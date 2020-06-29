В управлении здравоохранения ЗКО прокомментировали пост о больных врачах скорой помощи

Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - В управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области прокомментировали публикацию о высокой заболеваемости сотрудников станции скорой помощи.





Как сообщает "Мой ГОРОД", в паблике zhaloba_uralsk_official в социальной сети Instagram появился пост от, якобы, работников станции скорой медицинской помощи. По словам автора, многие работники скорой неотложной помощи ходят на работу с повышенной температурой.





Работаю на скорой, половина сотрудников болеют, анализы брать у нас перестали, хотя жалоб все больше. Ходим и сидим все с температурой и заражаем друг друга. У нас дома тоже есть свои семьи. На больничный не отпускают. Спрашиваем про анализы, а в ответ молчание, хотя мы напрямую контактные", - пишет автор.





За несколько часов пост собрал около тысячи просмотров и более ста комментариев.





В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что на 28 июня 17 работников областной станции скорой медицинской помощи заразились коронавирусной инфекцией.





11 заболевших являются медицинскими работниками, трое уже выздоровели, восемь человек находятся на больничном. Шестеро - прочий персонал, четверо из них выздоровели, двое - на больничном. В связи с эпидемиологической ситуацией на областной станции скорой медицинской помощи проводятся регулярные предсменные осмотры персонала, заступающего на смену. В случае выявления повышенной температуры тела, сотрудники не допускаются на линию, снимаются со смены, производится их замена. Оформление больничного листа и забор материала на ПЦР производится в ПМСП по месту жительства пациента при наличии показаний. Весь персонал скорой медицинской помощи обеспечен средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве (костюмы, медицинские маски, перчатки). Администрацией СМП ведётся постоянный контроль и разъяснительную работа с сотрудниками о правилах и необходимости соблюдения санитарно-дезинфекционного режима не только в рабочее время, но и в быту", - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО.













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