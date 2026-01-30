29.01.2026, 14:00 11756
Казахстанские дипломаты налаживают международное и деловое сотрудничество
Фото: gov.kz
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты налаживаю международное гуманитарное и деловое сотрудничество в республике и за рубежом, сообщает пресс-служба МИД.
В частности, первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев принял главу региональной делегации Международного комитета Красного креста в Центральной Азии Биляну Милошевич. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении долгосрочного сотрудничества между Казахстаном и МККК на глобальных, региональных и национальных платформах.
Между тем посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел встречу с председателем торгово-промышленной палаты Эр-Рияда, главным исполнительным директором Obeikan Investment Group Абдаллой Аль-Обейканом. В ходе беседы стороны обсудили перспективы укрепления торгово-экономического сотрудничества между деловыми кругами двух стран.
Посол Казахстана в Иордании Шалданбай встретился с директором департамента Азии и Океании Министерства иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Королевства Мухаммадом Абу Венди. Стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, выразив удовлетворение высоким и динамично развивающимся уровнем казахско-иорданского сотрудничества.
В посольстве Казахстана в Узбекистане состоялсякруглый стол по обсуждению конституционных реформ, предложенных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе V заседания Национального курултая Казахстана и недавнего интервью главы государства газете Turkistan.
Посол Казахстана в Тунисе по совместительству Ануарбек Ахметов вручил копии верительных грамот главе МИД Туниса Мохамеду Али Нафти, который поздравил его с назначением и выразил поддержку дальнейшему укреплению двусторонних отношений. В ходе встречи стороны подтвердили заинтересованность в активизации политического диалога, расширении торгово-экономического сотрудничества, взаимодействии в рамках международных организаций и развитии контактов между деловыми кругами двух стран.
Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан встретился с Губернатором Бангкока Чадчартом Ситтипунтом, обсудив перспективы двустороннего сотрудничества и развитие связей между Бангкоком, регионами Казахстана и деловыми кругами. Стороны отметили взаимный интерес к совместным проектам в сферах туризма, городской инфраструктуры, "умных" городов, устойчивого развития, логистики и цифровизации, а также подтвердили готовность к активизации контактов, обмену опытом и продолжению диалога, включая проработку конкретных инициатив и взаимные визиты.
В посольстве Казахстана во Франции состоялась встреча посла Гульсары Арыстанкуловой с депутатами сената Франции - членами группы дружбы "Франция - Центральная Азия", в ходе которой французская сторона была проинформирована о конституционной реформе в Казахстане, инициированной президентом Касым-Жомартом Токаевым. Сенаторы положительно оценили представленные преобразования, подтвердили заинтересованность в укреплении межпарламентского диалога и отметили динамичное развитие казахско-французского сотрудничества, выразив готовность к продолжению конструктивного взаимодействия.
Посол Казахстана в Марокко Саулекуль Сайлаукызы встретилась с мэром Рабата Фатихой Аль-Мудни, обсудив реализацию дорожной карты сотрудничества Астаны и Рабата на 2024-2027 годы. Стороны уделили внимание взаимодействию в сферах градостроительства, экологии, туризма, "умных" технологий и культуры, отметили важность обмена опытом и взаимных визитов, а также подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении побратимских связей между столицами.
28.01.2026, 12:30 34386
Казахстан презентует правовые и конституционные реформы на европейских площадках
Фото: МИД РК
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает активное продвижение политических, правовых и конституционных реформ на международных площадках. В Румынии и Венгрии дипломаты представили ключевые инициативы президента Касым-Жомарта Токаева, направленные на модернизацию государственного управления, укрепление прав человека и развитие парламентской системы, которые получили положительную оценку со стороны европейских партнеров. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК
В частности, в Румынии в ходе 3-го Форума парламентских комитетов по правовым вопросам посол Казахстана в Румынии Ерлик Али проинформировал о текущей ситуации в стране в сфере защиты прав человека, уделив особое внимание вопросам предупреждения и противодействия семейному и бытовому насилию.
