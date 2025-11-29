28.11.2025, 19:54 18706
В Ханое презентовали книги аль-Фараби
Фото: МИД РК
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Казахстана во Вьетнаме провело в стенах Ханойского университета торжественное мероприятие, посвященное посланию главы государства народу Казахстана, 35-летию государственного суверенитета Казахстана и 1155-летию аль-Фараби, сообщает пресс-служба МИД РК.
В рамках мероприятия состоялась презентация вьетнамского перевода книги "Трактат о необходимости стремления к совершенному государству" средневекового философа и известного ученого Абу Насра аль-Фараби.
На открытии мероприятия посол Казахстана во Вьетнаме Канат Тумыш выступил с речью, подчеркнув основные направления послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные проблемы и их решение через фундаментальные цифровые преобразования" и значение 35-летия Декларации о государственном суверенитете как символа независимости и модернизации.
Казахский дипломат на церемонии презентации книги "Трактат о необходимости стремления к совершенному государству", переведенной на вьетнамский язык к 1155-летию средневекового философа и ученого Абу Насра аль-Фараби, подчеркнул большой вклад деятеля в мировую цивилизацию.
Он выразил благодарность профессору Ханойского университета Нгуен Ван Чиену, осуществившему перевод книги аль-Фараби на вьетнамский язык, за его значительный вклад в сближение Казахстана, тюркского и исламского миров с Вьетнамом.
Кроме того, посол Казахстана совместно с послами Турции и Азербайджана вручил профессору Нгуен Ван Чиену золотую медаль от имени генерального секретаря Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).
В свою очередь почетный гость, первый заместитель министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Мань Кыонг отметил, что сегодня Казахстан стал страной, приобретающей все большее региональное и глобальное значение и стал примером гармонии прошлого и будущего, культурного наследия и модернизации.
Казахстан и Словения планируют развивать межпарламентское сотрудничество
Фото: МИД РК
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстан в Словении Алтай Абибуллаев провел встречу с председателем Национального собрания Словении Уршкой Клакочар Зупанчич, сообщает пресс-служба МИД РК.
Казахский дипломат детально проинформировал собеседника о масштабной программе модернизации политической системы, инициированной президентом Касым‑Жомартом Токаевым, включая предстоящую парламентскую реформу и основные внешнеполитические достижения и приоритеты государства.
Посол Абибуллаев подчеркнул, что евразийское положение Казахстана гармонично сочетает в себе общие межцивилизационные ценности Востока и Запада, богатую национальную историю, культуру и традиции. Казахстан придает важное значение укреплению всесторонних отношений со Словенией и структурами ЕС.
Казахский дипломат отметил успешное продвижение, как и в Словении, основных принципов гендерного равенства, растущую роль и представленность женщин в государственных органах и бизнесе, в системе образования, медицины и в целом в устойчивом развитии всего общества.
В свою очередь спикер словенского парламента У. Клакочар Зупанчич подчеркнула, что рассматривает Казахстан в качестве ключевого партнера в Центральной Азии, и сообщила об ответных планах скорейшего формирования словенской части парламентской группы дружбы по сотрудничеству с Казахстаном, проинформировала о деятельности основных парламентских политических фракций в свете предстоящих парламентских выборов в марте 2026 года.
Она отметила высочайший уровень доверительного и взаимовыгодного казахско-словенского сотрудничества и дружбы, которые вышли на качественно новый уровень развития по итогам официального визита президента Словении Наташи Пирц Мусар, состоявшегося 31 марта - 1 апреля по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Спикер парламента заверила посла Казахстана в том, что Словения остается верным, важным политическим и внешнеторговым партнером для всех стран Центральной Азии.
Собеседники отметили важность прямых контактов между законодательными органами для обмена ценным опытом и укрепления правовой базы сотрудничества.
В Киншасе обсудили перспективы казахско-конголезских отношений
Фото: МИД РК
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочего визита посла Казахстана в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Жалгаса Адилбаева состоялись переговоры в Министерстве иностранных дел, международного сотрудничества, франкофонии и по делам конголезской диаспоры Демократической Республики Конго (ДРК). Конголезскую делегацию возглавил генеральный директор МИД ДРК Франсуа Шабани, сообщает пресс-служба МИД РК.
В переговорах приняли участие также представители государственных органов ДРК, в том числе министерств торговли, транспорта, горнорудной промышленности, обороны, высшего образования и т.д.
