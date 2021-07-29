Мы перестали носить маски: глава Минздрава отметил низкую настороженность населения

ФОТО: ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - По словам министра здравоохранения РК Алексея Цоя, в Казахстане по-прежнему отмечается низкая настороженность населения, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Граждане продолжают посещать объекты с "красным" и "желтым" статусом , мы перестали носить маски, соблюдать социальную дистанцию, которые являются основными мерами профилактики КВИ", - сказал министр сегодня на брифинге в СЦК.

По его информации, через приложение Ashyq уже выявлено более 23 тыс. посетителей с "красным" и "желтым" статусами, из них 13 516 больных с положительным результатом ПЦР теста и 9688 контактных лиц.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в РК использовано 8,6 млн доз вакцины , из них первым компонентом привито 5 230 750 человек, что составляет 52,8% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 3 436 617 человек.

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