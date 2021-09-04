АЛМАТЫ. 3 СЕНТЯБРЯ - Эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы остается напряженной, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы остается напряженной. С начала года зарегистрировано 130,9 тыс. случаев КВИ, в августе месяце - 46,9 тыс. случаев. С 25 августа отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации со спадом четвертой волны эпидемии (обусловленной "индийским" вариантом COVID-19) - зарегистрировано заболеваемости с 1605 до 1264 случаев. Данное снижение связано с формированием на сегодня 45%-ной иммунной прослойки населения Алматы. В настоящее время ежедневно прививаются против КВИ порядка 3 тыс. человек в день", - сказал на брифинге главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин.

По его словам, на сегодня, охват вакцинацией 1 компонентом от общего количества населения составил 44% (878 336 человек), 2 компонентом - 37,9% (756 156 человек), а также ограничительные меры сдерживают распространение эпидемии в городе на уровне 1,2 тыс. случаев в сутки. "Перед нами стоит общая задача как можно скорее достичь количество вакцинированных до 70% и выше", - отметил он.

По результатам эпидемиологических расследований больше всего КВИ заражаются граждане 20-39 лет (35%), 40-59 лет (24%) и пожилые люди 60 лет и старше (23%), составляющие 81% от всех заболевших; превалирует заболеваемость среди самозанятых - 39%, работников различных предприятий и организаций - 17%, пенсионеров - 21%.

В целом, основными местами заражения КВИ за последние 7 дней являются объекты торговли - 33%, контакты в семьях - 18%, общественный транспорт - 17%, рынки - 13% (основная масса людей заражается на продуктовых рынках - 9%).

С учетом стабилизации эпидемиологической ситуации и тенденцией к снижению распространения КВИ, нами приняты определенные ослабления ограничительных мер с максимальным использованием возможностей цифровизации, включением объектов в программу "Ashyq", которые отражены в постановлении главного государственного санитарного врача от 2 сентября №28 . Основные ограничительные меры в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией будут продолжены. В целях обеспечения дальнейшего снижения эпидемии и продолжения нового учебного года в учреждениях образования в штатном режиме еще раз призываю население к скорейшей вакцинации и соблюдению масочного режима в общественных местах и в общественном транспорте, не посещать объекты с массовым скоплением людей (ночные клубы, рестораны, кафе), ограничить массовые мероприятия в домашних условиях и соблюдать режим самоизоляции (относительно лиц с "красным" и "желтым" статусом)", - сказал Бекшин.

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