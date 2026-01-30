Казахстанские дипломаты налаживают международное и деловое сотрудничество

Фото: МИД РК

Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает активное продвижение политических, правовых и конституционных реформ на международных площадках. В - Казахстан продолжает активное продвижение политических, правовых и конституционных реформ на международных площадках. В Румынии Венгрии дипломаты представили ключевые инициативы президента Касым-Жомарта Токаева, направленные на модернизацию государственного управления, укрепление прав человека и развитие парламентской системы, которые получили положительную оценку со стороны европейских партнеров. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК





В частности, в Румынии в ходе 3-го Форума парламентских комитетов по правовым вопросам посол Казахстана в Румынии Ерлик Али проинформировал о текущей ситуации в стране в сфере защиты прав человека, уделив особое внимание вопросам предупреждения и противодействия семейному и бытовому насилию.





Кроме того, казахстанский дипломат проинформировал о проводимых в стране политических и правовых реформах, в том числе о трансформации парламентской системы и изменениях в конституционно-правовой архитектуре государства. В ходе обсуждений было подчеркнуто, что Казахстан вступил в новый этап политической модернизации, включающий комплекс конституционных и парламентских реформ.





Кроме того, в Будапеште посол Казахстана в Венгрии Абзал Сапарбекулы встретился с заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Адамом Штифтером для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки дня в рамках казахско-венгерского стратегического партнерства.





Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, провели обзор предстоящих двусторонних визитов на высоком и высшем уровнях, а также возможности дальнейшего расширения взаимодействия, включая вопросы развития договорно-правовой базы и сотрудничество в рамках международных организаций.





Кроме того, в ходе встречи венгерская сторона была проинформирована о важных инициативах будущего развития Казахстана и предстоящих конституционных реформах.





По итогам переговоров дипломаты договорились о дальнейшем укреплении стратегического партнерства между двумя странами.





Замминистра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов принял участие в заседании старших должностных лиц формата "Центральная Азия - Германия". Участники заседания предметно рассмотрели состояние и перспективы дальнейшего укрепления регионального взаимодействия в торгово-экономической, транспортной, экологической и гуманитарной областях.





Посол Казахстана в Марокко Саулекуль Сайлаукызы встретилась с главным советником Короля Марокко по вопросам экономики и диалога цивилизаций Андре Азуле. Советник короля высоко оценил внешнеполитический курс Казахстана и опыт политической модернизации, отметив прагматизм и взвешенность реформ, а также концептуальную близость позиций Астаны и Рабата в вопросах мира, толерантности и диалога культур; стороны сошлись во мнении, что присоединение Казахстана к "Авраамским соглашениям" и недавнее участие обеих стран в "Совете мира" открывает новые возможности для укрепления всестороннего казахско-марокканского сотрудничества.





В Осло прошел бизнес-семинар "Doing Business in Kazakhstan", организованный посольством Казахстана при поддержке норвежских торговых палат. Участники отметили активизацию двустороннего экономического сотрудничества и высоко оценили инвестиционный потенциал Казахстана. По итогам семинара согласованы дальнейшие шаги, включая проведение II заседания Казахстанско-норвежского делового совета в мае 2026 года в Астане.





Посол Казахстана в Эфиопии и постоянный представитель страны при Африканском союзе Жалгас Адилбаев провел встречу с региональным директором международной организации "Инициатива Объединенных религий" послом Мусси Хайлу. Стороны обсудили ключевые инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, включая новую политическую модель страны, а также продвижение духовной дипломатии и принципов Астанинской декларации. Мусси Хайлу высоко оценил вклад Казахстана в межконфессиональный диалог, были рассмотрены возможности совместных мероприятий на площадках Африканского Союза и перспективы дальнейшего сближения культур и религий.





Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан встретился с генеральным секретарем Института короля Праджадипока Иссарой Сириваттханавутом, обсудив перспективы сотрудничества в области государственного управления, парламентаризма, кадровой подготовки и общественного развития. Маргулан Баймухан подробно рассказал о приоритетах политической модернизации Казахстана, включая реформы для создания "Справедливого Казахстана" и работу Конституционной комиссии, и подчеркнул готовность к обмену экспертами, совместным исследованиям и образовательным программам с профильными институтами Таиланда. Генеральный секретарь KPI выразил заинтересованность в партнерстве, а стороны договорились проработать визит представителя института в Казахстан для определения конкретных направлений практического сотрудничества.





При поддержке посольства Казахстана во Вьетнаме и Внешнеторговой палаты Казахстана на площадке Регионального офиса НПП "Атамекен" в Алматы прошла онлайн нетворкинг-сессия с представителями Национальной ассоциации предпринимательства Вьетнама (ViNen). В мероприятии приняли участие казахстанские и вьетнамские бизнес-структуры, включая Ассоциацию экспортеров, Almaty Invest и предприятия текстильной отрасли. Посол Казахстана Канат Тумыш отметил динамичное развитие двусторонних связей, а президент ViNen Динь Вьет Хоа подтвердил готовность к регулярным B2B-мероприятиям и обмену опытом. По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и реализации совместных проектов в сферах легкой промышленности, продуктов питания, сельского хозяйства, туризма, образования, IT и здравоохранения.





Депутат сената Казахстана Султанбек Макежанов принял участие в зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), на которой избрали нового Президента Ассамблеи Петру Байр (Австрия, "Социалисты, демократы и зеленые"). В ходе визита сенатор передал Байр поздравление от председателя Сената Маулена Ашимбаева и обсудил двустороннее сотрудничество, проведение совместных мероприятий, ход политических реформ в Казахстане, включая переход на однопалатный парламент и конституционную реформу, гендерное равенство, права женщин и взаимодействие с ООН. Кроме того, Султанбек Макежанов провел встречи с руководителями фракций ПАСЕ, включая "Европейские консерваторы, патриоты и союзники" и "Альянс либералов и демократов за Европу", а также с литовской делегацией, подробно информировав о текущих преобразованиях в Казахстане и пригласив президента ПАСЕ посетить страну.





Посол Казахстана в Иордании Талгат Шалданбай встретился с директором департамента международных организаций МИД Иордании Али Аль-Басулом, поблагодарив иорданскую сторону за поддержку казахстанских инициатив в ООН, ОИС и Исламской организации по продовольственной безопасности, а также за конструктивное взаимодействие по институциональному развитию международных механизмов. В ходе встречи посол представил итоги 5-го заседания Национального курултая Казахстана, включая политические и конституционные реформы, а стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении координации и углублении сотрудничества по линии международных организаций.





Посол Казахстана в Кувейте Ержан Елекеев обсудил с главой CITRA Халедом Аль-Замелем сотрудничество в цифровизации, ИКТ, электронном правительстве и ИИ, представил приоритеты Казахстана, а стороны подтвердили готовность обмена опытом и совместной работы в рамках 5-й генассамблеи Digital Cooperation Organization.



