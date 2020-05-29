Чжэнчжоу. 28 мая. Kazakhstan Today - В Китае деятельность небольших магазинов эффективно восстанавливает выдача электронных потребительских талонов - финансовая корпорация "Муравей" (Ant Financial Services Group), принадлежащая китайскому гиганту электронной торговли Алибаба, объявила о полном открытии сервиса по выдаче электронных потребительских талонов для стимулирования потребления, передает Kazakhstan Today.

В дополнение к мерам местных правительств, предприятия распределят электронные потребительские талоны через онлайн-платежную платформу "Алипэй". Ожидается, что посредством подобных цифровых средств 40 млн физических магазинов превратятся в цифровые магазины за 3 года", - рассказали в Информационной компании города Урумчи.

По информации компании, благодаря новому методу компании в одном регионе совместно выдадут электронные потребительские талоны, которые смогут использоваться одновременно в нескольких магазинах. Возможность получения и использования талонов среди потребителей также значительно возрастет.

В настоящее время малые предприятия в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань Китая уже готовы запустить этот сервис. Это означает, что выдача потребительских талонов через онлайн-платформу "Алипэй" официально вступила в новый этап с участием местных правительств страны, платежных платформ и предприятий.

С марта текущего года более 100 городов Китая распределяли цифровые потребительские талоны посредством платформы "Алипэй", в этой связи постепенно сформировалась модель потребительских талонов с опорой на платформу "Алипэй". В городах, выдающих цифровые потребительские талоны, эффективно восстановилась экономическая деятельность небольших магазинов, средняя недельная выручка от небольших магазинов увеличилась на 73,4%. В то же время выдача потребительских талонов через платформу "Алипэй" предоставила возможности для содействия модернизации небольших магазинов и повышения стабильности занятости на местах.

Модернизация модели распределения потребительских талонов имеет важное значение для регионов с ограниченными финансовыми ресурсами в таких сферах, как более эффективное использование потребительских талонов, оказание помощи малым и миниатюрным предприятиям в условиях обеспечения справедливости и точное стимулирование местного потребления", - заявил заместитель директора Национальной лаборатории финансов и развития Цзэн Ган.

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