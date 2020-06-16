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Число летальных случаев от COVID-19 в Казахстане достигло 77

15.06.2020, 08:31 8317
Число летальных случаев от COVID-19 в Казахстане достигло 77
Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - Еще 4 человека скончались от COVID-19 в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
 

Зарегистрированы 4 случая с летальным исходом от КВИ. В городе Нур-Султане - пациентка 1941 года рождения, в Павлодарской области - пациентка 1971 года рождения, в Акмолинской области - пациент 1977 года рождения и пациентка 1952 года рождения", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения РК.

 
Итого по Казахстану 77 летальных случаев.
 
Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 313 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,2%.
 
В разрезе регионов:
 
В Акмолинской области - 2 (1,0%);
 
Актюбинской области - 12 (2,3%);
 
Алматинской области - 8 (1,6%);
 
Атырауской области - 23 (1,8%);
 
ВКО - 10 (4,0%);
 
Жамбылской области - 8 (1,7%);
 
ЗКО - 30 (3,2%);
 
Карагандинской области - 47 (3,2%);
 
Костанайской области - 2 (0,9%);
 
Кызылординская область - 7 (1,4%);
 
Мангистауской области - 1 (0,3%);
 
Павлодарской области - 3 (0,9%);
 
Туркестанской области - 11 (2,5%);
 
СКО - 15 (15,6%);
 
в городе Алматы - 31 (1,0%);
 
городе Нур-Султане - 77 (2,9%);
 
городе Шымкенте - 26 (2,3%).
 
Выписаны по выздоровлению 132 человека.

Таким образом, всего в стране выявлено 14 802 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 9188 человек.
 
Число бессимптомных носителей, не входящих в общую статистику, выросло до 4892 человек. За 14 июня зарегистрировано 490 бессимптомных носителей. 
 
В разрезе регионов:
 
В Акмолинской области - 1;
 
Актюбинской области - 22;
 
Алматинской области - 34;
 
Атырауской области - 54;
 
ВКО - 4;
 
Жамбылской области - 21;
 
ЗКО - 25;
 
Карагандинской области - 58;
 
Костанайской области - 1;
 
Кызылординской области - 14;
 
Мангистауской области - 4;
 
Павлодарской области - 0; 
 
Туркестанской области - 14;
 
СКО - 5;
 
городе Алматы - 94;
 
городе Нур-Султане - 69;
 
городе Шымкенте - 70.
 

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