17.12.2025
Центр ЮНЕСКО по изучению ледников продолжит работать в Казахстане
ЦАРГЦ получит статус центра категории 2 сроком на восемь лет
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал соглашение между правительством Казахстана и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО. Документ был подписан 19 июня 2025 года в городе Астане.
Соглашение направлено на укрепление международного научного сотрудничества в области изучения горных ледников, снега и вечной мерзлоты, а также оценки их влияния на водные ресурсы региона в условиях изменения климата.
Согласно документу, ЦАРГЦ получит статус центра категории 2 сроком на восемь лет. Центр продолжит свою научно-исследовательскую, образовательную и координационную деятельность, сосредоточившись на гляциологии и водных ресурсах Центральной Азии.
В рамках соглашения будет создан Совет управляющих, включающий представителей правительства Казахстана, ЮНЕСКО и государств региона. Казахстан обеспечит функционирование центра ежегодным финансированием в размере не менее 414 млн тенге, а также предоставит помещения, оборудование и административную поддержку.
Кроме того, соглашение открывает возможности для проведения совместных проектов, семинаров и обучающих программ с участием международных экспертов, а также открытого обмена научными данными и продвижения современных технологий в области мониторинга и сохранения ледников.
18.12.2025
Инвестиции, логистика и энергетика: о чем говорили Токаев и премьер-министр Японии Дополнено
Фото: Акорда
Токио. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в ходе переговоров обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Акорда.
Данный визит - это действительно важная веха в отношениях Казахстана с Японией, которую мы всегда считали нашим проверенным временем и надежным партнером в Азии. Сегодня Япония - это гармоничная и развитая страна, которой удается сочетать многовековую мудрость и уникальные традиции с современными инновациями. Хотелось бы отметить, что под Вашим мудрым и сильным руководством проводятся масштабные реформы, направленные на дальнейшее укрепление роли Японии на международной арене. Мы часто говорим, что Япония - наш далекий сосед, но в то же время близкий и надежный друг. Наши связи имеют глубокие исторические корни", - заявил лидер Казахстана.
Премьер-министр Японии выразила уверенность, что официальный визит президента Казахстана придаст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству двух стран.
Искренне рада приветствовать вас. Прошел уже 21 год с момента проведения первого совещания министров иностранных дел в формате "Центральная Азия + Япония", на котором председательствовал господин Касым-Жомарт Токаев. Сегодня же Вы принимаете участие в первом совещании глав государств в формате "Центральная Азия + Япония" уже в качестве президента. Мы рассматриваем Казахстан как стратегического партнера в деле поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права", - подчеркнула Санаэ Такаичи.
Дополнено 18.12.2025, 17.00
По итогам переговоров президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Санаэ Такаичи подписали совместное заявление, сообщает Акорда.
Членами официальных делегаций двух стран были подписаны 14 межправительственных и межведомственных документов", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что свыше 3,7 миллиарда долларов составит совокупная стоимость коммерческих соглашений, которые планируется подписать в рамках официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Японию.
18.12.2025
Казахстанские дипломаты в ряде стран провели переговоры по развитию двустороннего сотрудничества
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты в ряде стран провели серию встреч в Катаре, Словении и Египте, посвященных развитию межпарламентского диалога, привлечению инвестиций, укреплению торгово-экономических связей, а также расширению сотрудничества в сферах высоких технологий, инфраструктуры и высшего образования.
В Дохе посол Республики Казахстан в Государстве Катар Арман Исагалиев провел встречу с председателем Консультативного совета Государства Катар Хасаном бен Абдуллой Аль-Ганимом. В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского взаимодействия как важной составляющей двусторонних отношений. Особое внимание было уделено вопросам инвестиционного сотрудничества. Стороны положительно оценили существенный рост объема катарских инвестиций в Казахстан с 156,4 млн долларов США в 2024 году до 1 млрд 167 млн долларов США по итогам второго квартала 2025 года, отметив, что данная динамика является свидетельством высокого уровня взаимного доверия и обоюдной заинтересованности в развитии долгосрочных проектов.
Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с директором Агентства по привлечению инвестиций и продвижению экспорта "Spirit Slovenia" Тамарой Зайц Балажич обсудил практические меры по реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в марте 2025 года визита президента Словении в Казахстан и казахско-словенского бизнес-форума. Стороны подчеркнули важность развития сотрудничества в таких перспективных сферах, как фармацевтика, взаимодействие в сферах искусственного интеллекта и информационно-коммуникационных технологий, транспортно-логистическая инфраструктуры с участием порта Копер и Среднего коридора, а также в области гидроэнергетики, тепличных технологий и современного сельского хозяйства, включая внедрение инновационных и устойчивых решений.
Посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Аскар Женис провел встречу с ректором Американского университета в Каире Ахмедом Даллалом, в ходе которой были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере высшего образования и активизации межвузовских связей. Аскар Женис проинформировал египетскую сторону о реализуемых в Казахстане мерах по интеграции национальной системы высшего образования в международное образовательное пространство, включая открытие филиалов ведущих зарубежных университетов, в соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. В этом контексте он отметил текущее состояние и перспективы казахстанско-египетского сотрудничества в области науки и образования, подчеркнув, что в настоящее время основная часть казахстанских студентов в Египте обучается в университетах Аль-Азхар, Каирском и Айн-Шамс.
В рамках рабочего визита посла Казахстана в Турции Еркебулана Сапиева в провинции Адана и Газиантеп проведены встречи с рядом крупных промышленных предприятий, а также с председателем промышленной палаты Аданы Зеки Кыванчем и губернатором провинции Газиантеп Кемальем Чебером. В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, а также вопросы углубления межрегиональных связей.
Между тем посол Республики Казахстан в Республике Таджикистан Валихан Туреханов провел брифинг для представителей средств массовой информации и экспертного сообщества Таджикистана, в ходе которого подробно осветил текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Казахстаном и Таджикистаном. В ходе брифинга участникам был представлен информационный бюллетень о политических и экономических реформах в Казахстане под руководством президента Касым-Жомарта Токаева.
Также посол Казахстана в Молдове Алмат Айдарбеков встретился со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия между Астаной и Кишиневом.
Тем временем в рамках празднования Дня независимости Республики Казахстан в библиотеке Рами впервые состоялось торжественное открытие "Научно-литературного уголка Казахстана". Инициатива была реализована по предложению Республиканского государственного предприятия "Ғылым ордасы", подведомственного Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан, при поддержке генерального консульства Республики Казахстан в Стамбуле.
18.12.2025
Президент Казахстана посетил крупнейший синтоистский храм Токио
Фото: Акорда
Токио. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе официального визита в Японию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Мэйджи Джингу - крупнейший синтоистский храм Токио, проинформировали в Акорде.
Касым-Жомарт Токаев оставил запись в книге почетных гостей.
Храм Мэйджи Джингу - символ нерушимого единства и национальной самобытности, имеющий глубокое историческое значение для японского народа. Желаю процветания Стране восходящего солнца!" - написал глава государства.
Комплекс, возведенный в 1920 году, имеет статус императорского святилища. На его территории расположен живописный парк, насчитывающий около 120 тысяч деревьев и кустов.
Храм посвящен императору Мэйджи, чье правление было ознаменовано глубокими политическими и социально-экономическими реформами, благодаря которым Япония превратилась в одну из наиболее развитых стран мира.
Напомним, президент Казахстана находится с официальным визитом в Японии. Токаев провел встречу с императором с императором Японии Нарухито, также планируется встреча с премьер-министром Санаэ Такаичи и представителями деловых кругов Японии. Кроме этого, президент Казахстана примет участие в работе саммита "Центральная Азия - Япония".
18.12.2025
Токаев провел встречу с императором Японии
Фото: Акорда
Токио. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Первый официальный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Японию начался со встречи с императором Японии Нарухито, сообщила пресс-служба Акорды.
Глава государства выразил признательность за оказанное гостеприимство.
