В Сингапуре проходит первая в истории встреча лидеров США и КНДР

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В Сингапуре проходит первая в истории встреча лидеров США и КНДР12.06.2018
Мировые новости  10:55

Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - В Сингапуре на острове Сентоса проходят переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Kazakhstan Today.



От американской стороны присутствуют госсекретарь США Майкл Помпео, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, помощник главы вашингтонской администрации по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь президента Сара Сандерс, американский посол на Филиппинах, бывший спецпредставитель по КНДР Сон Ким и старший директор Совета национальной безопасности по Азии Мэтт Поттинджер. От КНДР - заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ён, глава МИД КНДР Ли Ён Хо, министр народных вооруженных сил Но Гван Чхоль, замглавы МИД Цой Сон Хи, младшая сестра Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон, директор департамента ЦК ТПК Хан Кван Сан, сообщает ТАСС.

После переговоров президент США и лидер КНДР отправились на рабочий обед. Ранее они встретились тет-а-тет.

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