Экономика Казахстана потеряет $7 млрд из-за дефицита воды в ближайшее пять лет - эксперты

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Эксперты из стран Центральной Азии и России в ходе встречи попытались найти решения проблем энергетики и экологии, которые сейчас вышли на первый план в регионе. По мнению участников круглого стола, попытки стран в двустороннем порядке решить эти проблемы предпринимаются, но необходимо сотрудничество в более широком формате.





Сейчас есть понимание, что без пятистороннего общего подхода решить проблему воды не удастся. Потому что нужно искать какие-то компромиссные варианты", - заявил научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин в ходе круглого стола в пресс-центре " Sputnik Казахстан" .





Он назвал одним из вариантов возможность достраивать совместно каскады ГЭС.





Если брать Кыргызстан - Токтогульская ГЭС - крупнейшая в республике, она имела накопительную цель. С учетом того, что у Кыргызстана основной упор в энергетике делается на гидроэнергетику, страна старается максимально использовать эту ГЭС в период, когда нужна наибольшая потребность в электроэнергии, а не тогда, когда нужно спускать ее ниже по течению", - отметил эксперт.





Быстро растущее население стран Центральной Азии, которое уже достигло 78 миллионов человек, усугубляет проблему, убежден Притчин.





В ООН планировали, что эта цифра будет достигнута только к 2030 году. Помимо демографии, нельзя забывать про амбициозные планы экономического развития, в первую очередь Узбекистана и Казахстана.





Поэтому всплывает другая проблема - дефицит электроэнергии из-за роста энергопотребления. Здесь на самом деле энергетика уже становится сдерживающим фактором для развития.





Ташкентский институт прогнозирования макроэкономических исследований подсчитал, что к 2030 году в Казахстане потребление вырастет примерно на 20-22%, до 136 миллиардов киловатт-часов. В Узбекистане рост составит 1,7 раза, до 120 миллиардов киловатт-часов. В Кыргызстане - на 50% от уровня 2020 года. По статистике, в Узбекистане только за последние 6 лет на 40% потребление электроэнергии возросло со стороны населения, информирует издание.





Мы видим очень быстрый рост. Он предполагает, что у нас сейчас кризисная точка - то есть потребление выше, чем возможности генерации, а через 6 лет - к 2030 году ситуация будет еще сложнее, потому что население будет расти, а нынешняя генерация из-за износа уже совершенно не будет справляться", - поясняет Притчин.





Решение проблемы он видит во вводе новой генерации энергомощностей в странах Центрально-Азиатского региона. И здесь развития одной "зеленой" энергетики будет недостаточно, считает ученый.





По его мнению, необходимо развивать атомную генерацию и наращивать мощности газопровода Центр - Центральная Азия. Это выигрышное для всех направление сотрудничества. Потому что для России, потерявшей европейский рынок по объективным причинам, открываются возможности, во-первых, поддержать своих союзников в регионе и, во-вторых, создать возможность для экспорта газа в Китай транзитом через центральноазиатские страны.





Кроме того, свою точку зрения по поводу нерационального потребления воды в Казахстане высказал руководитель ОФ Eurasian Expert Council Чингиз Лепсибаев.





По его мнению, такое отношение населения к природным ресурсам вкупе с климатическими изменениями в виде маловодья и повышения температуры приводят к крайне печальным последствиям, таким как опустынивание территории и экономические потери.





В Казахстане 10 млн гектаров земель заброшено и просто не используется. Второе - 14 миллиардов кубометров вододефицита ожидается через пять лет. Если посчитать в деньгах - это 7 миллиардов долларов, или около трех ВВП Кыргызстана", - рассказал эксперт.





Ситуацию, по его мнению, может ухудшить промышленное производство водорода, о котором периодически заявляют чиновники. Он отметил, что такие разговоры надо пресекать.





Что такое водород? Это Н 2 , который делается из воды. Чтобы производить много водорода, нужно много воды. Много воды - раз, много электроэнергии - два. То есть водород это крайне антиэкологическое топливо в наших условиях. Вообще у нас не имеет никакой перспективы", - добавил Лепсибаев.





В настоящее время на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос на тему "Как вы относитесь к мнению экспертов, что спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС?".





Отмечается, что Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии, наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города.





50,98% опрошенных ответил "Этот вопрос не подлежит обсуждению, нужно строить АЭС для выхода из критической ситуации". 21,57% респондентов согласны с мнением экспертов, отметив, что АЭС позволит решить проблему энергодефицита. 9,8% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы. Против строительства АЭС проголосовали 17,65%, отметив, что станции небезопасны.





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