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В Казахстане выявлены 148 заболевших COVID-19 за сутки

28.10.2020 10963
В Казахстане выявлены 148 заболевших COVID-19 за сутки
Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 27 октября 2020 года в Казахстане выявлены 110 832 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 148 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 24;
 
город Алматы - 9;
 
город Шымкент - 3;
 
Акмолинская область - 8;
 
Актюбинская область - 4;
 
Алматинская область - 13;
 
Атырауская область - 4;
 
Восточно-Казахстанская область - 24;
 
Жамбылская область - 2;
 
Западно-Казахстанская область - 8;
 
Карагандинская область - 12;
 
Костанайская область - 7;
 
Кызылординская область - 1;
 
Мангистауская область - 3;
 
Павлодарская область - 14;
 
Северо-Казахстанская область - 12.
 
Всего в стране выявлены 110 832 заболевших.
 

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