В Минздраве РК прокомментировали второй случай гибели от COVID-19

Фото: https://rsk.almaty.kz/

Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения рассказали о втором летальном случае из-за коронавируса в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

При поступлении состояние больного оценивалось как тяжелое с установленной двусторонней пневмонией, с признаками дыхательной недостаточности. С момента поступления состояние пациента было с прогрессирующим ухудшением из-за имеющихся сопутствующих заболеваний: сахарный диабет, инсулинозависимый, артериальная гипертензия. 22 марта он переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии. В процессе диагностики подтверждено наличие коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что мужчина получал лечение согласно клиническому протоколу диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Ежедневно проводились консилиумы с привлечением профильных специалистов, в том числе сотрудников кафедр Медицинского университета Астана.

Несмотря на проводимую интенсивную терапию, нарастали признаки полиорганной недостаточности, то есть дыхательной, сердечной и почечной. 31 марта 2020 года в 03.30 произошла остановка сердечной деятельности", - проинформировали в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства