Минздрав озвучил прогнозы развития ситуации по заболеваемости коронавирусом с учетом вакцинации

НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой озвучил оптимистичный и реалистичный прогнозы развития ситуации по заболеваемости коронавирусом с учетом проходящей кампании по вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По оптимистичному сценарию при продолжении вакцинации согласно графику ожидается регистрация до 3 тысяч случаев в сутки, с пиком в конце апреля. При реалистичном сценарии и охвате вакцинацией согласно графику регистрация может достигнуть до 4 тысяч случаев в сутки с пиком в середине мая", - сказал министр здравоохранения на заседании правительства.

Он отметил, что эффект от вакцинации на первом этапе будет ограничен временем, необходимым на выработку иммунитета. В последующем эффект вакцинации будет усиливаться и влиять на стабилизацию эпидситуации в стране.

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