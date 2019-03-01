Суд в Алматы отказал юристу в требовании признать незаконным снижение скоростного режима на городских магистралях

Алматы. 28 февраля. Kazakhstan Today - Бостандыкский районный суд Алматы признал законным снижение скоростного режима на улицах Аль-Фараби, Саина и Восточной объездной автомобильной автодороге, передает Kazakhstan Today.

Ранее юрист Амир Бегдесенов обратился в суд с заявлением к департаменту полиции и управлению городской мобильности Алматы. Он потребовал признать незаконным решение департамента полиции о снижении скорости с 80 до 60 километров в час на проспекте Аль-Фараби, улице Саина и ВОАД, оформленного в виде Предписания №1 уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения по городу Алматы от 9 января 2019 года. Также юрист попросил суд обязать ДП устранить допущенные нарушения путем восстановления прежнего скоростного режима, сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Сегодня Бостандыкский районный суд вынес решение об отказе в удовлетворении заявления Бегдесенова.

В силу статьи 3 закона Республики Казахстан "О дорожном движении", одними из основных принципов дорожного движения являются приоритет жизни и здоровья участников дорожного движения и приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью участников дорожного движения. Кроме того, суд пришел к выводу о том, что оспариваемое Предписание вынесено в пределах компетенции уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения по городу Алматы в целях стабилизации аварийности на магистральных улицах и обеспечения безопасности участников дорожного движения", - пояснили в пресс-службе.

Вместе с тем отмечается, что заявитель указал на то, что предписанием затронуты его права на комфортность и сервис. Однако, как заявили в суде, приоритет перед указанными правами имеет безопасность дорожного движения.

Также сообщается, что действиями департамента полиции принадлежащие заявителю субъективные права, свободы или законные интересы не нарушены, препятствия к осуществлению им своих прав, свобод или законных интересов не созданы, незаконно на него обязанности не наложены.

По информации пресс-службы, определением суда заявление истца в части требований о признании незаконными установки постов и реализации проекта "средняя скорость" - оставлена без рассмотрения.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, что с 15 января 2019 года на проспекте Аль-Фараби, улице Саина и Восточной объездной автомобильной дороге средняя скорость движения снижена с 80 до 60 километров в час. По информации департамента полиции, мера введена с целью снижения уровня смертности на дорогах.

Однако в первый же день горожане негативно отреагировали на нововведения , оставив большое количество негативных комментариев в соцсетях. Некоторые горожане предлагают на указанных дорогах установить регулируемое, то есть меняющееся ограничение скорости в зависимости от трафика либо использовать для регулирования скорости потоков систему "Сергек".

Подавляющее число комментариев негативные. Алматинцы рассказывают о "нереальных" пробках, при этом, по свидетельству некоторых пользователей, время в дороге выросло примерно на 10 минут. Пользователи возмущаются разъяснениям департамента полиции, который заявлял о том, что в результате снижения средней скорости движения время в дороге увеличится всего на две минуты. Также многие указывают на негативное влияние увеличившихся дорожных пробок на экологию города.

Свои варианты снижения аварийности на дорогах предложили и жители других городов.

Между тем юрист из Алматы Амир Бегдесенов пошел дальше возмущений в соцсетях и подал в суд на чиновников . По его мнению, реальной причиной снижения скоростного режима стала попытка увеличения штрафов, взимаемых с горожан. Он указал на то, что указанные улицы содержат наземные и подземные переходы, что обеспечивает безопасность пешеходов, а карты аварийности не подтверждают большого количества ДТП на этих участках.

Результаты опроса, проведенного на сайте Kazakhstan Today, свидетельствуют о том, что большая часть горожан не поддерживает снижения скорости движения на ВОАД. Против ограничения высказались 70% участвующих в опросе, поддержали инициативу властей 27%, и еще 3% выбрали ответ "Мне все равно".

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