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Карагандинский фармкомплекс выпустил промышленную партию вакцины Спутник V

23.02.2021 8668
Карагандинский фармкомплекс выпустил промышленную партию вакцины Спутник V
Караганда. 23 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов и министр здравоохранения РК Алексей Цой проинспектировали ход промышленного производства вакцины "Гам-КОВИД-Гак" (Спутник V) на базе Карагандинского фармацевтического комплекса (КФК) и поставки вакцин в регионы страны, передает Kazakhstan Today. 
 

В соответствии с поручением главы государства, задача по налаживанию промышленного производства вакцины на базе отечественного фармкомплекса выполнена в кратчайшие сроки. Сегодня будет произведена отгрузка 90 тыс. доз вакцины "Гам-КОВИД-Гак" во все регионы Казахстана. В марте 2021 года планируется произвести 150 тыс. доз, а с апреля объемы будут доведены до 600 тыс. доз. Таким образом, наше население планомерно будет обеспечено вакциной против COVID-19 в достаточном количестве", - отметил Тугжанов. 

 
Всего в рамках соглашения о взаимопонимании, заключенного между ТОО "СК-Фармация" и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) планируется поставка более 2 млн доз вакцины, с возможностью увеличения до 5 млн доз после прохождения всех стадий испытаний препарата, сообщает primeminister.kz
 
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории РК. 
 

Министерством здравоохранения РК была создана рабочая группа, в которую вошли руководители профильных ведомств МЗ РК, РФПИ, а также специалисты КФК. В короткий срок был проведен трансфер технологии, подготовка производства, обучение персонала. И сегодня мы запускаем полноценное производство "Спутник V" в Республике Казахстан", - отметил Цой. 

 

Перед нами была поставлена задача в короткие сроки наладить производство готовой формы российской вакцины "Спутник V" на нашей производственной площадке. Минздрав РК 4 декабря подписал соглашение о сотрудничестве с владельцем технологии и ноу-хау - РФПИ, и уже 13 декабря нам поставили субстанцию для наработки валидационных серий готового продукта", - сказал генеральный директор КФК Сергей Барон. 

 
4 декабря 2020 года РФПИ заключил соглашение о сотрудничестве с Министерством здравоохранения РК, и 13 декабря 2020 года ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" получил субстанцию для производства опытной серии препарата в объеме 6 тыс. доз. С 24 декабря 2020 года по 21 января 2021 года вакцина прошла контроль качества опытных серий в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. 15 февраля 2021 года она получила регистрацию в РК.
 
Ранее сообщалось, что Карагандинский фармкомплекс получил регистрационное удостоверение на вакцину "Спутник V".
 

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