В Казахстане выявлены 148 заболевших COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 148 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 24;
город Алматы - 9;
город Шымкент - 3;
Акмолинская область - 8;
Актюбинская область - 4;
Алматинская область - 13;
Атырауская область - 4;
Восточно-Казахстанская область - 24;
Жамбылская область - 2;
Западно-Казахстанская область - 8;
Карагандинская область - 12;
Костанайская область - 7;
Кызылординская область - 1;
Мангистауская область - 3;
Павлодарская область - 14;
Северо-Казахстанская область - 12.
Всего в стране выявлены 110 832 заболевших.
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