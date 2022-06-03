За сутки в Казахстане зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 760 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
31 мая выявлено 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
На 2 июня лечение от КВИ продолжают получать 128 человек (79 КВИ+ и 49 КВИ-), из них в стационарах находятся 47 пациентов, на амбулаторном уровне - 81 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 0 пациентов.
В Казахстане на 2 июня I компонентом вакцины против коронавируса провакцинированы 9 505 845 человек, II компонентом - 9 283 290 человек. Ревакцинированы 4 479 356 человек.