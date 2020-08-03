В Синьцзяне рассказали о способах сохранения свежести инжира

Синьцзян. 1 августа. Kazakhstan Today - Синьцзянский инжир продается в Китае и за рубежом благодаря разработке технических способов сохранения свежести, передает Kazakhstan Today.

Ввиду того что технически проблема сохранения свежести была решена, инжир с самым коротким сроком хранения вывозится из Синьцзяна и продается по всему Китаю, а также в других странах", - сообщает информационное агентство Китая в Кашгаре Синьцзяна.

Основные районы производства синьцзянского инжира находятся в Кызылсу-Киргизском автономном округе, округе Кашгар. Сейчас уже наступил период сбора инжира. Корреспонденты в селе Калаюйцзимай (уезд Юепуху волости Юепуху округа Кашгар), где выращивают инжир, увидели хороший урожай инжира во фруктовом саду. После того как крестьяне местного кооператива соберут все фрукты, часть свежего инжира будет продана, а часть сохранена в холодильном складе с регулируемой газовой средой.

В данном селе в 2018 году ввели технику хранения фруктов в регулируемой газовой среде, разработанную ООО "Синьцзянская компания техники сохранения свежести "Сэньжуй-Ячжун", в результате чего срок хранения инжира с 3 дней продлен до 25 дней и крестьянам стало значительно выгоднее его выращивать", - рассказал начальник рабочего отряда департамента транспорта Синьцзяна в селе Калаюйцзимай, первый секретарь этого села.

Раньше из-за технической проблемы сохранения свежести плодов, объем продаж инжира не мог быть повышен; вслед за решением технической проблемы увеличения срока хранения инжира, объем его продаж повышен. В прошлом году инжир был продан в малых объемах в некоторые города и районы, в этом году предполагается продажа большого объема в Урумчи и другие города первого и второго уровней", - рассказал генеральный директор ООО "Синьцзянской компании интернет-технологии "Чуаньци" Ли Луюй.

В 2019 году ООО "Синьцзянская компания техники сохранения свежести "Сэньжуй-Ячжун", используя листья инжира, произвела 2 тонны, которые были проданы в Малайзию. В этом году, через неделю, производства чая с листьями инжира будет начато", - сообщает ответственное лицо компании Ван Синь.

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