В ходе переговоров основное внимание участниками было уделено вопросам реализации достигнутых договоренностей в ходе первого официального визита президента Демократической Республики Конго Феликса Антуана Чисекеди Чиломбо в Казахстан, состоявшегося 9-10 сентября 2025 года.
В частности, сторонами были обсуждены вопросы по проведению дипломатических и политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран в ближайшей перспективе. Также рассмотрены перспективы заключения соглашения об освобождении владельцев дипломатических паспортов от взаимных визовых требований.
В контексте развития торгово-экономического сотрудничества были обсуждены вопросы по обмену визитами представителей государственных органов и деловых кругов, перспективы заключения соглашения в сфере инвестиций, созданию консультативных механизмов для совместного изучения перспектив сотрудничества в области транспортно-логистического взаимодействия, горнорудной и оборонной промышленности, высшего образования, сельского хозяйства.
Посол Казахстана отметил, что Демократическая Республика Конго является одним из важных партнеров Казахстана на Африканском континенте. Он также подчеркнул, что имеется огромный потенциал для двустороннего сотрудничества между Астаной и Киншасой, который в настоящее время не реализован в полной мере.
В свою очередь Шабани подтвердил важность проведенных переговоров, отметив, что конголезская сторона также работает по реализации достигнутых договоренностей на уровне глав государств в Астане.
Также состоялась встреча посла Казахстана с руководителем службы государственного протокола и консульской службы МИД ДРК Гертрудой Бенгонгой Элофой. В ходе беседы стороны обменялись мнениями в отношении перспектив сотрудничества сфере консульской службы.
Казахстанские парламентарии поздравили Мексику с проведением ЧМ-2026 по футболу
Состоялась первая встреча групп дружбы парламентов Казахстана и Мексики
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась первая встреча групп дружбы парламентов Казахстана и Мексики в обновленном составе. Встреча была проведена в онлайн-формате. Участники обменялись рядом предложений по взаимодействию, а сами обсуждения относительно перспектив сотрудничества прошли в оживленном ритме, сообщает пресс-служба МИД РК.
Стороны ознакомили друг друга с основными политическими процессами, проходящими в Казахстане и Мексике.
Глава группы дружбы в палате депутатов (нижняя палата) генерального конгресса Мексики Марибель Мартинес Руис особое внимание заострила на продвигаемой мексиканской правящей коалицией во главе с президентом Клаудией Шейнбаум повестке, ориентируемой на достижение справедливости, честности и борьбу с коррупцией, а также продвижение прав женщин.
Председатель комиссии по международным отношениям нижней палаты Педро Васкес Гонсалес особо подчеркнул важность усиления взаимодействия наших двух стран на фоне наблюдаемой нестабильности в мире.
Глава казахстанской группы дружбы, депутат мажилиса Казахстана Жаркынбек Амантайулы ознакомил мексиканских коллег с реформами в Казахстане и рассмотрении предложения по переходу к однопалатному парламенту. Он также подчеркнул важность расширения договорно-правовой базы между двумя странами. Отметив актуальность климатической повестки, казахстанский парламентарий проинформировал о планируемом в Казахстане региональном климатическом саммите в 2026 году. Он подчеркнул целесообразность внесения вклада в достижение успеха этого мероприятия мексиканской стороны.
Участники встречи отметили большие перспективы сотрудничества в обмене опытом и знаниями в законодательной сфере. В частности, депутат парламента РК Максим Рожин проинформировал об одобрении казахстанским парламентом законопроекта об искусственном интеллекте, что стало первой законотворческой инициативой в этом направлении в Центральной Азии. На этом фоне он заявил о готовности делиться опытом, а также подтвердил готовность перенимать опыт и знания в других областях от мексиканских коллег.
Кроме того, казахстанские парламентарии поздравили Мексику с проведением чемпионата мира 2026 года по футболу и пожелали успехов и побед.
С учетом выраженной готовности к активному взаимодействию с обеих сторон посол Казахстан в Мексике Алмурат Турганбеков предложил придать встречам постоянный характер с перспективой организации обмена визитами между парламентами двух стран. Предложение было единогласно поддержано.
