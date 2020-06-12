Акиматам регионов с высоким приростом случаев COVID-19 поручено проработать вопросы усиления карантина

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - На заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова были рассмотрены вопросы текущей эпидемиологической ситуации в стране, обеспечения средствами индивидуальной защиты населения, поэтапного открытия международных авиарейсов, а также другие актуальные вопросы, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

Вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова в своем докладе отметила, что в результате несоблюдения санитарных норм населением страны наблюдается рост количества заболеваемости коронавирусом. Участились случаи заражения среди контактных лиц, особенно в семьях, половина всех инфицированных за последние две недели приходится на коллективы.

В этой связи заместитель премьер-министра поручил акиматам регионов с высоким приростом заболевания проработать вопросы усиления карантинных мер.

Акиматам регионов необходимо усилить деятельность мониторинговых групп по контролю соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, принимать действенные меры вплоть до временного приостановления деятельности объектов, нарушающих санитарные нормы.

Руководителям государственных органов рекомендовано перевести 80% коллектива на удаленный режим работы.

По итогам совещания заместитель премьер-министра Е. Тугжанов дал ряд конкретных поручений.

Напомним, в Казахстане зарегистрировано 13 558 случаев коронавируса, 8400 человек выздоровели, 67 - скончались.

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