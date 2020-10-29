Сагинтаев объяснил причину всплеска КВИ в Алматы

Алматы. 28 октября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в эфире передачи Akimat Live объяснил причину вспышки коронавирусной инфекции в городе в последнее время, передает Kazakhstan Today.

По мнению акима, причина в увеличившемся в октябре притоке пассажиров из-за границы. Так, с 6 октября в город прибыли 192 рейса. 25 992 пассажира. Из них 5 445 прибыли без справок на ПЦР. Выявлено 34 случая КВИ: 14 прибыли из Египта, 9 - из Турции, 5 - из Беларуси, 6 - из ОАЭ.

Бакытжан Сагинтаев напомнил о принятом правительством решении запретить проходить на борт без справок ПЦР. Теперь всем пассажирам необходимо иметь справку с отрицательным результатом на ПЦР.

Аким города отметил, что новые правила могут многим не нравиться.

Но, думаю, теперь мы перестанем получать экспорт коронавирусной инфекции из-за рубежа", - сказал Сагинтаев.

Напомним, в Казахстане резко увеличилось число заболевших коронавирусной пневмонией.

В РК с 13 марта по 28 октября зарегистрировано 1835 летальных случаев от коронавируса.

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