Лента новостей

Терракт произошел в воскресенье в городе Газни на востоке Афганистана. Заминированный автомобиль взорвался утром у здания подразделения афганского Национального директората безопасности. Пострадали, в основном, женщины и дети.
Комитету госимущества и приватизации предписывается передать имущество предприятия, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, на баланс Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога.
"Сегодня, в День столицы, мы принимаем первую партию автобусов в количестве 31 единицы, собранных на заводе отечественного производителя ТОО "СарыаркаАвтоПром". Еще 13 автобусов прибудет в Кокшетау в начале ноября текущего года".
Пресечена противоправная деятельность старшего инспектора группы миграционной службы Павлодарского района Мурзалинова, который в сговоре с гражданином Казахстана Оспановым и гражданином Узбекистана Джураевым организовал канал незаконной миграции в РК.
Соперником казахстанца был боксер из Доминиканской Республики Хулио де Хесус (27-2, 24 КО). Бой в первом среднем весе завершился уже на десятой секунде первого раунда: казахстанец пробил мощный хук справа, после чего быстро добил поверженного соперника.
Ербол Шарипбеков, узнав о пожаре на складе боеприпасов, срочно вернулся в город. При подъезде к дому он увидел автобус для эвакуации, его дети были уже внутри. Заметив отца, младший сын Аян побежал навстречу. В этот момент на большой скорости мальчика сбила машина.
"Для возведения столицы был подготовлен генеральный план. И мы, карагандинцы, первыми приняли участие в инженерных изысканиях для разработки этого генплана. Запомнилось, что условия были очень сложными".
Судом установлен срок для уплаты штрафа и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы. Осужденный также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.