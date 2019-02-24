Юрист подал в суд на алматинских чиновников из-за снижения скорости на трассах

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - Алматинец подал в суд на чиновников из-за снижения скорости на трассах. Юрист Амир Бегдесенов считает, что оснований для изменения скоростного режима с 80 до 60 километров в час у чиновников не было, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .

Реальная причина, на мой взгляд, это увеличение штрафов, которые взимаются с граждан города Алматы и приезжих. Как власти сами говорят, это необходимо, чтобы обезопасить пешеходов, вместе с тем мы все знаем, что эти улицы, в принципе, содержат наземные и подземные переходы. И забота о пешеходах она под собой не имеет никакой логики. Да и с точки (зрения) количества ДТП, улицы менее загружены, и это подтверждают данные карты аварийности", - отметил Бегдесенов.

Юрист отмечает, что мировой опыт, на который постоянно ссылались власти Алматы, больше применим для центральной части города. А от введенного новшества одни только минусы, и в первую очередь для экологии. Увеличилось время в пути, а значит, в разы вырос расход топлива. Все это юрист намерен доказать в суде и оспорить решение властей.

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