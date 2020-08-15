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Есмагамбетова: мы ждём вакцины безопасной и эффективной

14.08.2020, 13:13 5428
Есмагамбетова: мы ждём вакцины безопасной и эффективной
Нур-Султан. 14 августа. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Казахстана разрабатывает стратегию вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает Kazakhstan Today.
 
По словам Есмагамбетовой, сегодня в мире разработано 166 вакцин-кандидатов, 120 из них прошли доклинические испытания, а 17 опробованы на людях, в том числе российская. Также завершена первая фаза доклинических испытаний вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной казахстанскими учёными в НИИ проблем биологической безопасности. 
 

Мы ждём вакцины безопасной и эффективной. И в зависимости от того, какая вакцина появится первой на рынке, мы будем прорабатывать с производителями поставку. Но мы должны понимать, что сегодня весь мир ждёт выпуска и производства, и очередь на вакцину имеет место. И для этого как раз и создавался Альянс GAVI, чтобы распределение вакцины шло в мире равномерно. С учётом возможности закупа вакцины и вакцинации в Казахстане мы прорабатываем те группы населения, которые будут подлежать этой вакцинации. Конечно же, это группы риска, лица старше 65 лет с определёнными хроническими заболеваниями, ещё медработники, которые в первую очередь встречаются с больными, которые без симптомов, но являются носителями вируса", - сказала главный санврач на брифинге в СЦК.

 

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