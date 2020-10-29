В Казахстане выявлены 148 заболевших COVID-19 за сутки

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 27 октября 2020 года в Казахстане выявлены 110 832 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 148 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 24;

город Алматы - 9;

город Шымкент - 3;

Акмолинская область - 8;

Актюбинская область - 4;

Алматинская область - 13;

Атырауская область - 4;

Восточно-Казахстанская область - 24;

Жамбылская область - 2;

Западно-Казахстанская область - 8;

Карагандинская область - 12;

Костанайская область - 7;

Кызылординская область - 1;

Мангистауская область - 3;

Павлодарская область - 14;

Северо-Казахстанская область - 12.

Всего в стране выявлены 110 832 заболевших.

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