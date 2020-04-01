В Минздраве РК прокомментировали второй случай гибели от COVID-19

Фото: https://rsk.almaty.kz/
При поступлении состояние больного оценивалось как тяжелое с установленной двусторонней пневмонией, с признаками дыхательной недостаточности. С момента поступления состояние пациента было с прогрессирующим ухудшением из-за имеющихся сопутствующих заболеваний: сахарный диабет, инсулинозависимый, артериальная гипертензия. 22 марта он переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии. В процессе диагностики подтверждено наличие коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что мужчина получал лечение согласно клиническому протоколу диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Ежедневно проводились консилиумы с привлечением профильных специалистов, в том числе сотрудников кафедр Медицинского университета Астана.
Несмотря на проводимую интенсивную терапию, нарастали признаки полиорганной недостаточности, то есть дыхательной, сердечной и почечной. 31 марта 2020 года в 03.30 произошла остановка сердечной деятельности", - проинформировали в ведомстве.
Напомним, погибшему было 50 лет. Он был госпитализирован 21 марта, но болел в течение месяца, за медицинской помощью не обращался. У двух близких членов семьи также зарегистрирована коронавирусная инфекция.
Как сообщалось ранее, первый случай смерти от коронавируса в Казахстане был зарегистрирован в Нур-Султане 26 марта. Погибшая - 64-летняя жительница Акмолинской области, госпитализированная в столице. По информации Министерства здравоохранения РК, причиной смерти казахстанки стала тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза. Причиной пневмонии, в свою очередь, стал коронавирус.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства