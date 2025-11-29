В Ханое презентовали книги аль-Фараби

Фото: МИД РК

Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Казахстана во Вьетнаме провело в стенах Ханойского университета торжественное мероприятие, посвященное посланию главы государства народу Казахстана, 35-летию государственного суверенитета Казахстана и 1155-летию аль-Фараби, сообщает пресс-служба МИД РК.





В рамках мероприятия состоялась презентация вьетнамского перевода книги "Трактат о необходимости стремления к совершенному государству" средневекового философа и известного ученого Абу Насра аль-Фараби.





На открытии мероприятия посол Казахстана во Вьетнаме Канат Тумыш выступил с речью, подчеркнув основные направления послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные проблемы и их решение через фундаментальные цифровые преобразования" и значение 35-летия Декларации о государственном суверенитете как символа независимости и модернизации.





Казахский дипломат на церемонии презентации книги "Трактат о необходимости стремления к совершенному государству", переведенной на вьетнамский язык к 1155-летию средневекового философа и ученого Абу Насра аль-Фараби, подчеркнул большой вклад деятеля в мировую цивилизацию.





Он выразил благодарность профессору Ханойского университета Нгуен Ван Чиену, осуществившему перевод книги аль-Фараби на вьетнамский язык, за его значительный вклад в сближение Казахстана, тюркского и исламского миров с Вьетнамом.





Кроме того, посол Казахстана совместно с послами Турции и Азербайджана вручил профессору Нгуен Ван Чиену золотую медаль от имени генерального секретаря Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).





В свою очередь почетный гость, первый заместитель министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Мань Кыонг отметил, что сегодня Казахстан стал страной, приобретающей все большее региональное и глобальное значение и стал примером гармонии прошлого и будущего, культурного наследия и модернизации.