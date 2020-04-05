В Китае национальный траур по погибшим в борьбе с COVID-19

Урумчи. 4 апреля. Kazakhstan Today - 4 апреля 2020 года прошёл четвертый с 1949 года национальный траур за всю историю нового Китая. 3 апреля, Госсовет КНР постановил 4 апреля 2020 года провести национальное траурное мероприятие: на всех государственных учреждениях и зарубежных представительствах приспустить государственные флаги, отменить проведение публичных и развлекательных мероприятий. Ровно в 10.00 по пекинскому времени (в 08.00 по времени Нур-Султана) в течение трёх минут прошла "минута молчания", прозвучали гудки автомобилей, поездов и морских судов, а также сигналы противовоздушной обороны, выражая глубокие соболезнования родным и близким погибших от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Как уже отмечалось, это четвёртое национальное траурное мероприятие в Китае, предыдущие проходили в 2008 году после землетрясения в Вэньчуане, в 2010 году также после землетрясения в Юшу, Цинхае и в том же году в результате схода селевого потока в Чжоуцю провинции Ганьсу, сообщает Информационная компания города Урумчи.

Эпидемия COVID-19 - самый мощный вызов для системы здравоохранения со времён образования КНР, стремительное и широкое распространение инфекции, а также трудности в профилактике и контроле заболевания унесли жизни 3000 тысяч китайских граждан.

Посольство Казахстана в Китае также приспустило государственный флаг в знак моральной поддержки китайского народа и выражения соболезнования родным погибших от коронавирусной инфекции. Посольство Китая в Казахстане также спустило красный стяг на половину высоты флагштока, выражая соболезнования и почтение боровшимся с COVID-19.

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