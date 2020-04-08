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Столица РК лидирует по числу заразившихся коронавирусом медработников

07.04.2020, 18:58 15823
Нур-Султан. 7 апреля. Kazakhstan Today - Больше всего заразившихся коронавирусом медработников зарегистрировано в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.
 
Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о случаях коронавирусной инфекции среди медицинских работников. По состоянию на 6 апреля случаи заболевания зарегистрированы в 8 регионах: 
 
в Акмолинской области - 1,
 
в Атырауской области - 2,
 
в Карагандинской области - 4,
 
в Кызылординской области - 1,
 
в Северо-Казахстанской области - 6,
 
в Туркестанской области - 1,
 
в Алматы - 21,
 
в Нур-Султане - 31. 
 
Всего по Республике Казахстан - 67 случаев.
 

Таким образом, по количеству заболевших врачей, работающих с пациентами с диагнозом COVID-19, составляет 10% от общего количества заболевших. На текущий момент один медицинский работник находится в тяжелом состоянии, 9 - средней степени тяжести. Остальные 57 - без симптомов, их состояние удовлетворительное, проходят лечение согласно протоколу", - сообщили в ведомстве.

 
Ранее сообщалось о том, что в Казахстане коронавирусом заразились 120 медиков.
 
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 70 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,2 млн. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.
 
По данным на 14.10 7 апреля, в стране подтверждено 685 случаев регистрации коронавирусной инфекции, 50 человек выздоровели, шестеро скончались.
 

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