В ЗКО вышло новое постановление санврача

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УРАЛЬСК. 12 МАЯ - 12 мая вышло новое постановление главного санврача Западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, необходимо обеспечить: перевод не менее 80% сотрудников госорганов и организаций квазигосударственного сектора (численностью 15 и более), а также рекомендуем не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на "дистанционную" форму работы, за исключением служб, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения.

Государственные органы, организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность без учета требований по процентному соотношению сотрудников, работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

В общественных местах на открытом воздухе, в помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 лет.

В регионе разрешено обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек.

Также разрешено индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования; обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно по заявлению родителей, с численностью детей в классах не более 15 человек; обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу "1 класс - 1 кабинет", соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов).

Сохраняется запрет на проведение торжественных мероприятий: свадеб, юбилеев и так далее. На похоронах разрешается присутствие не более 20 человек, близких родственников, с сохранением социальной дистанции.

Новое постановление вступает в действие с 15 мая.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 23.59 11 мая в Казахстане зарегистрировано 348 308 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1811 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в ЗКО - 94.

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