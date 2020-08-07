Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 95 тыс.

Нур-Султан. 6 августа. Kazakhstan Today - Число выявленных случаев заболевания в Казахстане выросло до 95 942, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1060 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 513 без клинических проявлений", - сообщает Межведомственная комиссия по нераспространению КВИ.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 210 / 93;

город Алматы - 180 / 107;

город Шымкент - 19 / 13;

Акмолинская область - 38 / 19;

Актюбинская область - 11 / 1;

Алматинская область - 64 / 35;

Атырауская область - 46 / 40;

Восточно-Казахстанская область - 97 / 39;

Жамбылская область - 40 / 26;

Западно-Казахстанская область - 53 / 24;

Карагандинская область - 87 / 18;

Костанайская область - 45 / 18;

Кызылординская область - 14 / 4;

Мангистауская область - 35 / 32;

Павлодарская область - 42 / 13;

Северо-Казахстанская область - 49 / 8;

Туркестанская область - 30 / 23.

Всего в стране выявлено 95 942 заболевших.

Кроме того, за сутки в стране выздоровели 1840 пациентов. Всего в РК от КВИ излечились 68 871 человек.

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