В Синьцзяне около 3 миллиардов юаней вкладывают в "облачные инвестиции"

Синьцзян. 22 февраля. Kazakhstan Today - 1 февраля в Или-Казахском автономном округе в Синьцзяне успешно прошла онлайн-конференция по продвижению инвестиций, где достигнуто намерение инвестировать около 3 миллиардов юаней, сообщают местные СМИ передает Kazakhstan Today.

В этом "облачном вложении" был использован принцип "основная площадка + площадка филиала + видеосвязь с инвестором". Благодаря онлайн-общению и переговорам было достигнуто в общей сложности 4 запланированных проекта, включая парк всей промышленной цепочки светодиодов, проект возобновляемых ресурсов, строительство промышленного парка оптоэлектроники, интеграцию культурного туризма и здравоохранение с общим объемом инвестиций около 3 миллиардов юаней", - сообщает Информационная компания Урумчи.

По данным издания, "Или-Казахский автономный округ, расположенный на северо-западе Китая, известен своими "пышными южными полями за Великой китайской стеной". Местность богата туристическими ресурсами. Компания Yunnan Qiangli Holding Group заинтересовалась в богатых туристических ресурсах данной местности и предложила инвестиционный план с общим объемом инвестиций в 1 миллиард юаней. Местные официальные лица заявили, что отпускные туры являются будущим направлением развития местного туризма и инвестиции данной компании имеют большое значение для содействия преобразованию и модернизации туристической индустрии и повышению ее качества".

Начальник ведущей группы по продвижению инвестиций Или-Казахского автономного округа, заместитель секретаря партийной группы и заместитель директора коммерческого бюро Чжан Сюйхуа отметил, что округ будет и дальше обновлять свои методы работы, расширять свою деятельность по привлечению инвестиций, каналов. А также оптимизировать производственную цепочку и стремиться к достижению цели ежегодного роста поощрения инвестиций более чем на 30 процентов.

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