Москва. 28 декабря. Kazakhstan Today- Президент РФ Владимир Путин назвал терактом взрыв в Петербурге в среду. Он дал указание главе ФСБ при задержании преступников действовать в рамках закона, но при угрозе жизни сотрудников правоохранительных органов в плен никого не брать, ликвидировать на месте, передает Kazakhstan Today.

"Вчера в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт, недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта", - цитирует Путина ТАСС

На встрече с военнослужащими, участвовавшими в операции в Сирии, президент РФ напомнил о тысячах боевиков, находившихся в Сирии. "А что было бы, если бы вот эти тысячи, сотни вернулись к нам и вернулись обученными, вооруженными, хорошо подготовленными?" - задал риторический вопрос президент.

Путин сообщил, что "вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона". "Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", - подчеркнул президент.

По последним данным, при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте Петербурга пострадали 13 человек, восемь из них остаются в больницах.

Как сообщалось ранее, в среду вечером в супермаркете "Перекресток" в здании торгово-развлекательного центра "Гигант-Холл" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв . Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, взорвалось в камере хранения магазина. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, его мощность составляла 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

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