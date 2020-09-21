Пекин. 20 сентября. Kazakhstan Today - В Китае начинается новый учебный год при соблюдении строгих мер профилактики эпидемии COVID-19, китайские школьники во вторник начали новый учебный год, передает Kazakhstan Today.

В городе Ухане, административном центре провинции Хубэй, серьезно пострадавшем от эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, в общей сложности 2842 детских сада, средних и начальных школ во вторник открыли двери примерно для 1,4 млн воспитанников и учащихся", - сообщили местные власти, пишет Информационная компания Урумчи.

На их территории учащимся не нужно будет носить маску, но ее будет необходимо иметь при себе на всякий случай", - отметил заместитель начальника городского управления образования Ван Чифу.

В настоящее время в городе Ухане отсутствуют новые подтвержденные случаи COVID-19. По состоянию на конец понедельника в континентальной части Китая было зафиксировано 216 подтвержденных случаев этого заболевания.

Хотя эпидемия COVID-19 ослабла в стране, в школах всех уровней все еще принимаются строгие меры профилактики для охраны здоровья учащихся.

Примерно в 7 часов утра старшеклассники средней школы номер 49 города Уханя пришли в кампус, чтобы начать новый семестр. После измерения температуры их проводили в классы по специально разработанному маршруту. Через 10 минут ученики другого класса вошли в школу по иному маршруту.

Безопасность и здоровье учителей и учеников являются главным приоритетом школ. Во всех классных комнатах, столовых, общежитиях и туалетах проведена тщательная дезинфекция, которая будет проводиться ежедневно. Кроме того, в каждой аудитории имеются противоэпидемические средства, такие как маски и дезинфицирующие средства для рук", - сообщает сотрудник школы Инь Вэйго.

Подобные меры также были приняты в школах по всей стране. Ученики в городе Шанхае, в провинциях Сычуань, Цзянсу, Гуандун и Юньнань тоже начали новый семестр.

В городе Шанхае на востоке Китая более 1,5 млн учеников средних и начальных школ вернулись за парты, а в городе Шэньчжэне провинции Гуандун на юге Китая воспитанники и учащиеся 2628 детских садов, средних и начальных школ вернулись в свои дошкольные и учебные заведения.

Самое большое изменение в этом семестре в том, что мы больше не должны носить маски в классе. Хотя нам все еще нужно регулярно проверять температуру тела, мы не так нервничаем, как в прошлом семестре", - с радостью заявила Гань Сыци, ученица второго класса средней школы второй ступени в городе Люяне провинции Хунань, Центральный Китай.

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