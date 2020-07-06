Синьцзян. 5 июля. Kazakhstan Today - В Синьцзяне рассказали о внедрении глобальной туристической стратегии уездом Баграш, используя преимущества местоположения и ресурсы, передает Kazakhstan Today.





Жарким летом многие туристы приезжают в живописную местность озера Баграшкёль в Синьцзяне, чтобы насладиться прохладой, испытать удовольствие от летнего тура "Прохладное лето". 21 июня познакомиться с достопримечательностями Дахэкоу на озере Баграшкель в живописном районе государственного уровня 5А уезда Баграш (СУАР, КНР) прибыло большое количество туристов. Они отлично отдохнули и накупались в озере", - рассказали в Информационной компании Урумчи.

В последние годы уезд Баграш внедряет глобальную туристическую стратегию, опираясь на преимущества своего местоположения и ресурсы и уделяя особое внимание еде, проживанию, путешествиям, покупкам и развлечениям, а также богатой народной культуре - "одним словом, стараются сделать из уезда Баграш золотую визитку Баянгол-Монгольского автономного округа, гостиной Синьцзяна и местом западного региона с международным влиянием", - рассказали в компании.

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