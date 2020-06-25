В Китае онлайн-распродажи "6.18" ускорили возобновление потребительского рынка

Пекин. 24 июня. Kazakhstan Today - В Китае грандиозная акция онлайн-шоппинга "6.18" установила ряд рекордов по объему сделок, совершенных онлайн и офлайн на различных торговых платформах и продемонстрировала огромный потенциал китайского потребительского рынка, передает агентство.

В первый час 18 июня объем продаж на китайской торговой платформе Tmall вырос на 100% в годовом исчислении. В общей сложности 100 тыс. магазинов приняли участие в этой акции, количество реализуемых товаров достигло 10 млн. Согласно опубликованным китайским гигантом электронной коммерции JD.com данным, с 00.00 1 июня по 14.00 18 июня стоимость заказов платформы JD.com достигла 239,2 млрд юаней, увеличившись на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что вновь побило рекорды продаж", - сообщает интернет-издание " Хуаньцюван ".

Стоит отметить, что, кроме платформ электронной торговли, день распродаж "6.18" состоялся и в некоторых физических магазинах.

Онлайн-распродажи "6.18" не только способствовали быстрому восстановлению потребительского рынка страны, но и ускорили трансформацию и модернизацию розничной торговли Китая", - отметила директор департамента исследований международной торговли Китайского комитета содействия развитию международной торговли Чжао Пин.

Акция "6.18" была инициирована JD.com в честь годовщины компании. Теперь этот день распродаж отмечает не только JD.com, но и все игроки рынка электронной коммерции.

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