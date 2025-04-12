Доходы транспортно-логистических компаний Казахстана всего за два месяца превысили триллион тенге

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В Алматы суд продемонстрировал почти нулевое сострадание к пострадавшим в жестоком избиении, передает корреспондент агентства из зала суда.





Алматинец Эрик Куватов, перспективный кинооператор и журналист информационного агентства Kazakhstan Today , которому на момент события был 21 год, навсегда ослеп на один глаз только потому, что "не надо было провоцировать". Примерно в таком духе в Бостандыкском районном суде Алматы в конце 2024 года проходил уголовный процесс над тремя студентами-спортсменами из Актау, беспричинно забившими в апреле 2023-го троих молодых людей. На скамье должны были оказаться пятеро, но двое все еще под следствием, спустя два года после происшествия.





В этой истории омерзительно все. И само преступление, беспринципное и жестокое, зафиксированное камерами видеонаблюдения. И 1,5-годовое расследование органами полиции, неприкрыто пытавшимися заволокитить дело. И судебный процесс, на протяжении которого подсудимые Мирас Аманкос, Бекжан Бакыт и Сабыр Адил вели себя настолько нахально и бессовестно, что потерпевшая сторона в какой-то момент хотела перестать посещать судебные заседания.





Я БОЯЛСЯ, ЧТО ОНИ МЕНЯ ПОБЬЮТ





Все случилось в ночь на 28 апреля 2023 года. Трое друзей Эрик Куватов, Максим Романов и Александр Ким стали случайными свидетелями ссоры на улице между парнем и девушкой. Решили не пройти мимо и заступились, предложили свою помощь. На что последовала ожидаемая реакция в стиле "идите, куда шли, сами разберемся". Но так как парень, а им оказался Бекжан Бакыт, вел себя с девушкой слишком агрессивно - толкал ее, давал пощечины, бил по рукам, отобрал телефон - друзья остановились неподалеку и решили понаблюдать, не вмешиваясь в разборки парочки. В какой-то момент Бакыт достал телефон и кому-то позвонил, а Куватову, Романову и Киму сказал: "Пять минут подождите, если мужики".





Они хорошо помнят, как Бакыт показал рукой какой-то жест, нанес удар Максиму Романову, и в этот момент с криком "Мы дикие!" на заступников из ниоткуда налетела толпа, сбила с ног всех троих и зипинывала, пока не вмешались прохожие. Компания быстро ретировалась с места событий. Позже в суде по сути главный зачинщик инцидента Бекжан Бакыт так и скажет, что не вступал в драку с тремя потерпевшими, опасаясь, что они его побьют, пока не подоспела подмога.





Участники нападения на троих 21-летних парней, получивших серьезные травмы





Троих, что в итоге сели на скамью подсудимых, задержали в тот же день, а еще двоих Бексултана Искакова и Нурболата Тлегенова установили значительно позже - в самом начале расследования квинтет драчунов отрицал знакомство друг с другом. Своих не сдавали, что называется. И вот уже почти два года Искакова и Тлегенова все никак не отправят под суд. Что за следователи работают в полиции, если никак не доведут до ума банальную драку со всеми известными участниками, представленными доказательствами и тяжкими необратимыми последствиями?









От удара ноги Мираса Аманкоса в голову Эрик Куватов получил тяжелейшую травму глаза, которая привела к полной потере зрения, несмотря на две перенесенные операции. Аманкосу в итоге вменили тяжкую статью 106 - было очевидно, что вред здоровью Куватова тяжкий, и отмазать уличного бойца от колонии никак не удастся. Зато двум другим участникам избиения досталось только групповое хулиганство.





ЧТОБЫ ВЫ НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛИ





Родственники Эрика Куватова все полтора года следствия настойчиво добивались адекватной квалификации деяний всех пятерых участников инцидента. Даже если тяжкий вред здоровью нанес один Аманкос, то действовал он по просьбе своего друга, которого почему-то следствие назначило всего лишь "хулиганом". Были написаны десятки обращений, семья дошла до Генпрокуратуры. Но было видно, что правоохранительная система не заинтересована наказать дерзких студентов по заслугам, и Куватовы своими жалобами портят всю картину. Был придуман гениальный ход - изменить язык судопроизводства на казахский. Ни один из потерпевших им не владеет, что сделало почти невозможным защиту права потерпевших на справедливое возмездие. А ведь все могло закончиться для подсудимых совсем иначе, имей сторона потерпевших хоть какое-то понятное им представление о проводимой следствием работе.





Судебный процесс тоже проходил на казахском языке с переводом не более 5% сказанного. И каждый раз Эрик Куватов, Максим Романов и Александр Ким напоминали судье Бахтияру Ногаеву, что им важно понимать смысл всего, что говорят подсудимые и их адвокаты.





А происходил настоящий театр абсурда. Подсудимые врали суду об обстоятельствах происшествия, вели себя нагло на допросе, всякий раз делая упор на то, что избитые ими парни сами спровоцировали конфликт, а они-то вообще прибежали на помощь Бекжану Бакыту, когда он по телефону сообщил, что его избивают! Видео подтверждение этой откровенной лжи заставило подсудимых признаться, что первый удар был нанесен ни Куватовым, ни Романовым, ни Кимом, а самим Бакытом.





Один из нападавших





Нет никаких сомнений - выставить пострадавших "провокаторами" идеологически придумали именно адвокаты подсудимых. Они, юридически грамотные люди, позволяли себе умозаключения, что, дескать, этот дерзкий Романов вел себя вызывающе, расхаживал по тротуару руки в брюки, нечего вообще было вписываться за девушку, когда никто не просил.





Виктимблейминг так прочно вошел в сознание казахстанского общества, что перекладывать вину за любой вид насилия на саму жертву стало нормой. Удивителен тот факт, что в "нормальность" такого поведения поверили даже самые образованные люди. Адвокатов даже можно понять - не обязательно они согласны с такого рода чудовищной логикой, это вполне может быть их тактика защиты своих клиентов. Но ведь и следователь еще до суда как-то бросил Эрику Куватову: "Стоило ли помогать девушке, в результате чего ты получил такую травму?".





ОДИН НЕМНОГО ПОСИДИШЬ





Самоуверенность и даже наглость подсудимых сбило в суде обвинение. Когда прокурор запросила для Аманкоса 4 года 6 месяцев лишения свободы, а для Бакыта и Адила - по 3, их спеси поубавилось. Они перестали называть потерпевших "провокаторами" и переобулись. Скажем даже больше - сразу научились говорить на чистом русском языке, понятном той стороне процесса. Наступило время "искреннего раскаяния и признания вины", обещаний помочь с лечением Эрика Куватова, хотя 1,5 года до возникновения угрозы отправиться по этапу ничего подобного в их поведении замечено не было.





Участники нападения





Судья Ногаев оказался очень гуманным человеком - вошел в положение молодых оступившихся людей, впервые совершивших преступление, и дал всем "минималки". Аманкосу - 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Хотя статьи 106 и 293 что в редакции по состоянию на апрель 2023 года, что после внесения в них изменений, позволяли изолировать от общества всех троих, как это запрашивала прокурор.





Еще судья взыскал с осужденных немного денег в пользу потерпевших. Удовлетворил полностью гражданский иск о возмещении материального ущерба - каждый из приговоренных должен компенсировать каждому из пострадавших расходы на адвокатов в размере от 100 до 650 тысяч тенге. А вот с моральным вредом получилось совсем грустно. С инициатора драки Бакыта в пользу Куватова взыскано 500 тысяч тенге, а с Аманкоса - 3,5 млн тенге. В пользу Романова с Аманкос и Адила взыскано по 150 тысяч тенге, а с Бакыта - 200 тысяч. В пользу Кима со всех подсудимых взыскано по 150 тысяч тенге.





