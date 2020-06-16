Число летальных случаев от COVID-19 в Казахстане достигло 77

Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - Еще 4 человека скончались от COVID-19 в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы 4 случая с летальным исходом от КВИ. В городе Нур-Султане - пациентка 1941 года рождения, в Павлодарской области - пациентка 1971 года рождения, в Акмолинской области - пациент 1977 года рождения и пациентка 1952 года рождения", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения РК.

Итого по Казахстану 77 летальных случаев.

Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 313 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,2%.

В разрезе регионов:

В Акмолинской области - 2 (1,0%);

Актюбинской области - 12 (2,3%);

Алматинской области - 8 (1,6%);

Атырауской области - 23 (1,8%);

ВКО - 10 (4,0%);

Жамбылской области - 8 (1,7%);

ЗКО - 30 (3,2%);

Карагандинской области - 47 (3,2%);

Костанайской области - 2 (0,9%);

Кызылординская область - 7 (1,4%);

Мангистауской области - 1 (0,3%);

Павлодарской области - 3 (0,9%);

Туркестанской области - 11 (2,5%);

СКО - 15 (15,6%);

в городе Алматы - 31 (1,0%);

городе Нур-Султане - 77 (2,9%);

городе Шымкенте - 26 (2,3%).

Выписаны по выздоровлению 132 человека.





Таким образом, всего в стране выявлено 14 802 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 9188 человек.

Число бессимптомных носителей, не входящих в общую статистику, выросло до 4892 человек. За 14 июня зарегистрировано 490 бессимптомных носителей.

В разрезе регионов:

В Акмолинской области - 1;

Актюбинской области - 22;

Алматинской области - 34;

Атырауской области - 54;

ВКО - 4;

Жамбылской области - 21;

ЗКО - 25;

Карагандинской области - 58;

Костанайской области - 1;

Кызылординской области - 14;

Мангистауской области - 4;

Павлодарской области - 0;

Туркестанской области - 14;

СКО - 5;

городе Алматы - 94;

городе Нур-Султане - 69;

городе Шымкенте - 70.

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