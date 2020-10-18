За сутки в Казахстане четыре человека скончались от пневмонии с признаками COVID-19

Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия по нераспространению в Казахстане COVID- 19 представила информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на сегодняшний день, передает Kazakhstan Today.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2593 человека, среди которых 125 детей. В стационарах находится -1995 пациентов, на амбулаторном уровне - 598. 80 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 - крайней степени тяжести, 12 - на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.

Также озвучены данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 17 октября 2020 года.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 158 случаев заболевания, 4 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 47 человек", - уточнили в МВК.

Таким образом, с 1 августа зарегистрировано 35 717 заболевших и 380 случаев с летальным исходом. Выздоровели 28 165 человек.

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