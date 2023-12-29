Риск транспортного коллапса увеличивается с ростом населения мегаполисов - депутат
Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Бибигуль Жексенбай в своем депутатском запросе подняла проблему дефицита и безопасности общественного транспорта, автомобильных пробок на фоне роста населения мегаполисов.
Но в Казахстане ежегодно в результате ДТП погибают около двух тысяч человек. Среди них за последние пять лет - более 1,1 тысячи детей. За 10 месяцев 2023 года зарегистрировали более 11 тысяч ДТП. Это самый высокий показатель среди стран Центральной Азии. На прошлой неделе в результате нападения на водителя автобуса в Алматы произошло ДТП. В результате погибли стоявшие на остановке трое человек, среди них родители четверых детей, педагоги. Эта трагедия обнажила ряд проблем мегаполисов, которые не находят решения", - цитирует сенатора Zakon.kz.
Основная причина, по ее словам, заключается в том, что на обесточенном транспорте не рассматриваются вопросы обеспечения безопасности. А остановки расположены в опасных участках - рядом с местами большого скопления машин.
Значительная часть населения крупных городов проживает на окраинах, в пригородах, где остро стоит проблема дефицита мест в школах и детских садах. Люди вынуждены пользоваться общественным транспортом и личным авто, чтобы добраться до места работы, школы или детского сада. Отсюда проблемы пробок", - сказала Бибигуль Жексенбай.
Она сообщила, что сегодня в Казахстане насчитывается 5 млн 216 тысяч транспортных средств, из них 80% - легковые, 9,9% - грузовые авто и только 2,1% - автобусы.
Необходимо активнее проводить исследования и экспертизы, а также строго контролировать равномерное размещение объектов торговли, услуг и отдыха в центрах и на окраинах городов с быстро растущим населением. Важно внедрить систему автоматического управления и "умные" светофоры из единого центра управления городским движением. Необходимо увеличить количество маршрутов, единиц общественного транспорта, количество специальных полос для них. Повышение качества и безопасности общественного транспорта тоже является первостепенной задачей", - приводит слова депутата inform.kz.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Минувшим летом алматинцы жаловались на транспортный коллапс в городе, возникший из-за ремонтных работ на дорогах.
Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.