавались в висках. В темноте лицо Ербола осветилось синеватым отблеском телефона. Пальцы, обгоняя мысли в голове, шустро бегали по экрану, листая телефонную книгу. Нужный контакт нашелся сразу. "Так теперь СМС: "Брат мой, мы готовы! Хотел спросить, в этом городе мы одни "братья"?" - написал Ербол адресату от имени главаря, рискуя всем в эту минуту.
Узнав, что других нет, Ербол стал спокоен.
По замыслу амира проникнуть в ювелирный магазин нужно в новогоднюю ночь. В это время все отвлечены. Заранее были закуплены строительные резаки, перчатки, сварочный аппарат, молоток, присоски для стекла, отвертки.
Наступил последний декабрьский день. Весь город, как улей: шумел, сновали туда-сюда машины, люди торопились к домашнему очагу и к своим близким.
Тем временем участники банды собрались неподалеку от ювелирного магазина. Ербол был максимально собран.
- А вдруг мы не успеем и нас схватят? - заволновался один из них.
- У тебя же есть нож, делай! - гневно ответил амир.
Мыслями он уже гулял на берегу Евфрата в Сирии с четырьмя женами в обнимку и покуривал кальян. Его раздражала мнительность его сподвижников прямо перед делом. Ербол, услышав это, переместился за спину главаря, чтобы в момент атаки сбить его с ног и не дать воспользоваться оружием.
Недалеко от них, в темноте дома, расположились бойцы спецназа. Они должны были начать действовать после проникновения банды в магазин.
В 23.58 под вспышки и грохот новогодних фейерверков радикалы, а по совместительству еще и грабители, проникли в магазин. Это все, что они успели сделать. Команда: "Всем оставаться на местах, работает КНБ!" ввела их в ступор. Оказавшись прижатыми к полу прямо на месте преступления, они и не помышляли сопротивляться.
Несмотря на пресечение деятельности фигурантов, их оперативная разработка не прекращалась. Очень скоро стало понятно, что эта мера была не лишней, позволив предотвратить попытку побега с применением оружия из следственного изолятора КНБ.
Эпилог вполне закономерен: вся группа Абдулы была приговорена к различным срокам заключения. Жене главаря понадобилась психологическая поддержка, которую оказали специалисты Комитета.
Спустя три дня незавидная участь постигла и главного координатора террористов за рубежом Файзуллу. В ходе боев с правительственными силами Афганистана террорист был ликвидирован прямо в машине ударом беспилотника в пустыне.
Снежная вьюга" улеглась, накрыв своим саваном радикалов.
P.S.
Ну а что Ербол, офицер-разработчик группы "Абдула".
Ерболу повезло с наставниками, с которыми он встретился в оперативном подразделении столичного департамента, куда попал по распределению после окончания Академии КНБ в 2010 году. Опытные сотрудники департамента всегда были готовы помочь и поддержать "зеленых" лейтенантов, иногда беззлобно подшучивая над ними.
Высоко отзывается молодой офицер и о годах учебы в академии: "К будущей профессии нас готовили добротно. Многих преподавателей, щедро делившихся с курсантами личным опытом, часто вспоминаю добрым словом".
И еще один важный фактор: быстрому профессиональному росту вчерашних выпускников способствовала и сложная оперативная обстановка. На рубеже первого десятилетия нового века казахстанское общество, известное своей толерантностью, подверглось испытанию на прочность со стороны религиозных радикалов.
Оперативник успешно продолжает службу, став одним из руководителей подразделения. Он почти ровесник Комитета, ему чуть больше 30 лет.
Источник: КНБ РК
Почему Казахстану не стоит спешить с переходом на латиницу, рассказали эксперты
28.10.2021, 21:46 759459
Узбекские ученые, принявшие участие во II Международном конгрессе "Языковая политика стран Содружества Независимых Государств" в Алматы, поделились опытом перехода с кириллицы на латинский алфавит и рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться на первых этапах.
В Узбекистане закон о переходе на латинскую графику вышел в 1993 году. Перейти полностью на латиницу планировали к 2020 году, но фактически окончательный переход не завершен и сегодня.
Сначала нужно было подготовиться, я так считаю. А потом переводить. Тогда было бы легче", - говорит доцент кафедры истории Узбекистана Джамиля Вапаева, участвующая в конгрессе.