Кроме того, казахстанский дипломат проинформировал о проводимых в стране политических и правовых реформах, в том числе о трансформации парламентской системы и изменениях в конституционно-правовой архитектуре государства. В ходе обсуждений было подчеркнуто, что Казахстан вступил в новый этап политической модернизации, включающий комплекс конституционных и парламентских реформ.
Кроме того, в Будапеште посол Казахстана в Венгрии Абзал Сапарбекулы встретился с заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Адамом Штифтером для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки дня в рамках казахско-венгерского стратегического партнерства.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, провели обзор предстоящих двусторонних визитов на высоком и высшем уровнях, а также возможности дальнейшего расширения взаимодействия, включая вопросы развития договорно-правовой базы и сотрудничество в рамках международных организаций.
Кроме того, в ходе встречи венгерская сторона была проинформирована о важных инициативах будущего развития Казахстана и предстоящих конституционных реформах.
По итогам переговоров дипломаты договорились о дальнейшем укреплении стратегического партнерства между двумя странами.
Замминистра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов принял участие в заседании старших должностных лиц формата "Центральная Азия - Германия". Участники заседания предметно рассмотрели состояние и перспективы дальнейшего укрепления регионального взаимодействия в торгово-экономической, транспортной, экологической и гуманитарной областях.
Посол Казахстана в Марокко Саулекуль Сайлаукызы встретилась с главным советником Короля Марокко по вопросам экономики и диалога цивилизаций Андре Азуле. Советник короля высоко оценил внешнеполитический курс Казахстана и опыт политической модернизации, отметив прагматизм и взвешенность реформ, а также концептуальную близость позиций Астаны и Рабата в вопросах мира, толерантности и диалога культур; стороны сошлись во мнении, что присоединение Казахстана к "Авраамским соглашениям" и недавнее участие обеих стран в "Совете мира" открывает новые возможности для укрепления всестороннего казахско-марокканского сотрудничества.
В Осло прошел бизнес-семинар "Doing Business in Kazakhstan", организованный посольством Казахстана при поддержке норвежских торговых палат. Участники отметили активизацию двустороннего экономического сотрудничества и высоко оценили инвестиционный потенциал Казахстана. По итогам семинара согласованы дальнейшие шаги, включая проведение II заседания Казахстанско-норвежского делового совета в мае 2026 года в Астане.
Посол Казахстана в Эфиопии и постоянный представитель страны при Африканском союзе Жалгас Адилбаев провел встречу с региональным директором международной организации "Инициатива Объединенных религий" послом Мусси Хайлу. Стороны обсудили ключевые инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, включая новую политическую модель страны, а также продвижение духовной дипломатии и принципов Астанинской декларации. Мусси Хайлу высоко оценил вклад Казахстана в межконфессиональный диалог, были рассмотрены возможности совместных мероприятий на площадках Африканского Союза и перспективы дальнейшего сближения культур и религий.
Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан встретился с генеральным секретарем Института короля Праджадипока Иссарой Сириваттханавутом, обсудив перспективы сотрудничества в области государственного управления, парламентаризма, кадровой подготовки и общественного развития. Маргулан Баймухан подробно рассказал о приоритетах политической модернизации Казахстана, включая реформы для создания "Справедливого Казахстана" и работу Конституционной комиссии, и подчеркнул готовность к обмену экспертами, совместным исследованиям и образовательным программам с профильными институтами Таиланда. Генеральный секретарь KPI выразил заинтересованность в партнерстве, а стороны договорились проработать визит представителя института в Казахстан для определения конкретных направлений практического сотрудничества.
При поддержке посольства Казахстана во Вьетнаме и Внешнеторговой палаты Казахстана на площадке Регионального офиса НПП "Атамекен" в Алматы прошла онлайн нетворкинг-сессия с представителями Национальной ассоциации предпринимательства Вьетнама (ViNen). В мероприятии приняли участие казахстанские и вьетнамские бизнес-структуры, включая Ассоциацию экспортеров, Almaty Invest и предприятия текстильной отрасли. Посол Казахстана Канат Тумыш отметил динамичное развитие двусторонних связей, а президент ViNen Динь Вьет Хоа подтвердил готовность к регулярным B2B-мероприятиям и обмену опытом. По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и реализации совместных проектов в сферах легкой промышленности, продуктов питания, сельского хозяйства, туризма, образования, IT и здравоохранения.
