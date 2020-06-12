Акиматам регионов с высоким приростом случаев COVID-19 поручено проработать вопросы усиления карантина

Вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова в своем докладе отметила, что в результате несоблюдения санитарных норм населением страны наблюдается рост количества заболеваемости коронавирусом. Участились случаи заражения среди контактных лиц, особенно в семьях, половина всех инфицированных за последние две недели приходится на коллективы.
В этой связи заместитель премьер-министра поручил акиматам регионов с высоким приростом заболевания проработать вопросы усиления карантинных мер.
Акиматам регионов необходимо усилить деятельность мониторинговых групп по контролю соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, принимать действенные меры вплоть до временного приостановления деятельности объектов, нарушающих санитарные нормы.
Руководителям государственных органов рекомендовано перевести 80% коллектива на удаленный режим работы.
По итогам совещания заместитель премьер-министра Е. Тугжанов дал ряд конкретных поручений.
Напомним, в Казахстане зарегистрировано 13 558 случаев коронавируса, 8400 человек выздоровели, 67 - скончались.
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