По ее словам, особенно сложно пришлось тем, кто одними из первых начал обучение на латинице. И сложность заключалась в том, что у них попросту не было для этого источников.
В начале у нас были проблемы. В том, что литература вся была на кириллице. Только потом начали решать этот вопрос. Сейчас не вся, конечно, но большая часть уже на латинице пошла. Сегодня все уже более грамотно. Те, кто на латинице первыми обучались, и мы, как преподаватели, все свои тексты, лекции стали писать на латинице. Сейчас уже легче. Хотя первый этап был немного сложноват", - говорит Вапаева.
С тем, что в Казахстане не стоит торопиться с переходом с кириллицы на латиницу, считают и многие казахстанские ученые.
В принципе, ресурсы, может быть, у нас есть. Но в целом духовная парадигма, то есть целостное восприятие мира, наших традиций, нашей культуры… Все это было на кириллице сделано. Невозможно это все одним махом, росчерком пера решить. Это будут проблемы не только в плане художественной литературы. В плане образования будут проблемы. В школах. Я считаю, что это слишком преждевременно. Реформы Узбекистана показали, насколько большой разрыв произошел. И так у нас сейчас трехъязычие. А тут еще, понимаете, накладка такая", - поделился своим мнением кандидат филологических наук Кайрат Жанабаев.
По его мнению, спешка в переходе казахского языка на латиницу несет и другие риски.
Величайшая традиция, которая у нас была на кириллице, – это Мухтар Омарханович Ауэзов. Великая казахская классика. Допустим, это надо переводить (на латиницу - Sputnik). Будет интерес тех, кто хочет заработать. То есть это не для культуры. А для тех людей, которые захотят сделать на этом деньги. Это опять гранты, опять проекты и так далее. Сейчас же речь идет о спасении духовности. То есть о поступательном развитии казахской культуры и казахской духовности, которая ничем не хуже, она глубже, и во многом на равных с мировой культурой. И мы не можем сейчас жертвовать временными моментами в угоду каких-то отдельных групп. Мы должны думать о целостности казахской духовности. В этом плане я, конечно же, против (латиницы - Sputnik)", - говорит Жанабаев.
Напомним, что еще в сентябре 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также предостерег от спешки при переходе казахского алфавита на латинскую графику, отметив, что этот процесс должен осуществляться на основе широкого обсуждения с учеными.
Полиязычие открывает перспективы
По словам доктора филологических наук, профессора, проректора по науке Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Михаила Осадчего, в современной языковой ситуации наступает эра, когда усиление функциональных ресурсов одного языка не приводит к функциональным изменениям ресурсов другого. Именно поэтому сегодня на постсоветском пространстве наблюдается переход к двуязычию, а иногда и полиязычию.
Современная молодежь выбирает язык исключительно прагматически. Если какой-то язык полезен для дальнейшей карьеры, для получения высшего образования, для занятия в определенных профессиональных областях, такой язык будет изучаться и использоваться. Если функциональные возможности этого языка невелики, то он будет сокращаться в своих функциональных возможностях и просто не будет нужен молодому сообществу", - говорит Михаил Осадчий.
По его словам, в современных условиях бессмысленно ограничивать граждан любой страны в изучении того или иного языка. Как минимум потому, что каждый выбирает в этом вопросе свой путь, в зависимости от поставленных перед собой целей.
Отметим, II Международный конгресс "Языковая политика стран СНГ" в Алматы собрал более 150 ученых, преподавателей, специалистов и экспертов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.
Ход турецкого
25.10.2021, 22:14 824286
Поводом для беспрецедентного жеста турецкого лидера, который, судя по первой реакции, поверг западных союзников и партнёров в состояние шока, стало недавнее совместное заявление аккредитованных в Анкаре десяти глав дипломатических миссий, потребовавших прекратить уголовное преследование турка французского происхождения Османа Кавалы. Человека, родившегося и сделавшего состояние в Париже, но при этом на протяжении последнего десятилетия стремившегося внести заметный вклад в раскачивание турецкой власти, которую он считал главным препятствием на пути интеграции Турции в мир либеральных демократий.
Вначале пытавшийся делать это из-за рубежа с помощью созданного им культурного фонда Anadolu Kultur AS, ровно четыре года назад, в октябре 2017 года, Осман Кавала прилетел на историческую родину, чтобы с головой окунуться в политику и бороться с режимом президента Эрдогана уже в самой Турции.
