Сводка эпидситуации в РК: от коронавируса за сутки скончались 20 человек

Фото: AP ТАСС

НУР-СУЛТАН. 4 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 3 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 974 455 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 103,

в городе Алматы - 59,

в городе Шымкенте - 5,

в Акмолинской области - 61,

в Актюбинской области - 9,

в Алматинской области - 26,

в Атырауской области - 7,

в ВКО - 40,

в Жамбылской области - 8,

в ЗКО - 15,

в Карагандинской области - 98,

в Костанайской области - 77,

в Кызылординской области - 6,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 83,

в СКО - 79,

в Туркестанской области - 5.

В Казахстане 1122 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 940 688 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 4 декабря лечение от КВИ продолжают получать 24 326 человек (21 013 КВИ+ и 3313 КВИ-), из них: в стационарах находится 4994 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 332 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 349 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 96 пациентов, на аппарате ИВЛ - 60 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 3 декабря 2021 года зарегистрировано 12 754 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 2 декабря 2021 года от КВИ+ скончались 20 человек.

2 декабря 2021 года зафиксировано 112 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 214 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 860, летальных случаев - 5161, выздоровевших - 74 386.

В "красной" зоне: Северо-Казахстанская область.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 3 декабря 2021 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 771 142 человек, 2-м компонентом провакцинировано 8 166 067 человек.

3 декабря 2021 году I-м компонентом вакцины "Pfizer" провакцинировано 118 991 человек. Из них: подростки - 94 545, беременные женщины - 7317, кормящие женщины - 17 129.





Заместитель главы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов рассказал об особенностях штамма Омикрон.





Дельта штамм был выявлен 14 июня в Индии и к началу июля (в течение 2 недель) охватил свыше 98 стран мира, в том числе и Казахстан. А штамм омикрон выявлен 9-11 ноября в ЮАР и в начале декабря (течение 3 недель) обнаружен только в 23 странах. Это говорит, что штамм Омикрон не столь контагиозен, то есть не высок его уровень заражения и скорость распространения", - сказал он.





При этом, заместитель главы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы подчеркнул, что барьером в нераспространии новых штаммов COVID-19 является только массовая вакцинации и "коллективный" иммунитет жителей района и в целом региона.