Президент подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью. По его словам, наши страны связывают давние дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и плодотворном сотрудничестве в различных сферах.
В свою очередь император Нарухито выразил уверенность, что визит президента Касым-Жомарта Токаева станет значимым событием в летописи отношений Японии и Казахстана, а также выведет их на качественно новый уровень.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и император Нарухито обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также международной тематике.
Напомним, 17 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию. В рамках визита также запланированы встречи с премьер-министром Санаэ Такаичи, а также представителями деловых кругов Японии.
Кроме этого, президент Казахстана примет участие в работе саммита "Центральная Азия - Япония".
17.12.2025
Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Японию
Фото: Акорда
Токио. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию, сообщает Акорда.
В международном аэропорту Ханэда города Токио президента Казахстана встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что завтра глава государства проведет переговоры с императором Японии Нарухито и премьер-министром Санаэ Такаичи.
Ранее Министерство иностранных дел представило инфографику, отражающую ключевые направления казахско-японского сотрудничества, включая взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области ядерного нераспространения.
17.12.2025
МИД Казахстана провело ряд переговоров и мероприятий Дополнено
Фото: МИД РК
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде зарубежных стран состоялись встречи, переговоры и международные мероприятия с участием представителей Республики Казахстан, направленные на развитие политического диалога, укрепление культурных связей, расширение инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, а также обсуждение перспектив взаимодействия с ключевыми международными партнерами.
Посол Республики Казахстан Даулет Батрашев провел ряд встреч и переговоров с руководством Боснии и Герцеговины, в ходе которых обсуждены актуальные вопросы и перспективы развития двусторонних отношений.
В Музее музыкальных инструментов Бельгии состоялась церемония передачи двух традиционных казахских инструментов - домбры и сазсырная. Инструменты были переданы посольством Республики Казахстан в Бельгии совместно с концертной организацией "Алатау Әуендері", что стало важным шагом в укреплении культурного диалога между Казахстаном и Бельгией. Также посольство совместно с киностудией "Казахфильм" и Французской ассоциацией казахского кино организовало в Брюсселе Дни казахского кино, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана. Бельгийской публике были представлены фильмы "Бақыт құшағында" и "Жаужүрек мың бала", отражающие важные страницы истории, духовные ценности и богатство культурного наследия казахского народа.
Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков встретился со старшим директором Государственного инвестиционного фонда королевства Мульхамом Аль-Бакри. Особое внимание было уделено вопросам реализации совместных инвестиционных проектов. Менилбеков проинформировал об инвестиционном потенциале и социально-экономическом развитии Казахстана и представил инвестиционные возможности страны в приоритетных секторах экономики. В свою очередь, руководство фонда отметило высокий инвестиционный потенциал РК и выразило заинтересованность в расширении инвестиционного сотрудничества с казахстанской стороной. По итогам встречи стороны согласовали дальнейшие шаги по развитию инвестиционного взаимодействия.
В Гонконге состоялся круглый стол, посвященный обсуждению экспортного потенциала Республики Казахстан. Основным элементом программы стала презентация, в которой были представлены возможности казахстанского рынка для гонконгской стороны. Участники отметили высокий потенциал казахстанской продукции, особенно в секторах пищевой промышленности, сельского хозяйства и фармацевтики. По итогам были выработаны рекомендации по укреплению сотрудничества между Казахстаном и Гонконгом. Участники договорились о продолжении совместных мероприятий для поддержки казахстанских экспортёров и продвижения их продукции на рынке Гонконга и станет важным шагом к улучшению торговых отношений между двумя регионами.
Круглый стол на тему "Казахстан - Европейский союз: Сможет ли это партнерство принести больше пользы и что для этого потребуется?" состоялся в Европейском институте азиатских исследований (EIAS) в Брюсселе. Круглый стол позволил сторонам обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия между Казахстаном и Евросоюзом.
