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Минздрав обновил статистику по коронавирусу

13.09.2020, 09:05 32239
Минздрав обновил статистику по коронавирусу
Нур-Султан. 13 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки выявлены 74 случая заражения коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
Всего в стране подтверждено 106 803 случаев, из них:
 
в Алматы - 14 322 (+6),
 
в Нур-Султане -13 942 (+7);
 
в Атырауской области - 10 995 (+8);
 
в Карагандинской области - 10 188 (+7);
 
в ВКО - 8394 (+14);
 
в ЗКО - 6809 (+7);
 
в городе Шымкент - 5183 (+0);
 
в Алматинской области - 4933 (+7);
 
в Жамбылской области - 4107 (+1);
 
в СКО - 4013(+5);
 
в Павлодарской области - 3876(+4);
 
в Костанайской области - 3446(+2);
 
в Акмолинской области - 3441(+3);
 
в Туркестанской области - 3356(+1);
 
в Мангистауской области - 3337(+0);
 
в Кызылординской области -3233(+0);
 
в Актюбинской области - 3228 (+2).
 

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