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Алматинцев призывают воздержаться от зарубежных поездок

04.11.2020 4564
Алматинцев призывают воздержаться от зарубежных поездок
Фото: Bankchart.kz
Алматы. 4 ноября. Kazakhstan Today - Для недопущения распространения коронавирусной инфекции в Казахстане по поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева городским департаментом санитарно-эпидемиологического контроля совместно с ответственными структурами на постоянной основе ведется мониторинг граждан, прибывающих в нашу страну из-за границы, передает Kazakhstan Today.
 
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в мире акимат города Алматы призывает горожан по возможности на время воздержаться от зарубежных поездок, а также продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических мер: соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Населению группы риска, в особенности лицам старше 65 лет, рекомендуется не покидать дома.
 
Между тем в аэропорту Алматы продолжается работа по выявлению граждан, прилетевших международными рейсами в мегаполис без справок о прохождении теста на коронавирусную инфекцию.
 
По информации пресс-службы акима Алматы, за прошедшую неделю, с 27 октября по 3 ноября, из-за рубежа в Алматы прибыл 51 авиарейс с 7682 пассажирами. Без справок оказались 258 пассажиров.
 

Все 258 пассажиров без наличия результата ПЦР-теста на COVID-19 были изолированы в карантинные учреждения для лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию. Из 258 исследованных тестов по 219 получены отрицательные результаты, 39 - в работе", - рассказали в ведомстве.

 
Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в мире нестабильна, в ряде стран регистрируется рост заражений, в связи с чем принимаются меры по усилению карантинного режима. 
 
Согласно открытым данным, в Испании с 26 октября введен режим ЧС, в городах действует комендантский час. Во Франции карантин - до 1 декабря. К уже действующему по всей стране режиму самоизоляции власти Франции в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусом намерены ввести в Париже комендантский час. 
 
В Германии со 2 ноября вводится карантин по всей стране. 
 
В Австрии с 3 ноября начался второй карантин, введенный по 30 ноября для сдерживания вспышки распространения коронавируса.
 

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