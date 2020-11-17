В октябре средние и малые предприятия в Китае продолжили рост

Урумчи. 15 ноября. Kazakhstan Today - В Китае в октябре темпы восстановления малых и средних предприятий продолжили рост на фоне государственных мер помощи, передает Kazakhstan Today.

Индекс развития малых и средних предприятий, основанный на результатах исследования 3000 предприятий этой категории, вырос в октябре на 0,1 процентного пункта, до 87, побив предыдущий рекорд, установленный в феврале", - сообщили в Китайской ассоциации малых и средних предприятий.

Индекс развития малых и средних предприятий состоит из нескольких субиндексов, оценивающих результаты деятельности и ожидания предприятий этой категории. Значения ниже 100 свидетельствуют о сниженной жизнеспособности. В октябре субиндексы, отражающие настроения в отношении макроэкономики, операционных затрат, рабочей силы и финансирования превысили 100, что позволяет сделать вывод о позитивной динамике в деловой сфере.

В целом свою деятельность возобновили уже около 97% опрошенных предприятий. В гостиничном бизнесе и общественном питании, наиболее пострадавших от эпидемии COVID-19 отраслях, доля возобновивших работу предприятий достигла 94,21%. В результате исследования также было обнаружено сокращение трудностей с наличными средствами, повышение результативности и устойчивый энтузиазм в отношении инвестиций у участников, сообщает ассоциация, указывая на роль государственных мер поддержки малых и средних предприятий, в том числе адресную кредитно-денежную политику Центробанка, благодаря которой удалось снизить затраты на финансирование.

50% респондентов сообщили о росте выпуска продукции, 40% - об увеличении числа заказов от клиентов в Китае и за рубежом, 60% опрошенных предприятий отметили повышение отпускных цен.

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