В считаные дни после прибытия в страну Осман Кавала был арестован за "попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство". Вначале его обвинили в поддержке массовых акций протеста 2013 года, развёрнутых турецкой оппозицией в связи с решением властей расчистить стамбульский парк Гези, мешавший планам развития городской инфраструктуры. А когда в феврале 2020 года защита добилась оправдания Османа Кавалы, прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. На сей раз давнему оппоненту президента Эрдогана были предъявлены обвинения в том, что он использовал свои немалые возможности, чтобы поддержать недовольную президентом часть армейской верхушки, в июле 2016 года пытавшуюся осуществить в стране государственный переворот.
Напомним, что тогда турецкий лидер вполне мог лишиться не только власти, но и жизни, и в те решающие несколько часов, когда чаша весов колебалась и было неясно, чья возьмёт, США и их западные союзники явно не спешили осудить антиконституционную попытку смены власти.
Западные лидеры держали паузу, надеясь, что неприемлемого для них президента Эрдогана скоро не будет. И, таким образом, проблема в отношениях Турции с Западом рассосётся сама собой: нет Эрдогана — нет проблемы.
Но всё произошло не так. Турецкая власть устояла, а Реджеп Тайип Эрдоган, конечно, воспринял случившееся как предательство со стороны тех, с кем он не соглашался, с кем спорил, конфликтовал, но при этом пытался играть по-честному.
И вот в итоге получил удар в спину, которая, к счастью для него, оказалась достаточно крепкой и удар выдержала.
Не сворачивая отношений с Западом, президент Эрдоган, конечно же, при этом не простил союзникам предательства и извлёк для себя из той истории главный урок. Этот урок состоит в том, что необходимо впредь исключить любую возможность и пресекать любые попытки участия во внутриполитической борьбе в Турции, проходящей в рамках прописанного в конституции демократического процесса, некоей третьей внешней силы.
Силы, имеющей нетурецкое происхождение, но при этом претендующей на роль верховного арбитра, стоящего над турецким судом, парламентом, правительством и президентом.
Собственно говоря, именно этим и был продиктован ход турецкого лидера, решившего объявить персонами нон грата десять послов западных государств. "Разве это ваше дело — давать урок Турции? Кто вы такие? Оставьте Кавалу. Разве вы оставляете в своих странах убийц, террористов и бандитов? Они всегда отвечают: "Суд независим". То есть ваш суд независим, а наш, значит, зависим? Наш суд подаёт лучший пример независимости", — негодовал президент, объясняя своё решение.
Вообще-то, высылка послов в отношениях между государствами происходит нечасто, учитывая, что более радикальным шагом может быть только разрыв дипломатических отношений. По этой причине государства всё же предпочитают использовать менее жёсткие меры, такие как отзыв своих послов для консультаций или высылку дипломатов низшего ранга, что позволяет через определённое время отыграть ситуацию назад.
Одним из примеров может служить скандал полугодичной давности в российско-американских отношениях после высказываний президента Байдена, в эфире телеканала АВС согласившегося назвать российского президента Владимира Путина "убийцей" и пригрозившего, что Москва "заплатит за вмешательство" в президентские выборы 2020 года.
После этого российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был отозван в Москву для консультаций, а американский посол в Москве Джон Салливан отправился в Вашингтон.
Однако, когда острая фаза кризиса миновала, главы дипломатических миссий России и США вернулись в свои посольства и продолжили работу. О принятии такого решения стало известно по результатам саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
Между тем в случае объявления посла нежелательной персоной его возвращение на прежнее место работы, как это произошло с послами Антоновым и Салливаном, как правило, невозможно. А назначение нового посла — сложная процедура, при этом очевидно, что дипломатические контакты продолжительное время будут парализованы.
Учитывая весьма вероятные огромные издержки, ход президента Эрдогана может показаться эмоциональным всплеском, неадекватной моменту излишней мерой, учитывая, что западные послы всего-навсего призвали "в кратчайшие сроки справедливо решить вопрос" Османа Кавалы.
В конце концов, мало ли на Западе звучит всяких заявлений в адрес "недемократических режимов".
И что, каждый раз высылать послов? Неужели нельзя было просто пропустить это очередное нравоучение мимо ушей?