Депутат сената Казахстана Султанбек Макежанов принял участие в зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), на которой избрали нового Президента Ассамблеи Петру Байр (Австрия, "Социалисты, демократы и зеленые"). В ходе визита сенатор передал Байр поздравление от председателя Сената Маулена Ашимбаева и обсудил двустороннее сотрудничество, проведение совместных мероприятий, ход политических реформ в Казахстане, включая переход на однопалатный парламент и конституционную реформу, гендерное равенство, права женщин и взаимодействие с ООН. Кроме того, Султанбек Макежанов провел встречи с руководителями фракций ПАСЕ, включая "Европейские консерваторы, патриоты и союзники" и "Альянс либералов и демократов за Европу", а также с литовской делегацией, подробно информировав о текущих преобразованиях в Казахстане и пригласив президента ПАСЕ посетить страну.
Посол Казахстана в Иордании Талгат Шалданбай встретился с директором департамента международных организаций МИД Иордании Али Аль-Басулом, поблагодарив иорданскую сторону за поддержку казахстанских инициатив в ООН, ОИС и Исламской организации по продовольственной безопасности, а также за конструктивное взаимодействие по институциональному развитию международных механизмов. В ходе встречи посол представил итоги 5-го заседания Национального курултая Казахстана, включая политические и конституционные реформы, а стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении координации и углублении сотрудничества по линии международных организаций.
Посол Казахстана в Кувейте Ержан Елекеев обсудил с главой CITRA Халедом Аль-Замелем сотрудничество в цифровизации, ИКТ, электронном правительстве и ИИ, представил приоритеты Казахстана, а стороны подтвердили готовность обмена опытом и совместной работы в рамках 5-й генассамблеи Digital Cooperation Organization.
Также посол Казахстана встретился с директором Ближневосточного центра экономики и финансов МВФ Сами Бен Насером вопросы мировой экономики, устойчивого роста и продовольственной безопасности, представил потенциал Казахстана в АПК и экспорте продуктов, а стороны подтвердили заинтересованность в развитии экспертного диалога и совместных инициатив по обеспечению продовольственной устойчивости стран Ближнего Востока.
27.01.2026, 16:37 51941
Освобождение от виз и подготовка дипломатических кадров: Казахстан и Израиль намерены вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень Дополнено
Фото: МИД
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел переговоры с министром иностранных дел Государства Израиль Гидеоном Сааром, прибывшим в Астану с официальным визитом, сообщает пресс-служба МИД.
В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития политического диалога, торгово-экономических и инвестиционных связей, взаимодействие в сфере туризма, а также обмен опытом в области науки, образования и здравоохранения. Отдельное внимание было уделено вопросам трансфера технологий и расширения практического взаимодействия между профильными ведомствами и деловыми кругами двух стран", - проинформировали в министерстве.
Также в рамках визита был проведен 12-й раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, в ходе которых были обсуждены вопросы международной и региональной повестки дня, включая инициативы, направленные на содействие мирному урегулированию и укреплению доверия на Ближнем Востоке. В этом контексте состоялся обмен мнениями относительно участия Казахстана в деятельности Совета мира по Газе, а также взаимодействия в рамках соглашений Авраама.
С момента установления дипломатических отношений в апреле 1992 года мы выстроили полномасштабное взаимодействие, основанное на взаимном уважении и доверии, добились значительного прогресса в политическом, экономическом и культурном сотрудничестве. И ваш нынешний визит в Астану является подтверждением нашего общего интереса к выведению нашего партнерства на новый уровень", - подчеркнул Кошербаев в ходе встречи с израильским коллегой.
Глава МИД Казахстана также акцентировал внимание на активизации диалога, свойственной современному этапу двустороннего сотрудничества, важная роль в котором принадлежит главам двух государств.