Ведущая государственная компания Кувейта изучает возможности закупа казахстанской сельхозпродукции
Фото: Depositphotos
Эль-Кувейт. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Республики Казахстан в Кувейте Ержан Елекеев провел встречу с главным исполнительным директором компании Kuwait Flour Mills & Bakeries Company (KFMB) Мутлаком Аль-Зайедом, занимающей ключевые позиции на рынке продовольственных товаров и мукомольной продукции Кувейта, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
В ходе беседы стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, включая расширение торгово‑экономических связей и поставки высококачественной продукции агропромышленного комплекса из Казахстана на рынок Кувейта. Особое внимание было уделено возможностям в сфере экспорта пшеницы, муки, растительных масел и других товаров, пользующихся спросом в Кувейте.
Посол проинформировал, что Казахстан является одним из крупнейших экспортеров зерна и поставляет пшеницу более чем в 80 стран мира, внося значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.
Казахский дипломат подчеркнул готовность Казахстана обеспечивать стабильные и надежные поставки продовольственной продукции, отметив высокий экспортный потенциал отечественных производителей. Также была выражена заинтересованность в создании прямых партнерств между казахстанскими предприятиями и компанией KFMB.
Со своей стороны представитель компании выразил заинтересованность в дальнейшем изучении возможностей сотрудничества и отметил потенциал укрепления торгово-экономических связей между Казахстаном и Кувейтом.
В ведомстве отметили, что Kuwait Flour Mills & Bakeries Company (KFMB) - ведущая государственная продовольственная компания Кувейта, основанная в 1961 году, которая является стратегическим оператором страны в сфере производства муки, хлебобулочных изделий и продовольственной безопасности. Компания обеспечивает практически 100% потребностей внутреннего рынка в муке и субсидированном хлебе, производя ежедневно порядка 4,5 миллиона хлебных изделий.
В Кишиневе обсудили участие молдаван в освоении целины в Казахстане
Фото: МИД РК
Кишинев. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальное агентство архивов и Национальная библиотека Молдовы совместно с посольством Казахстана в Молдове провели круглый стол на тему "Участие молдаван в освоении целинных земель в Казахстане в 1950-1960 годах: социально-исторический контекст, ход, последствия", сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Посол Казахстана в Молдове Алмат Айдарбеков в своем выступлении отметил важность мероприятия, "которое позволило не только вспомнить историю, но и вернуть голос людям, благодаря которым Казахстан и Молдова обрели новые связи и человеческие мосты, существующие по сей день". Также он предложил изучить долгосрочные последствия освоения целины для Казахстана и Молдовы - от демографии до культурных связей.
Бывший министр молодежи и спорта Молдовы Октавиан Цыку рассказал о своей поездке в Казахстан в рамках "Экспедиции памяти", в ходе которой провел исследования, касающиеся участия молдаван в освоении целинных земель Казахстана. При этом он отметил установившиеся тесные личностно-культурные отношения между прибывшими молдаванами и казахами, которые до настоящего времени играют связующую роль.
В рамках круглого стола организаторы стремились привлечь внимание участников к значимому историческому событию как для Казахстана, так и Молдовы, представив его в соответствующем социально-политическом контексте с анализом правовой базы и последствий для развития обоих обществ.
Мероприятие выступало в качестве платформы для обсуждения возможностей и перспектив академического и культурного использования архивных, библиотечных, музейных и университетских материалов по данной теме. Особое внимание в ходе круглого стола уделялось рабочим условиям, трудовым будням добровольцев из Молдовы, прибывшим в целинные края Казахстана.
Докладчиками было отмечено, что в первые годы освоения целины в Казахстан прибыли сотни тысяч граждан СССР, включая значительное число жителей Молдавской ССР. В результате мелиоративных работ 1954-1960 годов было освоено 41 836 тыс. га новых земель, из них 25 484 га (61 %) - на территории Казахской ССР, преимущественно в северных областях: Кокшетауской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Тургайской и Целиноградской.
Казахстан и Оман расширяют сотрудничество в медицинской сфере
Фото: МИД РК
Маскат. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Республики Казахстан в Султанате Оман Айдарбек Туматов провел встречу с министром здравоохранения Султаната Оман Хилал Аль-Сабти, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
В ходе беседы казахстанский посол подчеркнул важность активизации двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, отметив, что с каждым годом увеличивается число граждан Омана, выбирающих Казахстан для получения медицинских услуг и прохождения лечения в санаториях в рамках медицинского туризма. В свою очередь Хилал Аль-Сабти отметил заинтересованность в расширении партнерства между странами в медицинской сфере.
