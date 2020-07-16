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КПП "Алашанькоу" принял 2000 поездов китайско-европейского экспресса

12.07.2020, 19:25 190
КПП "Алашанькоу" принял 2000 поездов китайско-европейского экспресса
Синьцзян. 10 июля. Kazakhstan Today - В этом году через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Алашанькоу" прошло более 2000 грузовых поездов в рамках проекта международных перевозок Китай - Европа   на 52 дня раньше, чем в прошлом году, передает Kazakhstan Today.
 

После китайского Нового года через КПП "Алашанькоу" проходили 3-4 поезда в день, с мая - 14-15 поездов, достигнув самого высокого уровня этого года", - рассказал заместитель начальника цеха по регулированию отправки поездов станции "Алашанькоу" Янь Хуапэн.

 
По его информации, увеличилось не только количество маршрутов китайско-европейского экспресса, но и расширился ассортимент товаров на 200 с лишним наименований, перевозимых поездами, - от электроники до продуктов питания, автомобилей и одежды. Китайско-европейский экспресс стал важной опорой для стабилизации международной цепочки поставок. Административные органы железных дорог Китая и Казахстана в период эпидемии создали механизм регулярных видеоконференций для повышения эффективности перевозок. Посредством сотрудничества с несколькими логистическими предприятиями административные органы железной дороги Синьцзяна обеспечили транспортировку противоэпидемических средств, товаров общего назначения, электронного оборудования и других материалов в Центральную Азию и Европу.
 
В целях обеспечения эффективного прохождения поездов китайско-европейского экспресса административные органы и таможенные службы, агенты по грузовым перевозкам тесно сотрудничают по реализации безбумажной декларации транзита таможенных грузов и уделяют приоритетное внимание отгрузке. Ими также был внедрен режим абонирования таможенного оформления - 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Расширение рабочего времени позволило ускорить процесс таможенного оформления.
 

Чтобы повысить эффективность работы поездов китайско-европейского экспресса, таможенная служба КПП "Алашанькоу" установила специальные окна для первоочередных проверок, внедрила 24-часовой режим работы на весь год для того, чтобы поезда этого рейса беспрепятственно проходили оформление", - сказал заместитель начальника второго отдела таможенного контроля КПП "Алашанькоу" Ван Вэй.

 

В условиях глобальной пандемии в поездах китайско-европейского экспресса усилены работы по профилактике и контролю за противоэпидемиологической ситуацией, будет внедрена сегментированная транспортировка. Высокоэффективные, быстрые и безопасные транспортные преимущества поездов китайско-европейского экспресса компенсируют недостатки авиадоставок и морских перевозок, что играет важную роль в защите экспортно-импортной торговли", - отметил руководитель отдела по внешнему сотрудничеству China Railway Urumqi Bureau Group Co., Ltd.

 

 

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