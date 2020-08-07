Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 95 тыс.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1060 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 513 без клинических проявлений", - сообщает Межведомственная комиссия по нераспространению КВИ.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 210 / 93;
город Алматы - 180 / 107;
город Шымкент - 19 / 13;
Акмолинская область - 38 / 19;
Актюбинская область - 11 / 1;
Алматинская область - 64 / 35;
Атырауская область - 46 / 40;
Восточно-Казахстанская область - 97 / 39;
Жамбылская область - 40 / 26;
Западно-Казахстанская область - 53 / 24;
Карагандинская область - 87 / 18;
Костанайская область - 45 / 18;
Кызылординская область - 14 / 4;
Мангистауская область - 35 / 32;
Павлодарская область - 42 / 13;
Северо-Казахстанская область - 49 / 8;
Туркестанская область - 30 / 23.
Всего в стране выявлено 95 942 заболевших.
Кроме того, за сутки в стране выздоровели 1840 пациентов. Всего в РК от КВИ излечились 68 871 человек.
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