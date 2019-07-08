Лента новостей

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Считаете ли Вы, что МОН РК вправе устанавливать обязательный возраст поступления в школу с 6 лет, а госорганы штрафовать несогласных с данным решением?

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