Также стороны обсудили пути сотрудничества в области производства лекарственных средств, а также обмена опытом по внедрению систем ядерной медицины, которая использует радиоактивные изотопы для диагностики и лечения заболеваний. Министр выразил заинтересованность в изучении казахстанских наработок и подходов в этой области.
Казахстан и Евросоюз укрепляют экономические и политические связи
Фото: МИД РК
Брюссель. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Брюсселе состоялось выступление посла Казахстана в Бельгии - постоянного представителя РК при Европейском союзе и НАТО Романа Василенко, посвященное 10-летию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Казахстан стал первой страной Центральной Азии, подписавшей и ратифицировавшей этот документ нового поколения, охватывающий 29 сфер взаимодействия", - отметил Роман Василенко.
Посол подчеркнул, что политический диалог между Астаной и Брюсселем развивается особенно динамично: в 2024-2025 годах состоялись встречи президента РК Касым-Жомарта Токаева с руководством Европейского совета и Европейской комиссии, был организован саммит "Центральная Азия - Европейский союз" в Самарканде, а в ближайшее время ожидается заседание совета сотрудничества "Казахстан - ЕС" на уровне глав внешнеполитических ведомств РК и ЕС. Все это подтверждает стратегическую направленность партнерства и совпадение долгосрочных интересов сторон.
Евросоюз уверенно сохраняет статус крупнейшего торгового и инвестиционного партнера Казахстана: двусторонний товарооборот в 2024 году приблизился к 50 миллиардам долларов США, объем европейских инвестиций с момента независимости превысил 200 миллиардов долларов США, а в стране успешно работают около 4 тысяч компаний из ЕС", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что Казахстан остается ключевым поставщиком энергоресурсов в Европу, обеспечивая 13% импорта нефти и 16% потребностей ЕС в уране. При этом расширяется сотрудничество в сфере критически важных материалов: Казахстан способен поставлять 21 из 34 элементов, предусмотренных законодательством ЕС, а проект Sarytogan Graphite включен в список стратегических инициатив Евросоюза.
Важное место в выступлении заняло развитие Среднего коридора - Транскаспийского международного транспортного маршрута, роль которого в трансформации евразийской логистики последовательно возрастает. Через Казахстан проходят 13 международных транспортных коридоров, обеспечивающих 85% сухопутного транзита между Азией и Европой.
Отдельно были отмечены успехи межпарламентского взаимодействия и гуманитарных обменов. Посол также приветствовал решение государств - членов ЕС предоставить Еврокомиссии мандат на начало переговоров об упрощении визового режима и реадмиссии, что станет важным шагом для расширения контактов между гражданами Казахстана и стран ЕС.
Дискуссия подтвердила устойчивый интерес европейского экспертного сообщества к Казахстану как стратегическому партнеру ЕС в вопросах устойчивого развития, энергетической безопасности, региональной стабильности и модернизации глобальных цепочек поставок. Мероприятие показало, что Казахстан и Европейский союз демонстрируют зрелое, ориентированное на будущее сотрудничество, основанное на общих целях и взаимном стремлении к укреплению международного порядка.
В 2026 году председательство в ОДКБ перейдет к России
Российская сторона назвала приоритеты предстоящего председательства
Бишкек. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По решению Совета коллективной безопасности председательство в ОДКБ в 2026 году переходит к Российской Федерации, сообщает пресс-служба организации.
В рамках сессии (сессии СКБ ОДКБ. - Прим. ред.) были объявлены приоритеты предстоящего российского председательства в ОДКБ на 2026 год. Российская сторона выделила такие ключевые направления, как развитие информационно-аналитического направления деятельности организации, усиление противодействия терроризму и иным вызовам и угрозам, укрепление сил коллективной безопасности, а также противодействие незаконному обороту наркотиков, включая проведение антинаркотической операции "Канал", - заявили в пресс-службе.
Также российская сторона предложила девиз предстоящего председательства: "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель - общая ответственность".
Совет коллективной безопасности назначил Таалатбека Масадыкова на должность генерального секретаря ОДКБ на трехлетний срок - с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года", - добавили в организации.
Кроме того, в целях укрепления аналитического потенциала организации Совет коллективной безопасности принял решение о создании в структуре секретариата ОДКБ информационно-аналитического управления.
Новое подразделение призвано осуществлять комплексный мониторинг и прогнозирование ситуации в зоне ответственности ОДКБ", - добавили в пресс-службе.
Ранее декларацию Совета коллективной безопасности приняли страны ОДКБ.