Однако, идя на обострение, президент Эрдоган сделал шаг, который только на первый взгляд кажется иррациональным.
Фактически он сыграл на опережение, напомнив западным союзникам и партнёрам, что в отношениях с Анкарой есть красные линии, пересечение которых впредь будет стоить им очень дорого.
Потому что эти красные линии — как провода под током высокого напряжения с табличкой "Не влезай — убьёт".
Какой будет развязка этой драматичной истории, остаётся неясным: официального уведомления, предписывающего им покинуть страну, западные послы в Анкаре пока не получили.
По информации агентства ANKA, ссылающегося на дипломатические источники, в Министерстве иностранных дел Турции до последнего момента пытались переубедить Реджепа Тайипа Эрдогана не допустить подобного развития событий, однако он решил идти до конца. И тем самым создал прецедент, которым теперь могут воспользоваться и другие мировые политики, как и турецкий лидер, демонстративно прогуливающие уроки в школе западной демократии.
Сергей Строкань
Журналист, обозреватель издательского дома «Коммерсант»
Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.
Эколог: глобальное потепление угрожает Казахстану дефицитом воды
18.10.2021, 12:24 845130
Фото: Johannes Plenio, Pexels
АЛМАТЫ. 18 ОКТЯБРЯ - Эколог Вадим Ни рассказал, как отразится на Казахстане глобальное потепление, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Потепление климата хоть и является глобальным, но в каждом уголке планеты проходит по-разному. Казахстан далек от океанов, поэтому ему не грозят такие экстремальные явления, как ураганы или циклоны. Но изменения в стране уже ощущаются, просто они проходят медленнее, чем в странах, близких к большой воде. В первую очередь меняется температура: она повышается быстрее, чем раньше.
Сейчас примерно на 1,1 градуса выше, чем это могло бы быть без выбросов парниковых газов в атмосферу. Еще в начале 2000 годов у нас было благоприятное сочетание температуры и осадков, это было заметно по хорошему урожаю пшеницы. Но теперь все чаще будет держаться жара и засуха, ведь климат продолжает теплеть", - сказал Вадим Ни изданию Liter.kz.
Он отметил, что подобные изменения будут более выражены на юге и западе страны - там все чаще будут жаркие периоды без осадков и суховеи. Изменения заметнее, если сравнивать десятилетия.
В некоторых регионах усилятся ветра, но в городах это не особо заметно из-за застройки.
В Алматинской области в горных регионах могут чаще возникать паводки, поскольку быстрее тают ледники и снег, что создает угрозу переполнения горных рек. С другой стороны, потепление приводит к маловодию в равнинных реках.
По его словам, общая тенденция в Казахстане - это нестабильность климата. В разных регионах могут быть поздние, а иногда и ранние весенние и осенние заморозки.
Глобальное потепление несет большую угрозу дефицита воды для Казахстана. За 70-е годы мы уже потеряли значительную часть речного стока. Это происходит из-за того, что Россия и Кыргызстан начали регулировать забор воды. В результате мы не получаем стоки по некоторым рекам", - отметил эксперт.
Еще в середине прошлого столетия, продолжил эколог, у Казахстана было порядка 126 кубометров воды в год, а сейчас порядка 90 кубометров. Страна потеряла 36 кубометров, или треть речных стоков. Это произошло примерно за последние 50-70 лет.
Обострение ситуации с дефицитом воды ожидается в южных областях. На севере страны ситуация немного лучше, потому что там есть осадки. Здесь потери урожая возможны, но сочетание температуры воздуха и осадков в ближайшие годы должно сложиться удачно.
Что касается Нур-Султана, этот город в меньшей степени подвержен потеплению, потому что здесь искусственная среда. Для обеспечения населения водой используется Вячеславское водохранилище, которое изначально было рассчитано на 700-800 тысяч человек, но из-за быстрого прироста населения сейчас этого уже недостаточно.
Вообще, наверное, нет смысла искусственно создавать мегаполисы, если рядом нет надежного источника воды. В столице нет таких, которые сформировались и остались здесь. Мы получаем воду от соседей, которые в любой момент могут ее перекрыть", - считает Ни.
В целом самым серьезным последствием глобального потепления для Казахстана является дефицит питьевой воды. Людям нужно понять: того, что раньше было доступным, теперь может не быть. А отсутствие хороших дождей в течение нескольких лет приведет к тому, что запасы водохранилищ не смогут пополняться.
