Пекин. 8 февраля. Kazakhstan Today - Китай поставит вакцину от COVID-19 развивающимся странам для борьбы с эпидемией и активно сотрудничает в производстве вакцин с другими странами, помогая местным компаниям производить вакцины самостоятельно, передает Kazakhstan Today.

Вслед за введением в использование многочисленных вакцин против COVID-19 по всему миру, разные страны ожидают выхода китайской вакцины. Еще в начальный период вспышки и распространения эпидемии КНР совместно с более чем 100 странами осуществляла сотрудничество в противоэпидемической борьбе. Что касается вакцины, Китай подчеркивал, что вакцина против COVID-19 является общественным благом всего мира, Пекин будет прикладывать усилия для справедливого доступа к стабильным поставкам в развивающихся странах. Кроме присоединения к Плану разработки вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 под эгидой Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), гарантии справедливого доступа для развивающихся стран, Китай также развивает механизмы противоэпидемического сотрудничества с помощью инициативы "Один пояс, один путь", совместно с участниками Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), странами Центральной и Восточной Европы, Африки и Латинской Америки. КНР пообещала в приоритетном порядке предоставить вакцины развивающимся государствам, укрепить взаимодействие в области обмена информацией, а также в производстве, разработке и применении вакцины", - сообщает Информационная компания Урумчи.

ПО информации издания, "в действительности китайская вакцина, которую "можно использовать и которая подходит по стоимости", является важным выбором развивающихся стран. Китай использует традиционную технологию инактивированной вакцины, которая отличается высокой безопасностью на основе гарантии эффективности. Китайская вакцина обладает менее строгими требованиями к транспортировке и хранению. Как правило, у развивающихся стран есть все условия для использования этой вакцины, именно поэтому она является главным выбором для них".

Что касается поставок вакцины, согласно сообщениям отдельных американских СМИ, развитые страны Запада уже давно начали "войну вакцин", они заблаговременно осуществили предоплату и финансирование исследований, обеспечив 50% мировых поставок вакцины, что усложнило приобретение препарата развивающимися странами. Китай выполняет свое обещание по оказанию помощи развивающимся государствам в борьбе с эпидемией, прикладывает усилия для повышения доступности к вакцинам. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в развивающихся странах остается серьезной. По статистике, Китай планирует поставить первую партию в 500 млн. доз вакцины в 17 стран и районов мира. Среди государств, которые получат вакцину, будут Индонезия и ОАЭ, они станут первыми странами, где начнется масштабная вакцинация. Китай также предоставит вакцину от COVID-19 развивающимся государствам, в том числе Пакистану и Мьянме, в качестве пожертвований и безвозмездной помощи.

В настоящее время на рынке вакцины против коронавируса спрос превышает предложение, однако Китай планирует в приоритете предоставить вакцину развивающимся странам, что на действиях подтверждает решительную позицию КНР продвигать строительство сообщества с единой судьбой в здравоохранении", - рассказал младший научный сотрудник Института Юго-Восточной Азии Академии социальных наук Гуанси-Чжуанского автономного района.

Помимо продажи готовых вакцин в соответствии с принципами рыночной экономики, Китай активно сотрудничает в производстве вакцин с другими странами, помогая местным компаниям производить вакцины самостоятельно. С одной стороны, Китай получает совместную с развивающимися странами выгоду от вакцины при сотрудничестве в области капитала. Например, китайская компания Sinovac продала 15% своих акций тайской медицинской корпорации Chia Tai Group. С другой стороны, углубляется взаимодействие по третьей фазе клинических испытаний и разливу по пробиркам, усиливается взаимодействие в исследованиях и разработках медикаментов, а также обмен между медицинскими работниками. Кроме этого, центры по производству вакцин в развивающихся странах поддерживаются за счет передачи научных технологий, заключает издание.

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