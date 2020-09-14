Минздрав обновил статистику по коронавирусу

Всего в стране подтверждено 106 803 случаев, из них:
в Алматы - 14 322 (+6),
в Нур-Султане -13 942 (+7);
в Атырауской области - 10 995 (+8);
в Карагандинской области - 10 188 (+7);
в ВКО - 8394 (+14);
в ЗКО - 6809 (+7);
в городе Шымкент - 5183 (+0);
в Алматинской области - 4933 (+7);
в Жамбылской области - 4107 (+1);
в СКО - 4013(+5);
в Павлодарской области - 3876(+4);
в Костанайской области - 3446(+2);
в Акмолинской области - 3441(+3);
в Туркестанской области - 3356(+1);
в Мангистауской области - 3337(+0);
в Кызылординской области -3233(+0);
в Актюбинской области - 3228 (+2).
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