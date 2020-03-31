В Алматы трижды отмечался подъем заболеваемости коронавирусом

Алматы. 30 марта. Kazakhstan Today - В Алматы с 13 марта трижды отмечался первичный подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Айзат Молдагасимова, передает Kazakhstan Today.

На 5-й день - 9 случаев, на 15-й день - 16 случаев и на 18-й день - 10 новых случаев за сутки", - уточнила Айзат Молдагасимова.

В настоящее время семеро пациентов выписаны в связи с выздоровлением. В городских инфекционных стационарах находятся 66 пациентов. Из шестерых вновь выявленных - четверо контактных, двое заболевших прибыли 19 марта: один рейсом Минск - Алматы, второй - рейсом Стамбул - Алматы.

Среди госпитализированных - 11-летний ребенок, сейчас он находится в Детской инфекционной больнице вместе с отцом, у которого также подтвержден диагноз.

Состояние в настоящий момент у 58 заболевших - удовлетворительное, у одного взрослого больного состояние остается тяжелым, у 6 взрослых пациентов - средней степени тяжести, у одного ребенка - средней степени тяжести с улучшением. В провизорных центрах находятся 1046 человек, из них 102 ребенка.

Количество провизорных центров увеличено с 4 до 6. Для карантинной изоляции выделены места в трех санаториях и одном общежитии. На карантинной изоляции сейчас находятся 419 граждан, которые прилетели из-за границы. Все они, независимо от страны, из которой прибыли, помещаются на двухдневный карантин. По прибытии у них берутся анализы на COVID-2019. В случае отрицательного результата их отпускают домой", - сообщил глава управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.

Он отметил, что по результатам анализов 97% из 73 случаев относятся к категории завозных. 40% зараженных прибыли из Москвы, 23% приходится на рейсы Берлин - Алматы, 20% - Санкт-Петербург - Алматы, 17% - Минск - Алматы.

Распределение случаев по возрастам показало, что наибольшее количество заболевших приходится на активный возраст - от 30 до 39 лет.

На втором месте лица от 20 до 29 лет, на третьем лица, которым от 50 до 59 лет. Если распределить по половому признаку, то больше всего болеют лица женского пола - 62,5%, мужского пола - 37,5%.

Во всех странах, где успешно борются с пандемией коронавируса, применяют два эффективных метода. Первое - это самоизоляция. Изоляция всех контактных, больных и изоляция самих граждан. Второе - вопрос расширенного тестирования. Мы активно проводим охват тестирования всех лиц с подозрением, контактных", - сказала Айзат Молдагасимова.

Она также добавила, что дезинфекция, проводимая по городу, безопасна для всех людей и животных.

Для массовой дезинфекции, которую используют для обработки тротуаров, улиц, детских площадок и всего прочего. Это 0,05% состав дихлорид натрия - этот препарат сертифицированный, разрешен к применению и относится к 4-й группе патогенности. Он малотоксичен, не содержит опасные вещества, которые могут навредить людям и животным. При обработке очагов, где были контактные, зараженные или места повышенной опасности, мы используем 1% раствор. Все меры безопасности соблюдаются, поэтому бояться не нужно", - отметила она.





По ее словам, в случае появления летальных исходов предусмотрено захоронение погибших на отдельном полигоне, который находится за чертой города и полностью изолирован по всем правилам безопасности. При этом захоронение будет проводиться по правилам захоронения умерших от особо опасных инфекций.

В свою очередь, Тлеухан Абилдаев обратился к жителям с просьбой отложить семейные мероприятия и изолироваться на время карантина.

В такое непростое для нашей страны время надо прекратить наши национальные традиции и праздники, которые требуют скопления людей. Это способствует распространению вируса. Поэтому прошу отнестись с пониманием и с особой сознательностью к этому", - сказал Т. Абилдаев.

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