Кроме того, он отметил высокий потенциал для расширения торгового, инвестиционного и технологического сотрудничества и заинтересованность в реализации совместных проектов с высокой добавленной стоимостью, в том числе в таких сферах, как агротехнологии и пищевая промышленность; здравоохранение, фармацевтика и медицинские технологии; инфраструктура и логистика; энергоэффективность и возобновляемые источники энергии.
Глава казахского МИД сообщил, что Казахстан входит в число мировых лидеров в области цифровых технологий по индексам онлайн-услуг ООН и зрелости GovTech Всемирного банка, и пригласил израильские компании к активному совместному взаимодействию.
В свою очередь глава МИД Израиля подтвердил готовность к расширению кооперации по всему спектру направлений, представляющих взаимный интерес, отметив значимость укрепления двусторонних экономических и культурно-гуманитарных связей.
По итогам 12-го раунда политических консультаций были подписаны меморандумы о сотрудничестве в области подготовки дипломатических кадров и общественной дипломатии, а также меморандум о намерении подписать соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Государства Израиль об освобождении от виз владельцев национальных паспортов с целью развития туристических обменов", - добавили в МИД.
В рамках визита также был организован бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран, в ходе которого состоялись встречи в форматах B2B и B2G. Обсуждены перспективы реализации совместных проектов в таких приоритетных сферах, как высокотехнологичное сельское хозяйство, управление водными ресурсами и цифровые технологии.
Дополнено 27.01.2026, 21.26
Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Израиля посетили мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв Холокоста, учрежденному резолюцией ГА ООН в 2005 году.
27.01.2026, 16:03 53126
ИИ, Авраамические соглашения и инвестиционное партнерство: о чем говорили Токаев и глава МИД Израиля
Фото: Акорда
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, сообщает пресс-служба Акорды.
Лидер РК отметил, что визит министра иностранных дел Гидеона Саара подтверждает твердую приверженность Израиля укреплению всестороннего сотрудничества с Казахстаном.
Особое внимание на встрече было уделено активизации торгово-экономического и научно-технического взаимодействия, реализации совместных проектов в сферах искусственного интеллекта, сельского хозяйства, управления водными ресурсами", - сообщили в пресс-службе.
Президент приветствовал проведение в рамках визита Гидеона Саара в Астану казахско-израильского бизнес-форума, итоги которого призваны внести практический вклад в расширение инвестиционного партнерства двух стран.
В свою очередь министр иностранных дел подчеркнул, что Израиль заинтересован придать серьезный импульс развитию межгосударственных отношений с Казахстаном для выведения их на качественно новый уровень.
Кроме того, Гидеон Саар с признательностью отметил дальновидное решение президента Касым-Жомарта Токаева о присоединении Казахстана к Авраамическим соглашениям, способствующим дальнейшему укреплению стабильности, мира и международного диалога.
Глава МИД Израиля также высоко оценил проводимые в Казахстане масштабные политические и социально-экономические реформы, выразив уверенность в их успешной реализации.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня", - добавили в Акорде.
Напомним, 10 января президент провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля.
27.01.2026, 12:07 65556
Министры иностранных дел Казахстана и Израиля проведут переговоры
Фото: МИД РК
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел государства Израиль Гидеон Саар прибыл с официальным визитом в Астану, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В рамках визита планируется проведение переговоров с министром иностранных дел Республики Казахстан Ермеком Кошербаевым", - проинформировали в ведомстве.
Как сообщалось ранее, президент РК направил телеграмму президенту Израиля.
26.01.2026, 14:15 100856
Политические реформы и международная повестка: казахстанские дипломаты провели важные встречи и мероприятия за рубежом
Фото: gov.kz
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели важные встречи и мероприятия в зарубежные странах, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, в МИД Греции состоялась встреча посла Казахстана в Греции Тимура Султангожина с вновь назначенным директором политического департамента А5 Министерства иностранных дел Греции Элени Триантафилу, курирующей вопросы сотрудничества с Казахстаном и странами Центральной Азии. В ходе переговоров был проведен обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития казахско-греческих отношений. Особое внимание было уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также графику взаимных визитов и расширению контактов по линии профильных ведомств.