Делегация Казахстана во главе с вице-министром экологии и природных ресурсов Мансуром Ошурбаевым приняла участие в 7-ой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде на тему "Развитие устойчивых решений для жизнеспособной планеты". Ассамблея приняла министерскую Декларацию и ряд важных резолюции по расширению сотрудничества в области охраны окружающей среды. Участники сессии признали необходимость срочных и совместных действий для противодействия крупнейшим экологическим угрозам XXI века, мобилизации международного сотрудничества для обмена знаниями, лучшими практиками и инновационными решениями в различных сферах защиты окружающей среды.
Дополнено 17.12.2025, 15.10
В Ташкенте во Дворце национального киноискусства имени Алишера Навои прошли Дни казахского кино. Узбекскому зрителю представлены художественные фильмы "Әміре", "Дос-Мұқасан" и "Паралимпиец", отражающие богатое культурное наследие и современные достижения казахстанского кинематографа.
В преддверии Дня независимости в посольстве Казахстана в Баку состоялся круглый стол, посвященный казахско-азербайджанским отношениям. Эксперты отметили, что беспрецедентная интенсивность двустороннего политического диалога способствует росту сотрудничества по всем направлениям и придает импульс для реализации ряда совместных стратегических проектов в области энергетики и транспорта.
В Вене в исторической церкви миноритов состоялось выступление Казахского государственного симфонического оркестра "Qazaq сoncert" и соло народной артистки Казахстана, выдающейся скрипачки Айман Мусаходжаевой, сыгравшей на легендарной скрипке Антонио Страдивари произведения мировой и казахстанской классики.
Посол Республики Казахстан в Венгрии Абзал Сапарбекулы провел встречу с государственным секретарем по вопросам экономического развития и промышленности Министерства национальной экономики Венгрии Мате Лога, а также с заместителем государственного секретаря Мартоном Бокаи.
17.12.2025
Мажилис ратифицировал соглашение с Францией о реадмиссии граждан
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Франции о реадмиссии лиц, совершенное 5 ноября 2024 года в городе Париже.
Основная цель соглашения - создание правовой основы для двустороннего сотрудничества в вопросах реадмиссии лиц, находящихся на территориях двух стран в нарушение требований национальных законодательств. Документ предусматривает возвращение в страну своего гражданства лиц, нарушивших условия пребывания, например, по утрате документов.
Казахстанцы смогут вернуться из Франции в случае уведомления компетентных органов об утрате документов, удостоверяющих личность, либо незаконного пребывания в этой стране - без применения каких-либо санкций. При этом Министерство внутренних дел Франции будет оказывать им помощь в оформлении документов для возвращения на Родину.
Кроме того, соглашение обеспечивает согласованность и упорядоченность совместных действий в процедурах приема, передачи и транзита граждан третьих стран и лиц без гражданства в государства их гражданства или постоянного проживания.
Реадмиссия - процедура, при которой одно государство соглашается принять обратно своих граждан, чей въезд, пребывание или проживание в другом государстве признаны незаконными. В Казахстане институт реадмиссии активно функционирует с 22 странами. За последний год рассмотрены 273 обращения по вопросам реадмиссии.
16.12.2025
Президент Казахстана направил ряд телеграмм руководителям государств
Фото: Акорда
Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил ряд телеграмм руководителям государств, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Австралии Энтони Албанизу в связи с трагическими событиями в Сиднее, произошедшими во время празднования Хануки. Глава государства передал слова поддержки и сочувствия семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Также лидер Казахстана поздравил Хосе Антонио Каста с избранием на пост президента Республики Чили. В телеграмме президент РК выразил уверенность в том, что Чили продолжит динамичное развитие и укрепит свой авторитет на международной арене.
Между тем на имя президента Касым-Жомарта Токаева поступило письмо генерального директора ЮНЕСКО Халеда аль-Анани, в котором он выразил признательность за поздравление с избранием на этот высокий пост. Халед аль-Анани отметил свою приверженность реализации ключевых приоритетов Организации в сферах образования, науки, культуры, коммуникации и информации.
Ранее Токаев поздравил вновь избранного президента Швейцарии.
