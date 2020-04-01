Урумчи. 31 марта. Kazakhstan Today - На пресс-конференции Госсовета КНР общественности представили результаты использования китайской традиционной медицины в лечении COVID-19, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в западной медицине отсутствуют специализированный препарат или вакцина для лечения коронавирусной инфекции нового типа. После вспышки эпидемии в Китае особую эффективность при лечении показала китайская традиционная медицина. Так называемые "три лекарства и три рецепта" означает, что китайские патентные лекарства и рецепты были отобраны на основе экспериментальных данных и клинических эффектов, сообщает Информационная компания города Урумчи.

Три запатентованных лекарства китайской традиционной медицины: "Jin hua Qing gan", "Lian hua Qing wen", "Xue bi jing Zhu she ye".

"Jin hua Qing gan" - новый препарат, разработанный в 2009 году после вспышки гриппа H1N1, в его состав входят отвар эфедры китайской, абрикоса обыкновенного, гипса, солодки уральской, порошок жимолости и форзиции. Препарат удобен в применении и показал свою эффективность.

"Lian hua Qing wen" - лекарство, разработанное в 2003 году после вспышки эпидемии SARS, очищает и выводит токсины, улучшает функции легких. В настоящее время 100 000 штук уже доставлено в Италию, еще 100 000 штук будут доставлены в ближайшее время.

"Xue bi jing Zhu shu ye" - инъекционный препарат, хорошо эффективен для лечения тяжелобольных или пациентов в критическом состоянии при острых воспалениях при которых невозможно применить препараты западной медицины, способствует насыщением крови кислородом.

Три запатентованных рецепта китайской традиционной медицины: "Qing fei Pai du tang", "Xuan fei Bai du fang","Hua shi Bai du fang".

"Qing fei Pai du tang" - эффективность больше 90% при легких, обычных, средних и критических симптомах. В 10 провинциях (кроме провинции Хубэй) в 66 назначенных медицинских учреждений из 1263 подтвержденных случаев, 1214 пациентов были вылечены и выписаны, что составляет 96,12%. При клиническом наблюдении за 57 пациентами с тяжелым заболеванием, которые получали комплексную китайскую и западную медицину и принимали "Qing fei Pai du tang", 42 из них были вылечены и выписаны, что составило 73,7%, и ни один из них не стал тяжелобольным.

"Xuan fei Bai du fang" - эффективность больше 90% при легких и обычных симптомах. Сравнительные исследования, проведенные в Уханьской больнице традиционной китайской медицины, Хубэйской больницы традиционной китайской и западной медицины провинции показывают, что частота клинического излечения может быть увеличена на 22% по сравнению с контрольной группой. Хэнаньская первая провинциальная больница использовала этот рецепт для лечения 40 пациентов с легкими и обычными симптомами, среднее время лечения составляло 9,66 дней, ни у одного из пациентов состояние не ухудшилось. Данный рецепт широко использовался в провинции Хубэй и городе Ухань.

"Hua shi Bai du fang" - запатентованный рецепт, показавший эффективность, ключевое лекарство, используемое за рубежом.

В клинических исследованиях больницы "Jinyintan" состояние 75 тяжелобольных пациентов значительно улучшилось, а время лечения сократилось более чем на 3 дня. Исследование больницы "Fangcai" также доказало свою эффективность. После передачи данного препарата за рубеж, иностранные специалисты назвали его "Q-14". "Q" созвучно английскому слово "cure", что означает "лечение", "противоядие", а цифра "14" означает то, что рецепт состоит из 14 лекарств.

Среди подтвержденных случаев COVID-19 в стране 74 187 человек использовали китайскую медицину, что составляет 91,5%, из которых в провинции Хубэй 61449 человек использовали китайскую медицину, что составляет 90,6%. Общий эффективный курс традиционной китайской медицины достиг более 90%.

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