Минздрав обновил статистику по коронавирусу

Нур-Султан. 13 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки выявлены 74 случая заражения коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Всего в стране подтверждено 106 803 случаев, из них:

в Алматы - 14 322 (+6),

в Нур-Султане -13 942 (+7);

в Атырауской области - 10 995 (+8);

в Карагандинской области - 10 188 (+7);

в ВКО - 8394 (+14);

в ЗКО - 6809 (+7);

в городе Шымкент - 5183 (+0);

в Алматинской области - 4933 (+7);

в Жамбылской области - 4107 (+1);

в СКО - 4013(+5);

в Павлодарской области - 3876(+4);

в Костанайской области - 3446(+2);

в Акмолинской области - 3441(+3);

в Туркестанской области - 3356(+1);

в Мангистауской области - 3337(+0);

в Кызылординской области -3233(+0);

в Актюбинской области - 3228 (+2).

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