Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 1844 новых случая заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 20 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 923 060 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1844 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 185;

в городе Алматы – 309;

в городе Шымкенте – 52;

в Акмолинской области – 146;

в Актюбинской области – 43;

в Алматинской области – 158;

в Атырауской области – 48;

в ВКО – 119;

в Жамбылской области – 31;

в ЗКО – 61;

в Карагандинской области – 150;

в Костанайской области – 123;

в Кызылординской области – 35;

в Мангистауской области – 14;

в Павлодарской области – 186;

в СКО – 151;

в Туркестанской области – 33.

В Казахстане за сутки 1984 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 866 242 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 21 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 318 человек (44 971 КВИ+ и 6 347 КВИ-). Из них: в стационарах находится 8851 пациент, на амбулаторном лечении – 42 467 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 634 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 165 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 103 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 20 октября 2021 года зарегистрировано 11 847 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 19 октября от КВИ+ скончались 32 человека.

19 октября 2021 года зафиксирован 151 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, девять летальных исходов и 221 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78 309, летальных случаев - 4988, выздоровевших - 66 974.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Алматинская, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Атырауская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

На 20 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 102 781 человек, вторым компонентом - 7 235 679 человек.



