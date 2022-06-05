В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 774 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новые случаи выявлены: в Нур-Султане - 1, в Алматы - 3, в Карагандинской области - 1.

2 июня в РК зарегистрировано 4 случая пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-).

Летальных случаев не зафиксировано.

На 4 июня лечение от КВИ продолжают получать 135 человек (88 КВИ+ и 47 КВИ-), из них в стационарах находятся 43 пациента, на амбулаторном уровне - 92 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 0 пациентов.

В Казахстане на 4 июня I компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 507 793 человека, II компонентом - 9 285 612 человек. Ревакцинированы - 4 531 562 человека.