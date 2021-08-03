Без русского языка мы лишаемся источника знаний – мнение

ФОТО: ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Политика моноязычия может негативным образом сказаться на населении. Такое мнение выразил блогер Альжан Исмагулов, передает Azattyq Ryhy . Он отметил, что число казахоязычного населения в стране растет – это, безусловно, благо. Проблема лишь в том, что, кроме казахского, данная часть людей не владеет никаким из наиболее распространенных в мире языков.

Думаю, это происходит из-за того, что казахскими националистами продвигается идея соперничества языков. Они как бы говорят, что развитие русского языка препятствует развитию казахского языка. Что является, конечно же, бредом.

Данная языковая политика моноязычия будет иметь очень негативные последствия прежде всего для казахского народа, так как лишаясь русского языка и не зная английский язык, мы лишаем себя источника знаний. Что-то я не вижу, чтобы эти казахские националисты вместо того, чтобы переименовывать города и улицы массово сели за компьютеры и начали переводить мировую литературу, науку, культуру, технические знания на казахский язык. Даже государственная программа перевода книг на казахский, насколько я помню, сорвалась", - считает он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Английский язык, в свою очередь, по его мнению, не будет иметь сильного развития в Казахстане в силу отсутствия языковой среды и англоязычных стран-соседей.

Следовательно, остается русский язык. Но его носители массово покидают страну. За период независимости страну покинуло около 4 млн русскоязычных граждан.

Боюсь, мы придём к тому что русский и английский язык будут знать только обеспеченные люди. Остальным гражданам понадобится переводчик.

И когда-нибудь придёт очередной "Бокейханов" который заявит для необразованной массы людей, что единственный путь к знаниям через Россию, как это было в начале 20 века. И об этом призыве алашординца почему-то старательно забывают нынешние почитатели Алаш Орды.

Не понимаю, зачем терять то, что уже имеем?" - заключил Альжан Исмагулов.

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