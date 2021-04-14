Горздрав Алматы опроверг слухи о нехватке врачей в госпитале в "Халык Арене"

АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - Управление общественного здоровья Алматы, рассмотрев опубликованное в СМИ и социальных сетях обращение о том, что в госпитале в "Халык Арене" на 70 пациентов работает мало врачей и медики не справляются, официально сообщило, что изложенная информация не соответствует действительности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно приказу министра здравоохранения РК от 7 апреля 2010 года №238 "Об утверждении нормативов обеспеченности регионов медицинскими работниками", по штатному нормативу в инфекционном отделении на 20 коек рекомендована одна должность врача-инфекциониста и 1 круглосуточный пост медсестры. По состоянию на 12 апреля 2021 года в госпитале "Халык Арена" на 68 пациентов работали 9 врачей и 2 врача-реаниматолога", - сообщили введомстве.

Временный госпиталь "Халык Арена", развернутый в июле 2020 года на 1000 койко-мест и находившийся в резерве, начал свою работу с 1 апреля 2021 года. Временный госпиталь медицинским обслуживанием обеспечивает "Центр фтизиопульмонологии". Здесь принимают пациентов с пневмонией и средней и легкой степенью тяжести КВИ.

В горздраве подчеркнули, что инфекционные койки развертываются поэтапно, исходя из госпитализации пациентов. Коллектив врачей будет развертываться согласно установленным нормативам, в соответствии с загруженностью. Всего на базе "Халык Арены" может быть развернуто, при необходимости, 25 отделений, 15 медицинских постов.

Все вопросы кадрового, ресурсного, лекарственного обеспечения временного госпиталя решены в полном объеме. Поскольку обращение анонимное, проверить его достоверность и объективность по журналам записей обхода врачей, консультаций и назначения лечения не представляется возможным", - отметили в ведомстве.

По состоянию на 23.59 12 апреля в Казахстане зарегистрировано 273 825 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 273 825 случаев, из них в Алматы - 42 287 (+598).

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