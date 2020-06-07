Исследование: самому древнему лесу Китая 371 млн лет

Фото: Древнейший лес Китая расположен в округе Тачэн Синьцзян-Уйгурского автономного района

Тачэн. 6 июня. Kazakhstan Today - Исследователям из Китая и США удалось определить самый древний из известных лесов в Китае. Им оказался лес, расположенный в округе Тачэн Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе страны, передает Kazakhstan Today.

В 2015 году в Тачэне был обнаружен ископаемый стебель растения диаметром 70 сантиметров, который может быть одним из старейших известных деревьев в Китае. После этого в районе провели более детальную геологическую съемку и изотопное хронологическое исследование ископаемых материалов", - сообщили в Информационной компании Урумчи.

Благодаря этому, удалось установить, что возраст леса составляет примерно 371 млн лет. Это значит, что он появился за 10 млн лет до каменноугольного периода, когда древние леса появились в больших масштабах.

Палеогеологические исследования показывают, что более 300 млн лет назад область, где располагался лес, была теплой и влажной, с высокими тропическими растениями, но сейчас она сухая и пустынная, совершенно другой расклад", - рассказал профессор Сюй Хунхэ из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук.

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