Центр ЮНЕСКО по изучению ледников продолжит работать в Казахстане

ЦАРГЦ получит статус центра категории 2 сроком на восемь лет

Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис - Мажилис ратифицировал соглашение между правительством Казахстана и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО. Документ был подписан 19 июня 2025 года в городе Астане.





Соглашение направлено на укрепление международного научного сотрудничества в области изучения горных ледников, снега и вечной мерзлоты, а также оценки их влияния на водные ресурсы региона в условиях изменения климата.





Согласно документу, ЦАРГЦ получит статус центра категории 2 сроком на восемь лет. Центр продолжит свою научно-исследовательскую, образовательную и координационную деятельность, сосредоточившись на гляциологии и водных ресурсах Центральной Азии.





В рамках соглашения будет создан Совет управляющих, включающий представителей правительства Казахстана, ЮНЕСКО и государств региона. Казахстан обеспечит функционирование центра ежегодным финансированием в размере не менее 414 млн тенге, а также предоставит помещения, оборудование и административную поддержку.





Кроме того, соглашение открывает возможности для проведения совместных проектов, семинаров и обучающих программ с участием международных экспертов, а также открытого обмена научными данными и продвижения современных технологий в области мониторинга и сохранения ледников.