Террористы ИГ заживо сожгли двух турецких военных

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Террористы ИГ заживо сожгли двух турецких военных23.12.2016
Мировые новости  10:30

Астана. 23 декабря. Kazakhstan Today - Боевики "Исламского государства" заживо сожгли двух турецких военнослужащих, сообщает мониторинговый портал Turkey Blocks.

Видео с казнью военных было распространено в интернете, многие турецкие пользователи высказали призывы к возмездию ИГ. Власти ввели ряд ограничений на активность в социальных сетях, отмечается в сообщении. В предыдущий раз аналогичные меры принимались после убийства в Анкаре Андрея Карлова, передает Kazakhstan Today.

Уточняется, что солдат, захваченных террористами в плен за год до этого, казнили в районе сирийского города Аль-Баб. Ранее сообщалось, что в ходе боев за этот населенный пункт турецкая армия и поддерживаемая ею Сирийская свободная армия уничтожили 138 боевиков.

Подразделения турецкой армии и части ССА с 24 августа проводят на территории Сирии операцию "Щит Евфрата". Главной заявленной целью миссии является освобождение приграничных территорий от ИГ и бойцов курдского ополчения, а также создание в этих районах зон безопасности.

Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря во время открытия посвященной России фотовыставки в Галерее современного искусства. Убийцей оказался 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали вскоре после нападения.

"Исламское государство" в России включено в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность, пишет Lenta.ru.
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