Участники нападения





Когда судья разъяснял приговор, то так и сказал:





Для сведения сообщу семье Куватова. Если вы наблюдали онлайн-процесс в отношении Бишимбаева по убийству, обращаю внимание на судебную практику - по тому делу взыскан моральный вред в размере 10 млн тенге. То есть за смерть человека. Я все понимаю, что утрата глаза никак в будущем не будет восполнена, но суд также должен и обязан учитывать материальное положение подсудимых. С учетом этого положения суд взыскал такие суммы".





Семья Эрика Куватова считает, что этим приговором суд искалечил их сына второй раз. Потому что наказание для "диких", которые, как они сами признались в суде, были на каком-то адреналине и очень сожалеют о содеянном, чрезмерно мягкое. Почти "никакое" ни за зверство, с которым они избивали ничего не сделавших им парней, ни за убежденность в том, что их спровоцировали к насилию. Подсудимым на момент этого инцидента было чуть больше 20, и не дало ли им мягкое наказания понять, что быть на адреналине и совершить общественно опасное преступление - не такое уж и зло? Не убили же, как Бишимбаев Нукенову, вот и поживете пару лет с некоторыми ограничениями.





Аманкос больше года сидит в следственном изоляторе, скоро сможет подать на УДО и вернуться к полноценной жизни. А Эрик Куватов к ней уже не вернется никогда. Может считаться наказание, назначенное судом актауским уличным бойцам, неотвратимым и не стать триггером вседозволенности? Они же такие легко провоцируемые...





Корреспондент агентства из зала суда





От редакции:





Редакция Kazakhstan Today на протяжении всего процесса с интересом наблюдала за тем, как на разных этапах дело передавали из рук в руки четырем следователям, как процессы следствия и контроля за ним волокитились в следственном отделе Бостандыкского УП, городском департаменте полиции, прокуратуре. В результате неоднократных обращений и писем ДП Алматы никаких изменений не произошло. В целом, события и поведение всех участников истории вызвали очень большое удивление и интерес.





Стоит отметить прежде всего, что в материале из зала суда не были упомянуты некоторые немаловажные моменты этой истории.





Во-первых, молодые люди, которые поспешили на помощь кричащей миниатюрной девушке, терпящей насилие со стороны здоровенного парня в центре города на оживленном проспекте, прежде всего призвали агрессора к прекращению беззакония и сразу вызвали полицию. Полиция прибыла уже после нападения организованной группы на стоявших на расстоянии молодых людей - предательского, без повода и предупреждения, сзади - и зверским садистским забиванием ногами уже лежащих на земле ребят. Преступники бежали, но были сразу задержаны нарядом полиции и… даже не освидетельствованы в наркологическом центре, а затем отпущены.





Во-вторых, два из четырех активных участника боевой группы поддержки своего лидера - героя по раздаче пощечин девочкам Бакыта Бекжана - непостижимо были выведены следствием из общей группы обвиняемых в нападении и стали… свидетелями с правом защиты. При том, что один из них на запечатлен на видео при попытке обрушить лежащему на земле Максиму Романову булыжник, чему помешал подбежавший прохожий.





В-третьих, также по абсолютно необъяснимой причине, в материалах следствия не было обнаружено видео с камер видеонаблюдения на проезжей части улицы Розыбакиева, которое снимало все происходящее практически в упор. Это несмотря на запрос адвоката потерпевших, который поступил в следствие Бостандыкского УП в первые дни после произошедшего и который не был отклонен. Таким образом, видео просто не попало в материалы следствия или исчезло из них без объяснения причин.





И еще ряд интересных моментов, о которых речь пойдет в следующих публикациях, ожидают своего прояснения.





Между тем, с самого начала этой криминальной драмы в социальных сетях мелькнула информация о том, что будто бы за группой этих начинающих криминальных персонажей стоит какая-то влиятельная в городе Актау фигура с очень большими финансовыми возможностями. Корреспонденты агентства продолжают журналистское расследование и будут информировать читателей обо всех обстоятельствах, которые остались за сценой этого следствия и судебного процесса.