В Китае национальный траур по погибшим в борьбе с COVID-19

Как уже отмечалось, это четвёртое национальное траурное мероприятие в Китае, предыдущие проходили в 2008 году после землетрясения в Вэньчуане, в 2010 году также после землетрясения в Юшу, Цинхае и в том же году в результате схода селевого потока в Чжоуцю провинции Ганьсу, сообщает Информационная компания города Урумчи.
Эпидемия COVID-19 - самый мощный вызов для системы здравоохранения со времён образования КНР, стремительное и широкое распространение инфекции, а также трудности в профилактике и контроле заболевания унесли жизни 3000 тысяч китайских граждан.
Посольство Казахстана в Китае также приспустило государственный флаг в знак моральной поддержки китайского народа и выражения соболезнования родным погибших от коронавирусной инфекции. Посольство Китая в Казахстане также спустило красный стяг на половину высоты флагштока, выражая соболезнования и почтение боровшимся с COVID-19.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства