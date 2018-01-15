В результате поножовщины в одной из школ Перми пострадали 15 человек

Пермь. 15 января. Kazakhstan Today - В одной из школ Перми между двумя несовершеннолетними произошел конфликт с применением холодного оружия, в результате которого пострадали 15 человек, передает Kazakhstan Today.
По информации ТАСС, в понедельник в Перми в школе №127 двое несовершеннолетних с ножами напали на школьников. Занятия приостановили, всех учеников и педагогов эвакуировали. В результате нападения пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Учительнице и двум подросткам проводят операции в городской клинической больнице №4.
Как рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, учащиеся 4 класса "защищали учительницу, которая пыталась остановить дерущихся на ножах 16-летних парней".
Сейчас школа оцеплена, на ее территории находится несколько машин МВД, СК и МЧС.
Напавшими оказались школьник и бывший ученик школы. В ГУ МВД РФ сообщили, что один из подростков состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
Из Москвы в Пермский край направлены сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, они окажут территориальным органам практическую помощь в расследовании инцидента. После нападения прокуратура Мотовилихинского района также организовала проверку. Создан оперативный штаб, его возглавил губернатор региона Максим Решетников.
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