Вирусолог назвал причину рекордного числа смертей от COVID в России
29.09.2021, 11:28 768261
Нетесов заявил, что в первую очередь это «пришедший к нам вариант Дельта. Во-вторых, в основном, согласно статистике, умирают «невакцинированные люди старших возрастов», передает «Ридус».
«Вот две главные причины. 90% всех случаев заражения коронавирусной инфекцией в России и в Европе составляет штамм Дельта», – добавил он.
Врач также отметил, что существующие на данный момент в России вакцины от коронавируса менее эффективны против нового варианта вируса, но все равно работают.
«По словам академика Гинцбурга, «Спутник V» защищает от варианта коронавируса Дельта хоть и меньше, чем от исходного уханьского варианта, но защищает. И Центр имени Гамалеи, судя по всему, сейчас разрабатывает вакцину модиф
ицированную, которая будет защищать от варианта Дельта. По остальным вакцинам известно, что они на 10% хуже защищают от этого варианта. Но это связано не только с тем, что вариант Дельта антигенно изменен, но и с тем, что он вырабатывается в организме инфицированного человека в намного больших количествах», – пояснил вирусолог.
Чтобы избежать дальнейшего роста количества смертей от коронавирусной инфекции, он призвал носить маски и вакцинироваться – других механизмов, сдерживающих этот процесс, по его мнению, нет.
«Вакцинация, вакцинация, вакцинация и ношение масок для всех, кто находится в группе риска, потому что вариант Дельта нарабатывается в организме инфицированного человека в сотни раз больше, чем исходный уханьский вариант. Поэтому доза, которую получают люди, ходящие без масок, намного больше», – заключил профессор.
Напомним, в России за минувшие сутки выявили 21 559 новых случаев коронавируса. Умерли 852 человека.
Это стало абсолютным максимумом смертей от коронавируса, предыдущий антирекорд зафиксировали 24 сентября – тогда умерли 828 человек, передает РИА «Новости».
На рост заболеваемости в регионах обратили внимание в Кремле. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1028 дней незаконного удержания финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде и перемены в отношениях между Китаем и США за последние три года
27.09.2021, 14:30 280505
Фото: CFP
Три года назад Соединенные Штаты нагло развязали торговую войну, наложили санкции на Huawei и другие китайские технологические компании и используя "юрисдикцию длинной руки" потребовали у Канады задержать Мэн Ваньчжоу.
В тот же день, когда Мэн Ваньчжоу благополучно вернулась на Родину, Всекитайская федерация промышленности и торговли опубликовала список 500 крупнейших частных предприятий Китая на 2021 год, согласно которому компания Huawei шесть лет подряд занимает первое место. Почти в это же время Министерство торговли США, которое ранее внесло китайскую компанию Huawei в черный список, заявило, что намерено улучшить торговые отношения с Пекином и направить в Китай делегацию для поиска деловых возможностей.
В нелегкой борьбе с США, которая длилась три года, Китай всегда был на стороне правды. В течение этого времени Китай оставался верен себе, и этот факт показывает, что попытки США сдерживать Китай уже не работают.
В ходе 3-летней торговой войны с США Китай изучил все махинации и настоящую цель США, которая заключается в сдерживании Китая. В связи с этим профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун сказал: "За эти годы подход Китая к США, основанный на взаимном уважении и взаимной выгоде, не изменился, но понимание своей дипломатической политики и соответствующие действия приобрели более жёсткий характер. Это позволяет Китаю решительно отстаивать свою позицию и побуждает американскую сторону принимать решения, отвечающее долгосрочным интересам".
Из того, что произошло с Мэн Ваньчжоу, мы можем лучше понять историческую тенденцию. Независимо от того, какие действия США предпринимают в отношении Китая, решимость Китая следовать своим собственным путем становится все сильнее и сильнее, а исторический процесс великого возрождения китайской нации становится необратимым.
Недавно в своём выступлении на открытии форума "Чжунгуаньцунь-2021" председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в настоящий момент быстрыми темпами происходят глобальные перемены, равных которым мир не видел в этом столетии. Здесь словосочетание "быстрыми темпами" имеет особое значение и говорит том, что общая тенденция мирового развития необратима. Следующие этой тенденции процветают, а противодействующие ей потерпят поражение.
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