Также в институте региональных исследований при МИД Исламской Республики Пакистан состоялся семинар с участием посла Казахстана в Пакистане Ержана Кистафина, посвященный развитию сотрудничества между РК и ИРП. Мероприятие собрало представителей академического сообщества, аналитических центров и студентов профильных специальностей, а также представителей дипломатического корпуса.
Посол Казахстана в Словакии Жанна Сагинова провела встречу с вице-премьером — министром окружающей среды Словакии Томашем Тарабой, в ходе которой стороны подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере экологии и управления водными ресурсами, обсудили расширение договорно-правовой базы и взаимодействие по вопросам изменения климата; казахская сторона также пригласила словацкого министра принять участие в Региональном экологическом саммите в Астане 22–24 апреля.
Посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев встретился в Стамбуле с руководством ведущих турецких СМИ, обсудив развитие информационного сотрудничества и выведение медиавзаимодействия на новый уровень. Обсуждались ключевые направления, обозначенные президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, включая модернизацию политической системы, реформирование институтов власти, цифровизацию и искусственный интеллект. Стороны отметили важность турецких СМИ в распространении достоверной информации о реформах Казахстана и выразили готовность углублять информационные и гуманитарные связи для укрепления стратегического партнерства между странами.
По инициативе генерального консульства Казахстана в Стамбуле совместно с международной деловой платформой Dünya Türk Ticaret Platformu состоялось мероприятие на тему "Развитие экономического сотрудничества между Турцией и Казахстаном". В ходе встречи был представлен экономический потенциал Казахстана, включая приоритетные направления развития и возможности, доступные для турецкого бизнеса с учетом действующих мер государственной поддержки.
26.01.2026, 13:12 101966
Глава МИД Казахстана и посол Германии обсудили двусторонние отношения
Фото: МИД РК
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев и посол Федеративной Республики Германия Моника Иверсен обсудили текущее состояние двусторонних отношений и перспективы их развития, сообщает пресс-служба МИД РК.
Министр подчеркнул значимость реализации совместных инвестиционных проектов и активизации делового диалога между странами.
В свою очередь посол Германии подтвердила заинтересованность Берлина в дальнейшем углублении сотрудничества с Астаной как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам межрегиональной и международной повестки.
Ранее Казахстан обсудил стратегическое инвестиционное сотрудничество с египетской компанией.
24.01.2026, 20:10 134261
В МИД Казахстана обсудили вопросы гендерного равенства
Фото: gov.kz
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев и новая глава странового офиса "ООН - Женщины в Казахстане", координатор структуры "ООН - Женщины для стран Центральной Азии" Джерен Гюрес обсудили вопросы гендерного равенства, сообщает пресс-служба МИД.
В ходе встречи стороны обсудили ключевые аспекты сотрудничества, связанные с вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, а также реформу и дальнейшее укрепление роли ООН", - говорится в сообщении.
Казахский дипломат отметил приверженность страны обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин, а также проинформировал о сохранении в свете предстоящей парламентской реформы 30% квоты для женщин, молодежи и людей с особыми жизненными потребностями.
По итогам встречи стороны договорились укреплять партнерство и развивать сотрудничество по приоритетным направлениям в рамках международной и национальной повестки", - добавили в МИД.
24.01.2026, 17:56 130741
Президент Казахстана поздравил генсека ЦК Компартии Вьетнама с переизбранием на должность
Президент пожелал То Ламу успехов в практическом воплощении его инициатив
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил То Лама с переизбранием на должность генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, сообщает Акорда.
Глава государства направил поздравительную телеграмму Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Касым-Жомарт Токаев поздравил То Лама с переизбранием на должность Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама", - говорится в сообщении.
Президент также пожелал То Ламу успехов в практическом воплощении его инициатив, направленных на поступательное развитие страны.
Ранее Токаев выразил соболезнования президенту Швейцарии.
