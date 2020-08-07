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Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 95 тыс.

06.08.2020, 08:32 6238
Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 95 тыс.
Нур-Султан. 6 августа. Kazakhstan Today - Число выявленных случаев заболевания в Казахстане выросло до 95 942, передает Kazakhstan Today.
 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1060 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 513 без клинических проявлений", - сообщает Межведомственная комиссия по нераспространению КВИ.

 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 210 / 93;
 
город Алматы - 180 / 107;
 
город Шымкент - 19 / 13;
 
Акмолинская область - 38 / 19;
 
Актюбинская область - 11 / 1;
 
Алматинская область - 64 / 35;
 
Атырауская область - 46 / 40;
 
Восточно-Казахстанская область - 97 / 39;
 
Жамбылская область - 40 / 26;
 
Западно-Казахстанская область - 53 / 24;
 
Карагандинская область - 87 / 18;
 
Костанайская область - 45 / 18;
 
Кызылординская область - 14 / 4;
 
Мангистауская область - 35 / 32;
 
Павлодарская область - 42 / 13;
 
Северо-Казахстанская область - 49 / 8;
 
Туркестанская область - 30 / 23.
 
Всего в стране выявлено 95 942 заболевших.
 
Кроме того, за сутки в стране выздоровели 1840 пациентов. Всего в РК от КВИ излечились 68 871 человек.
 

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